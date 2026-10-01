El truco de Elon Musk para dormir bien y liderar con éxito Tesla y SpaceX

El empresario no ofreció más precisiones sobre la altura ideal que debería alcanzar la inclinación. EFE/EPA/ Chip Somodevilla / Pool

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Elon Musk reveló en su cuenta de X una técnica casera que aplica para dormir mejor y combatir la acidez nocturna: elevar la cabecera de la cama con una pila de libros. El director ejecutivo de Tesla y SpaceX explicó que esta práctica le permite mantener una rutina de descanso.

El truco casero de Elon Musk para mejorar el sueño

La recomendación resurgió cuando varios usuarios recuperaron un mensaje que Musk había publicado en julio de 2022, en el que sugería “elevar la cabecera de la cama unos 5 cm y no comer 3 horas antes de acostarse para mejorar la calidad del sueño”.

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El tema volvió a cobrar fuerza cuando un usuario destacó los beneficios de la llamada “terapia de cama inclinada” para frenar el reflujo y los dolores de cabeza, y le preguntó directamente al empresario si convenía inclinar todo el conjunto o solo la zona de la cabeza.

Elon Musk es un empresario, inversor y magnate tecnológico sudafricano con nacionalidad estadounidense y canadiense. REUTERS

Musk respondió con el detalle del método que utiliza en su propia casa: “Solo apila algunos libros debajo de la sección de la cabecera del armazón de la cama. Toda la cama debería tener una ligera inclinación hacia abajo en dirección a tus pies. Ayuda con la digestión y la reducción del reflujo ácido del estómago”.

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El empresario no ofreció más precisiones sobre la cantidad exacta de libros ni sobre la altura ideal que debería alcanzar la inclinación, más allá de la referencia de 5 centímetros que había mencionado en 2022.

Por qué el reflujo nocturno afecta la calidad del sueño

La enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce cuando el ácido del estómago asciende hacia el esófago debido a la relajación o debilidad del esfínter esofágico inferior.

Cuando el cuerpo permanece en posición completamente horizontal durante la noche, la gravedad deja de funcionar como barrera natural. Esto facilita que los jugos gástricos regresen hacia la garganta y provoquen la sensación de ardor en el pecho característica del reflujo.

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US President Donald Trump and SpacexAI Founder and CEO Elon Musk speak to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington, D.C., US, September 29, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

A este factor postural se suma otro elemento que agrava el cuadro: cenar tarde. Cuando la ingesta de alimentos ocurre poco antes de acostarse, el estómago necesita producir una mayor cantidad de ácido para completar la digestión, justo en el momento en que el organismo busca entrar en reposo.

La combinación de ambos factores, la postura horizontal y la digestión tardía, explica por qué los episodios de acidez tienden a intensificarse durante las horas de sueño y por qué una simple modificación en la inclinación de la cama puede tener un efecto directo sobre el descanso.

Qué respaldo científico tiene la terapia de cama inclinada

Más allá de lo informal del consejo, la sugerencia de Musk cuenta con sustento en la medicina basada en la evidencia. Especialistas señalan que elevar la cabecera aprovecha la gravedad para impedir que el contenido estomacal fluya en sentido contrario, lo que reduce la exposición ácida en el esófago durante las horas de reposo.

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FILE PHOTO: Elon Musk, CEO of Tesla and SpaceX, gestures as he attends the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 16, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Un estudio publicado en el Journal of Gastroenterology and Hepatology en 2012 evaluó el impacto de elevar la cabecera unos 20 centímetros mediante bloques de madera. El 65 por ciento de los participantes reportó una mejora sustancial en la calidad del sueño, y los episodios de reflujo prolongado se redujeron de un promedio de 3,1 a 1,2 por noche.

Estos resultados ofrecen una base concreta para entender por qué una modificación tan sencilla como la que describió Musk puede traducirse en un descanso más estable y en una reducción medible de los síntomas de acidez nocturna.

Pese a los beneficios digestivos documentados, los expertos advierten que una inclinación excesiva puede resultar contraproducente. El exceso de pendiente afecta la salud postural durante el sueño y puede generar inconvenientes circulatorios si la elevación supera los márgenes recomendados en los estudios disponibles.

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