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Revelaron el tráiler del documental sobre el paso de Carlos Bilardo en el Sevilla

El film mostrará la etapa en la que el Narigón estuvo al frente del elenco español a principios de los ’90

El video muestra entrevistas y testimonios de exjugadores del Sevilla FC. Las declaraciones forman parte del avance promocional de un documental centrado en el paso del entrenador argentino Carlos Bilardo por el club español.
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Se conoció el tráiler del documental que reconstruirá el paso de Carlos Bilardo por el Sevilla FC durante la temporada 1992-93, un capítulo agitado en la carrera del entrenador argentino campeón del mundo en México 1986. La película, que ya comenzó a rodarse entre Argentina y España, combina testimonios de exfutbolistas, periodistas y protagonistas de aquella experiencia con material de archivo del propio Bilardo.

El proyecto toma como punto de partida el libro Bilardo en Sevilla (y más allá), del periodista español Roberto Arrocha, quien mantuvo durante años una relación personal con el entrenador y hablaba frecuentemente por teléfono con él. La investigación reúne 55 historias que combinan anécdotas, conversaciones y recuerdos de la única temporada en la que Bilardo dirigió al conjunto andaluz. Esas conversaciones, sumadas a entrevistas con exjugadores y personas cercanas al técnico, permiten reconstruir aquella etapa desde distintas perspectivas y fue titulada como “Los Muchachos de Bilardo”.

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Aquella campaña estuvo marcada, entre otros episodios, por el regreso de Diego Maradona al fútbol tras su suspensión por doping. La relación entre el futbolista y el entrenador atravesó momentos de tensión y distanciamiento, en un período que también quedó registrado por distintos enfrentamientos dentro del plantel.

Se reveló un adelanto del documental de la etapa de Bilardo en Sevilla
Se reveló un adelanto del documental de la etapa de Bilardo en Sevilla

El Narigón estuvo al frente del club español durante 43 partidos en un primer ciclo que abarcó desde septiembre de 1992 hasta junio de 1993: ganó en 19 ocasiones, empató otras 11 y perdió en 13 oportunidades. Luego, en febrero de 1997 puso en marcha su segunda etapa, la cual duró solo tres encuentros.

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Más allá de los resultados deportivos y del sistema de juego, el documental propone retratar la particular forma de trabajo de Bilardo: su obsesión por los detalles, la preparación de los partidos, la táctica y la búsqueda permanente de ventajas competitivas. La intención del proyecto es mostrar una filosofía de vida en la que el fútbol ocupaba un lugar central.

El primero en aparecer en el tráiler es Diego Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid y exfutbolista del Sevilla en aquellos años. La producción está a cargo de la española Brava Productions y cuenta con la participación de la familia de Bilardo y el respaldo del club andaluz, que abrió las puertas de escenarios representativos de esa etapa, entre ellos el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

La participación de Bilardo en la película será únicamente a través de material de archivo. El entrenador, de 87 años, atraviesa desde hace tiempo un cuadro de deterioro cognitivo que requiere asistencia de su familia y de un equipo de cuidadores. También recibe de forma periódica la visita de algunos de los futbolistas que dirigió en la consagración de la selección argentina en México 1986.

El documental está dirigido por Guillermo Taboada, con Joaquín Castro como director de fotografía, Alejandro Grizutti como director de producción y Guillermina Taboada como coordinadora de producción. Arrocha, además de autor del libro que inspira la obra, participa como productor periodístico. El rodaje continuará en distintos puntos de Europa para completar el recorrido por la experiencia de Bilardo en el fútbol español.

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