FMI aprueba nuevo desembolso de USD 138 millones tras revisar el acuerdo con El Salvador

Representantes de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizan un acuerdo financiero por 1.400 millones de dólares, con el logo del organismo en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con El Salvador, una decisión que habilitó un desembolso inmediato de 101.96 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a unos USD 138 millones.

La evaluación, difundida este 1 de octubre desde Washington, respalda la continuidad del programa económico acordado entre el organismo y el Gobierno salvadoreño. El SAF tiene una vigencia de 40 meses, fue aprobado el 26 de febrero de 2025 y contempla un acceso total de 1,033.92 millones de DEG, cerca de USD 1,400 millones.

PUBLICIDAD

El FMI señaló que la economía del país superó las previsiones iniciales. El organismo atribuyó ese resultado a la mejora de las condiciones de seguridad y al aumento de la confianza de los inversores, en un contexto en el que las autoridades buscan corregir desequilibrios fiscales y financieros.

Documentos del Fondo Monetario Internacional y un distintivo de El Salvador reposan en una mesa junto a un gráfico de crecimiento económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FMI destacó el avance fiscal y el refuerzo de las reservas

Según el organismo, la consolidación fiscal avanzó en líneas generales de acuerdo con los objetivos previstos en el programa. También indicó que las metas vinculadas a las reservas internacionales y a la liquidez fueron superadas.

El Directorio destacó avances en reformas del sistema financiero, transparencia fiscal y medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre los cambios mencionados figura la transferencia de la propiedad mayoritaria y del control de Chivo, la billetera electrónica estatal, a un operador privado.

PUBLICIDAD

Aun así, el país no cumplió algunos criterios de desempeño acordados con el FMI, según indica el comunicado. Uno de ellos se relacionó con la acumulación de Bitcoin. Sin embargo, el organismo concedió exenciones tras considerar las medidas correctivas anunciadas por las autoridades y sus compromisos para retomar las metas del programa.

El FMI precisó que el gobierno salvadoreño no prevé nuevas compras de Bitcoin por parte del sector público, salvo por donaciones documentadas. La institución espera que El Salvador reduzca de manera gradual su participación estatal en actividades vinculadas con criptoactivos y mejore la divulgación de esas tenencias.

PUBLICIDAD

Ilustración conceptual de la economía de El Salvador mostrando crecimiento, remesas récord, inversión extranjera y mejores reservas, con una lupa del FMI observando el panorama económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo pidió acelerar las reformas pendientes

El programa mantendrá su foco en la reducción de la deuda pública, el fortalecimiento de las reservas externas, la estabilidad financiera y las reformas de gobernanza. El FMI consideró necesario elevar los superávits primarios mediante una mejora en la administración tributaria, límites al gasto y cambios en los sistemas de pensiones y en la administración pública.

Dan Katz, primer subdirector gerente del FMI y presidente de la reunión del Directorio, sostuvo que el programa “ha generado beneficios tangibles” y que las autoridades salvadoreñas mantienen el compromiso de cumplir los objetivos establecidos.

El funcionario remarcó que el crecimiento del producto interno bruto real superó las previsiones, mientras las reservas fiscales y externas crecieron y los diferenciales de los bonos soberanos bajaron. No obstante, advirtió que persisten obstáculos en la aplicación de algunas reformas y que la incertidumbre internacional obliga a sostener una planificación de contingencia.

PUBLICIDAD

Para el FMI, la trayectoria descendente de la deuda dependerá de que el ajuste fiscal continúe. El organismo pidió reconstruir las reservas de liquidez del Gobierno, mejorar las operaciones de tesorería y reforzar la gestión de la deuda para evitar nuevos desvíos frente a los objetivos del programa.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de julio, en la que es registró una imagen de gran tamaño de la criptomoneda bitcóin en la plaza San Bartolomé de Ilopango (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

La regulación de los criptoactivos seguirá bajo revisión

La institución también planteó la necesidad de reforzar la supervisión de bancos, cooperativas e instituciones financieras públicas. El objetivo es sostener una expansión prudente del crédito privado y reducir el vínculo entre el Estado y el sistema bancario.

En materia de transparencia, el FMI pidió mejorar los informes fiscales y del sector público, ampliar los controles sobre la titularidad real de empresas y perfeccionar la publicación de declaraciones patrimoniales. También recomendó fortalecer los mecanismos contra la corrupción y el lavado de activos.

PUBLICIDAD

Respecto de los criptoactivos, el organismo valoró ese traspaso, aunque indicó que la exposición residual del sector público debería eliminarse. Además, propuso avanzar con cambios a la Ley de Emisión de Activos Digitales para reforzar la regulación, la supervisión y la gobernanza de los proveedores de servicios vinculados con criptomonedas.

El Gobierno salvadoreño autorizó la publicación del informe técnico elaborado por el personal del FMI, que detallará la evaluación de las metas y los compromisos asumidos para la próxima etapa del acuerdo.