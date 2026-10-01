Tecno

Nvidia confirma 25 nuevos juegos para octubre de 2026 en Geforce NOW

El servicio es compatible con Mac, Chromebooks, televisores y dispositivos portátiles

Geforce Now
Gears of War: E-Day debuta en Steam y en GeForce NOW el 6 de octubre. (Nvidia)
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Nvidia anunció la incorporación de 25 nuevos títulos al catálogo de GeForce NOW durante octubre de 2026, una de las actualizaciones mensuales más amplias del servicio de videojuegos en la nube. La lista incluye lanzamientos de alto perfil como Control Resonant y Gears of War: E-Day, además de una variedad de propuestas independientes que se sumarán de forma escalonada a lo largo del mes.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered llega desde su estreno

Entre las novedades, destaca la llegada de The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, disponible en GeForce NOW desde el mismo día de su lanzamiento. El título se suma a través de Battle.net, Xbox Play Anywhere y Microsoft Store, lo que permitirá a los usuarios jugarlo en streaming sin necesidad de contar con un equipo potente para ejecutarlo de manera local.

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Esta semana también se incorporan Minecraft Dungeons II, disponible en Xbox y Game Pass; Nivalis Nights, en Steam; Bookshop Simulator y Megastore: Tidy Up Together, ambos en Steam, y Planet Coaster 2, también accesible mediante Xbox y Game Pass.

The Witcher
The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered estará disponible en GeForce NOW desde el día de su lanzamiento. (The Witcher)

Gears of War: E-Day encabeza los estrenos de principios de mes

El 6 de octubre debutarán en Steam Gears of War: E-Day y STAR WARS: Galactic Racer. Dos días después, el 8 de octubre, se sumarán Clive Barker’s Hellraiser: Revival, Order of the Sinking Star y Silver Pines, todos en la misma plataforma. El 9 de octubre llegará Permafrost.

A mitad de mes, el 13 de octubre, el catálogo sumará cuatro títulos en simultáneo: Deep Dish Dungeon, Planet Zoo 2, Total War: SHOGUN 2 – Complete Edition y Valor Mortis. Un día después, el 14 de octubre, se incorporarán Among the Trolls, Over the hill y Warhammer 40,000: Boltgun 2.

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El tramo final de los estrenos con fecha confirmada corresponde al 16 de octubre, cuando debutarán Beyond These Stars y Tenebris Somnia. A estos se suman, sin fecha específica dentro del mes, Dimraeth, Graveyard Keeper 2, Solasta II y Tyr, todos disponibles en Steam.

Geforce Now
CONTROL Resonant se transmite desde la nube para los miembros de GeForce NOW Performance y Ultimate. (Nvidia)

Cómo funciona el servicio de juego en la nube

GeForce NOW es un servicio de juego en la nube que permite ejecutar títulos sin depender de los requisitos de hardware que normalmente exigen en una computadora. El sistema procesa los juegos en los servidores de Nvidia y transmite la imagen por internet hasta el dispositivo del usuario, por lo que resulta posible jugar desde un equipo sin una tarjeta gráfica potente, siempre que la conexión de red sea estable.

El servicio es compatible con distintos dispositivos, entre ellos computadoras Mac, Chromebooks, determinados televisores y equipos portátiles, incluso en los casos en que el juego en cuestión no tenga una versión nativa para ese sistema operativo. Además, puede ejecutarse directamente desde un navegador compatible sin necesidad de instalar un cliente adicional.

GeForce NOW no funciona como una tienda de videojuegos. El servicio permite vincular cuentas de diferentes plataformas para acceder a los títulos compatibles que el usuario ya posee, aunque en algunos casos también ofrece acceso a juegos incluidos en PC Game Pass.

GeForce NOW permite ejecutar juegos sin necesidad de una computadora con hardware potente. (Europa Press)
GeForce NOW permite ejecutar juegos sin necesidad de una computadora con hardware potente. (Europa Press)

Tres modalidades de suscripción disponibles

El servicio se ofrece en tres modalidades: dos de pago y una gratuita con publicidad. La versión denominada “Ultimate” es la de mayores prestaciones, ya que permite jugar con un rendimiento equiparable al que ofrecería una tarjeta gráfica GeForce RTX 5080.

Con esta actualización, octubre se posiciona como uno de los meses con mayor cantidad de incorporaciones al catálogo de GeForce NOW, con estrenos distribuidos durante las primeras tres semanas del mes y una combinación de producciones de gran escala junto a propuestas de estudios más pequeños.

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