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La reacción de Sofía Gonet tras las críticas que recibió por ser fan de Slipknot: "Ya que se ofendieron"

Tras compartir su entusiasmo por el regreso del grupo de metal, la creadora de contenido recibió mensajes que pusieron en duda sus gustos musicales

La particular reacción de Sofi Gonet tras las críticas que recibió en redes
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Días atrás, Sofía Gonet causó furor al mostrarse emocionada por el regreso de Slipknot a Argentina. Sin embargo, el video con el que celebró el anuncio derivó después en críticas de usuarios que cuestionaron su fanatismo por la banda estadounidense y por Marilyn Manson.

La influencer, conocida como La Reini, publicó en Instagram una grabación en formato POV que superó los 50 mil “me gusta” en pocas horas. Sentada y con el celular en la mano, se secó las lágrimas mientras exhibía en pantalla el anuncio de los shows.

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“POV: te enteras que tu banda favorita viene al país”, escribió sobre el clip. Luego expresó: “Es mi sueño de gorda metalera. No puede ser. Toda mi vida estuve esperando esto”.

En el video, Gonet también le pidió a una amiga que la acompañara a ver a Marilyn Manson y a Slipknot. La reacción fue compartida por numerosos seguidores, aunque otros comentarios pusieron en duda el vínculo de la creadora de contenido con el metal.

Sofía Gonet compartió su emoción en Instagram tras la confirmación del regreso de Slipknot y Marilyn Manson a la Argentina (Video: Instagram)

Entre los mensajes que circularon debajo de la publicación aparecieron frases como “Pero si vinieron hace año y medio, fantasma”, “Pero ya vino cuatro veces, Reini” y “Decime tres canciones”. Otros usuarios señalaron su sorpresa al conocer sus gustos musicales: “Podía imaginar todo menos que la Reini era metalera y que le gustaba Slipknot y Marilyn Manson”.

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Las críticas se concentraron en que ambas propuestas musicales ya habían tenido presentaciones previas en el país. Aun así, la influencer no respondió de manera directa a los cuestionamientos sobre su conocimiento de las bandas.

Tras la repercusión, Sofía Gonet publicó otro video en sus redes sociales, musicalizado justamente por Slipknot. En las imágenes posó con un vestido negro ajustado, accesorios metálicos, uñas oscuras y tatuajes visibles en manos y antebrazos, en el interior de una vivienda.

Las reacciones que desató Sofía Gonet al mostrarse fan de Slipknot
Diversos usuarios criticaron a la creadora de contenido y remarcaron que las bandas ya se presentaron anteriormente en el país

El posteo fue acompañado por la frase “Ya que se ofendieron”, en una aparente respuesta a quienes criticaron su entusiasmo por la próxima visita de Slipknot y Marilyn Manson.

La nueva publicación reunió mensajes de apoyo de sus seguidores, que destacaron su look y reivindicaron su gusto por el grupo. “Te amo Sofía, lo hot que te queda Slipknot” y “La metalera que me gusta” fueron algunas de las reacciones que recibió.

La discusión dejó en primer plano la celebración de Gonet por el regreso de la banda a la Argentina y el debate que se generó entre sus seguidores sobre quiénes pueden identificarse como fanáticos del metal.

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