El Gobierno de El Salvador invertirá el 27.5% del total de su presupuesto para el ramo de Educación

El ministro Jerson Posada sostuvo que la asignación en Educación equivaldrá al 8.1% del Producto Interno Bruto proyectado. /(Gabriela de Bukele)

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El Gobierno de El Salvador proyecta destinar $ 3,416 millones a Educación, una cifra equivalente al 27.5% del presupuesto general del Estado para 2027. El monto supera la cuarta parte de los recursos previstos para el próximo año y representa el 8.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.

Tras presentar el proyecto del presupuesto general para 2027 ante la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, dijo en una entrevista con Noticiero El Salvador, que el proyecto contempla una “reducción de la brecha digital en los centros escolares”. En ese sentido, aseguró que se “contempla la entrega de tablets, computadoras, conectividad a Internet en las escuelas a nivel nacional, fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre otras actividades”.

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Posada sostuvo que la asignación prevista para Educación colocará al país entre los de mayor inversión en el área dentro del continente americano. Según explicó en el Noticiero El Salvador, el indicador se calculó sobre la proyección del PIB para 2027.

“Ese 8.1% representa la mayor inversión en educación de todas las Américas”, afirmó el funcionario. Añadió que el promedio regional ronda entre 4% y 4.5% del PIB y señaló que, si el cálculo se realizara con base en el PIB previsto para 2026, el indicador subiría a 8.8% del PIB.

El programa "Dos Escuelas X Día" ha permitido la intervención y rehabilitación de 996 escuelas públicas en El Salvador hasta el 1 de octubre de 2026. /(Ministerio de Educación)

La partida educativa también contempla recursos para infraestructura y ampliación de servicios en los centros escolares. Asimismo, el programa prevé incorporar inteligencia artificial a los procesos de aprendizaje, de acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio de Hacienda. La inversión incluye acciones de apoyo a la enseñanza y a la formación de los estudiantes en centros escolares de todo el país.

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A esto se suman $134 millones para paquetes escolares, que incluyen uniformes, zapatos y útiles. Posada dijo que el objetivo es entregar los materiales antes del inicio del año lectivo para que los alumnos cuenten con los insumos requeridos desde las primeras jornadas de clases.

En el tema de infraestructura, la propuesta de presupuesto incorpora $562 millones. De esa cifra, $350 millones estarán bajo la administración del Ministerio de Educación, $100 millones serán ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y $112 millones corresponderán a la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Esta última asignación financiará el programa Dos Escuelas por Día, una iniciativa orientada a intervenir la infraestructura de los centros educativos. El esquema forma parte de la partida destinada a ampliar, reconstruir y equipar escuelas en el país.

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Dos escuelas por día

“Dos Escuelas por Día” es un programa gubernamental en El Salvador lanzado en mayo de 2025 para reconstruir, modernizar y transformar la infraestructura de los centros escolares públicos del país.

Las obras en el Complejo Educativo Cantón El Porvenir abarcan la renovación de la red eléctrica, la colocación de iluminación LED y la sustitución de mobiliario./ (Dos escuelas por día)

Hasta el momento, el Gobierno ha reconstruido 996 escuelas, según consta en el sitio web oficial del programa. Esta cifra fue alcanzada con la actual intervención del Complejo Educativo Cantón El Porvenir, en San Pedro Masahuat, La Paz Oeste.

De acuerdo con el sitio web, en este centro se realizará la escarificación de paredes, se planea nivelar los pisos interiores, colocando porcelanato de alto tráfico, garantizando mayor resistencia y una estética renovada; se instalarán ventanas corredizas tipo francesa; las puertas serán sustituidas por modelos metálicos fabricados bajo estándares internacionales; se sustituirá la red obsoleta por una instalación completamente nueva, con cableado moderno, sistema de iluminación LED y ventiladores en cada aula; se renovarán los servicios sanitarios, además de equiparlo con mobiliario para estudiantes y docentes.

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Los recursos destinados a otros proyectos

La asignación para el programa se integra en el aumento de recursos que el Gobierno prevé para Educación en 2027. El proyecto todavía debe ser analizado y votado por la Asamblea Legislativa para su aprobación.

El presupuesto general también contempla un programa de inversión pública cercano a $3,000 millones. Entre las obras incluidas figuran $69 millones para continuar la construcción del viaducto en la carretera de Los Chorros y $103,9 millones para la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero.

El Gobierno destinará $103,9 millones para la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Además, el proyecto asigna $59 millones para la construcción y el equipamiento del Aeropuerto del Pacífico, $30 millones para el bypass de Apopa, $22 millones para Sur City fase dos y $146 millones para obras municipales que ejecutará la DOM.

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Posada señaló que estas inversiones buscan atender necesidades de infraestructura y respaldar la actividad económica. En el caso de Educación, el Gobierno concentrará más de una cuarta parte del presupuesto en digitalización, paquetes escolares y mejora de los centros educativos.