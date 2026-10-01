Lucas Bove, diputado de San Pablo: “Flávio Bolsonaro va a pasar al frente en la elección”

Lucas Bove acusó al gobierno de Brasil de alterar los datos oficiales de inflación y desempleo

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Lucas Bove, diputado estadual de San Pablo por el Partido Liberal, analizó en una entrevista con Infobae al Regreso el escenario de las elecciones presidenciales de Brasil, cuestionó la gestión económica de Luiz Inácio Lula da Silva y defendió al expresidente Jair Bolsonaro frente a las causas judiciales en su contra.

Durante la conversación, el legislador paulista planteó que la disputa entre el oficialismo y la oposición llegaría a una segunda vuelta y aseguró que Flávio Bolsonaro estaba en condiciones de avanzar en la primera instancia electoral.

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Lucas Bove anticipó un balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

Consultado sobre las encuestas, Bove reconoció que Lula mantenía una posición competitiva, aunque destacó el crecimiento de Flávio Bolsonaro. “Flávio está creciendo en las pesquisas, pero Lula aún es muy fuerte”, señaló.

Según su interpretación, la paridad electoral está vinculada con el peso de la estructura estatal y el respaldo que, a su juicio, conserva el oficialismo en buena parte de los medios de comunicación. “Hay la plata del Gobierno, todo el sistema, la máquina, la prensa, la mayor parte de la prensa. Entonces, está muy parejo”, afirmó.

Aun así, el diputado paulista expresó su expectativa de que el candidato del Partido Liberal pueda avanzar a la segunda vuelta. “Creemos que Flávio va a pasar al frente en el primer turno”, sostuvo.

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Lucas Bove pronosticó una segunda vuelta electoral entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro (Europa Press)

El escenario electoral también fue abordado desde la perspectiva de la política exterior. Ante la posibilidad de que un eventual cambio de gobierno modifique el vínculo de Brasil con Estados Unidos, Bove rechazó que exista una competencia entre Brasil y Argentina por la atención de Washington.

“Un Brasil fuerte es una Argentina fuerte y una Argentina fuerte es un Brasil fuerte”, afirmó. En ese sentido, cuestionó el funcionamiento del Mercosur y consideró que el bloque no alcanzó la relevancia que debería tener.

El legislador planteó, además, que ambos países pueden tener intereses complementarios en su relación con Estados Unidos. Como ejemplo, señaló el peso de Brasil en el sector agropecuario y sostuvo que la cooperación regional también resulta relevante frente al avance del narcotráfico.

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Cuestionó los indicadores económicos del gobierno de Lula

Uno de los principales ejes de la entrevista fue la situación económica brasileña. Ante la referencia a indicadores como la desaceleración de la inflación, el descenso del desempleo y la estabilidad del real, Bove rechazó que esas cifras reflejaran el escenario que percibe en el país.

“En verdad que no es así”, respondió, y centró parte de su argumento en los programas de asistencia social y su impacto sobre las estadísticas laborales. Según su interpretación, una parte de quienes reciben Bolsa Família queda fuera de las mediciones de desempleo.

Lucas Bove acusó al gobierno de Brasil de alterar los datos oficiales de inflación y desempleo (REUTERS/Adriano Machado)

Desde esa perspectiva, aseguró que existe una diferencia entre los datos oficiales y la situación que observa en San Pablo. “Muchas empresas cerrando, poco empleo. Las personas no quieren trabajar porque si trabajan no pueden recibir la plata del Gobierno”, sostuvo.

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Bove también cuestionó los indicadores de inflación y afirmó que el gobierno utiliza subsidios sobre los combustibles para contener el impacto sobre los precios. En ese contexto, resumió su diagnóstico con una acusación directa: “Todos los datos son maquillados, son cambiados por el Gobierno”.

El diputado apuntó además contra la política tributaria de la actual administración y particularmente contra el exministro de Economía Fernando Haddad. “Ha aumentado los tributos una vez por mes, cada 30 días ha creado o aumentado un tributo en Brasil”, afirmó.

El endeudamiento de los hogares fue otro de los problemas señalados durante la entrevista. Bove sostuvo que “86% de las personas” se encuentran endeudadas y comparó las tasas de interés actuales con las registradas durante el gobierno de Bolsonaro. Según su planteo, “los juros que estaban con Bolsonaro en 2%, ahora los intereses están a 14%”.

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Defendió a Jair Bolsonaro y cuestionó su condena

La situación judicial de Jair Bolsonaro ocupó otro tramo de la conversación. Consultado sobre la condena al expresidente por delitos vinculados al intento de golpe de Estado, Bove cuestionó el proceso y consideró que no contó con todas las garantías que, según su posición, deberían haber estado disponibles.

El diputado del Partido Liberal defendió la regulación de las apuestas en línea frente al mercado clandestino (REUTERS/Fraga Alves)

“Bolsonaro no ha tenido un juzgamiento justo. No ha pasado por todas las instancias. No tiene acceso a todas las pruebas, a todas las informaciones”, afirmó.

El legislador también defendió la actuación de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, en medio de las tensiones entre el gobierno brasileño y la administración de Donald Trump. Según Bove, el diputado buscó transmitir a funcionarios estadounidenses la visión de la oposición sobre la situación política e institucional de Brasil.

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La seguridad fue otro de los temas centrales. Bove cuestionó la decisión del gobierno de Lula de no clasificar al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital como organizaciones terroristas. “Lula se rehusó a clasificar CV y PCC, que son como las FARC de Brasil, como organizaciones terroristas”, sostuvo.

Al referirse a los hechos del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes ingresaron a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el diputado cuestionó la interpretación judicial de lo ocurrido y señaló que entre quienes participaron había personas con banderas, biblias y crucifijos.

Seguridad, costo de vida y apuestas online

Para Bove, la inseguridad ocupa un lugar central entre las preocupaciones de los brasileños. “Las personas no están tranquilas para caminar por la calle, no están tranquilas para caminar con su celular”, afirmó al describir el impacto cotidiano del delito.

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El legislador también apuntó contra el costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo. Según su diagnóstico, “el brasileño no hay plata para comprar nada” y los precios en los supermercados se volvieron una de las principales dificultades para los hogares.

Bove sostuvo que el expresidente Jair Bolsonaro no tuvo un juicio justo en las causas judiciales (REUTERS/Brian Snyder)

Otro de los temas abordados fueron las apuestas online. Bove cuestionó las restricciones impulsadas por el gobierno de Lula y defendió la existencia de un sistema regulado. “Todo eso nosotros somos contra, pero hay una reglamentación en Brasil sobre las bets”, explicó.

A su entender, una prohibición total podría favorecer el desarrollo de un mercado clandestino.

Hacia el final de la entrevista, el diputado hizo una autocrítica sobre la gestión de Bolsonaro y reconoció que su espacio pudo haber tenido “una comunicación mejor”. También admitió que hubo conflictos con sectores de la prensa, aunque atribuyó parte de las dificultades de aquel gobierno a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Finalmente, Bove aseguró que el espacio opositor aceptará el resultado de las urnas, independientemente del desenlace. “Confiamos en las urnas y vamos adelante con eso y vamos a respetar el resultado, como Bolsonaro ha respetado en 2022”, concluyó.

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