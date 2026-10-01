Quiénes son los invitados de Juana Viale y La Peña de Morfi para el fin de semana

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La televisión abierta reunirá este fin de semana a figuras de la política, el espectáculo, la música y el deporte. Tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana (eltrece) y La Peña de Morfi (Telefe) ya confirmaron a sus invitados para este sábado 3 y el domingo 4 de octubre.

En eltrece, Juana Viale conducirá las dos mesazas previstas para el fin de semana. El sábado, desde las 21.30, estará al frente de La Noche de Mirtha, en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, quien sigue internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro respiratorio. Y el domingo, desde las 13.45, conducirá una nueva edición de su ciclo habitula, Almorzando con Juana.

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Esta vez, en la noche del sábado, no se producirá el ya habitual enfrentamiento con Podemos Hablar, el ciclo conducido por andy Kusnetzoff, dado que en su lugar tranmitirán el partido de la Selección argentina frnte a Burkina Faso, desde las 21 por Telefe.

Además de conducir su ciclo, Juana Viale sigue reemplazando a su abuela, Mirtha Legrand, en la noche del sábado por eltrece

En la mesa del sábado la actualidad y la coyuntura política y económica tendrá el mayor protagonismo a partir de la presencia de los periodistas Luis Novaresio y Natasha Niebieskikwiat, el economista y expresidente del Banco de la Nación Argentina Carlos Melconian y mientras que Barbie Simons repasará temas relacionados el mundo del espectáculo.

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Luis Novaresio

Carlos Melconián

Para el almuerzo del domingo -a partir de las 13.45- Viale recibirá a la actriz y comediante Gladys Florimonte, al músico Juanchi Baleirón, voz cantante de Los Pericos, al actor Felipe Colombo y a la exmodelo y diseñadora Cecilia de Bucourt.

Felipe Colombo atraviesa un presente marcado por diferentes proyectos. Además de su extensa trayectoria como actor y músico, recientemente comenzó a incursionar en el universo del streaming. El actor también se encuentra presentando una nueva etapa de su carrera musical con el lanzamiento de “801”, su nuevo disco solista, por lo que su visita al programa será una oportunidad para conversar sobre este presente profesional.

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Gladys Florimonte

Juanchi Baleirón primero almorzará y luego, para el postre, Los Pericos aportarán su música (Sony Music)

Luego del postre, Los Pericos aportarán su música en el estudio con varios de sus hits.

En paralelo, La Peña de Morfi presentará, como cada domingo desde las 13.30 su variada oferta de humor y música popular, todo bajo la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini.

En esta oportunidad, la grilla musical incluirá presentaciones de Miguel “Conejito” Alejandro, Zoe Gotusso y Juan Fuentes. Y también participarán como invitados Cathy Fulop y Grego Rossello.

Zoe Gotusso (REUTERS/Ronda Churchill)

Cathy Fulop

El ciclo mantendrá sus segmentos habituales de cocina, a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, junto con las intervenciones humorísticas de Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola. El espacio deportivo, Lo del Turco, tendrá a Claudio “Turco” Husaín.

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La salud de Mirtha

Cabe recordar que el sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, continúa bajo observación y recibe el acompañamiento de su familia mientras los médicos controlan su evolución clínica y definen los próximos pasos asistenciales.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría.

Mirtha Legrand continúa internada a la espera del alta médica por su problema respiratorio

Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño.

De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico", expresa el documento firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico Sanatorio Mater Dei.

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La decisión de sostener los controles respondió al antecedente inmediato de una salida médica seguida por una nueva descompensación. Los especialistas procuran consolidar la recuperación respiratoria antes de modificar el esquema de cuidados. En las jornadas previas, la conductora recibió kinesiología, permaneció acompañada y siguió sus programas de televisión desde la habitación del centro médico junto a su entorno familiar.

El nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand

Hasta acá, el último parte difundido por el Mater Dei había sido el lunes 28 de septiembre. A través de este se informó que Legrand evolucionaba favorablemente y finalizó el tratamiento antibiótico. El texto señaló además que estaba acompañada por sus seres queridos y agradecía “el cariño y respeto dispensado”.

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