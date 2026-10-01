Tecno

Cómo utilizará Edits la IA para indicar exactamente qué mejorar en los videos en Instagram

El asistente de Edits trabaja con un conjunto amplio de información sobre la cuenta y sus publicaciones

Entre los datos que procesa figuran el número de seguidores, las visualizaciones y la retención de cada video. REUTERS/Dado Ruvic
Entre los datos que procesa figuran el número de seguidores, las visualizaciones y la retención de cada video. REUTERS/Dado Ruvic
Guardar

Instagram incorpora un asistente conversacional de inteligencia artificial en Edits, su aplicación de edición de video. La herramienta no edita los clips de forma automática: analiza el rendimiento de la cuenta y traduce esos datos en recomendaciones concretas para que el creador decida qué ajustar en sus próximas publicaciones.

La función ya había sido anunciada por Meta en junio, durante un evento privado, y ahora comienza a llegar a los usuarios de Edits. Su objetivo es que cualquier creador pueda consultar, en lenguaje natural, qué está funcionando en su contenido y qué podría mejorar.

PUBLICIDAD

Qué datos analiza la IA de Edits para dar recomendaciones

El asistente de Edits trabaja con un conjunto amplio de información sobre la cuenta y sus publicaciones. Entre los datos que procesa figuran el número de seguidores, las visualizaciones y la retención de cada video, además de los “me gusta” y las veces que un contenido se comparte.

Instagram Edits incorpora un asistente de IA que analiza métricas y recomienda ideas de videos para ampliar la audiencia.
Instagram Edits incorpora un asistente de IA que analiza métricas y recomienda ideas de videos para ampliar la audiencia.

A esas métricas se suman los comentarios recibidos, las tendencias que ganan fuerza dentro de Instagram y los intereses detectados en la audiencia del creador. La combinación de todas estas señales permite que la inteligencia artificial identifique patrones de comportamiento que resultan difíciles de ver cuando las métricas se consultan de forma aislada.

PUBLICIDAD

El asistente conversacional de Edits analiza seguidores, visualizaciones, retención y comentarios para indicarle al creador qué tipo de contenido funciona mejor con su audiencia, sin editar el video por él.

A partir de ese cruce de datos, el creador puede preguntar directamente qué publicaciones tienen mejor desempeño, qué temas interesan más a sus seguidores o qué elementos conviene tener en cuenta antes de subir un nuevo video. La información, antes repartida entre distintos paneles de estadísticas, queda disponible en un solo espacio conversacional.

El uso de este asistente tiene un límite dentro de la aplicación, aunque los usuarios pueden ampliarlo mediante una suscripción a Meta One.

El creador solicita a la IA analizar el rendimiento de su perfil en un rango de fechas (del 20 de junio al 17 de septiembre). (Instagram)
El creador solicita a la IA analizar el rendimiento de su perfil en un rango de fechas (del 20 de junio al 17 de septiembre). (Instagram)

Por qué Meta decidió que la IA no edite los videos por el usuario

Detrás de este diseño hay una decisión que responde a lo que pedían los propios creadores. Brett Westervelt, responsable de Edits, explicó que durante el desarrollo de la herramienta los creadores insistieron en que querían una inteligencia artificial capaz de analizar datos, pero no de tomar decisiones creativas en su lugar.

Por eso el asistente se limita a buscar, relacionar e interpretar información. La decisión final sobre qué hacer con esos datos (cambiar el enfoque de un video, ajustar su duración o modificar el tipo de contenido) sigue en manos del creador.

Este planteamiento se aleja de lo que ya puede verse en otras plataformas de video, donde la inteligencia artificial empieza a intervenir de forma directa sobre el contenido.

La idea de Instagram es que la aplicación aproveche todo lo que ya sabe sobre la cuenta. REUTERS/Dado Ruvic
La idea de Instagram es que la aplicación aproveche todo lo que ya sabe sobre la cuenta. REUTERS/Dado Ruvic

En qué se diferencia el enfoque de Instagram del de YouTube

YouTube avanza en una dirección distinta. La plataforma de Google presentó una herramienta conversacional propia que permitirá realizar cambios sobre los videos mediante instrucciones en lenguaje natural, incluidas tareas de edición directa sobre el material.

Meta, en cambio, optó por no centrar su apuesta en que la inteligencia artificial edite por el usuario. La idea de Instagram es que la aplicación aproveche todo lo que ya sabe sobre la cuenta y su audiencia para orientar las decisiones del creador, en lugar de sustituirlo en el proceso de edición.

Por qué el acceso a datos exclusivos de Instagram marca la diferencia frente a otras IA

Herramientas como ChatGPT o Gemini pueden ayudar a encontrar ideas, redactar un guion o preparar un video, pero no cuentan con el contexto específico de cada publicación dentro de una plataforma.

Instagram incorpora un asistente conversacional de inteligencia artificial en Edits. REUTERS/Dado Ruvic
Instagram incorpora un asistente conversacional de inteligencia artificial en Edits. REUTERS/Dado Ruvic

Instagram sí dispone de esa información: cuántas personas vieron un video, cuánto tiempo permanecieron en él, cómo reaccionaron y qué otros contenidos interesan a esa misma audiencia.

El valor de esta nueva función del asistente de Edits no está tanto en lo que la inteligencia artificial puede generar, sino en los datos exclusivos a los que accede para explicar, con precisión, qué funciona y qué no en cada cuenta.

Temas Relacionados

InstagramEditsIAVideosVideos en InstagramLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crean una IA de “lectura de mente”: puede reconstruir lo que estás mirando a partir de un escáner cerebral

La herramienta, liderada por Michal Irani, también puede predecir la actividad cerebral que generaría una imagen determinada

Crean una IA de “lectura de mente”: puede reconstruir lo que estás mirando a partir de un escáner cerebral

Una IA le ganó al mejor jugador de Stratego de la historia con un entrenamiento de apenas USD 8.000

El sistema ganó 15 de 20 partidas al campeón neerlandés Pim Niemeijer, que tuvo tres semanas para prepararse

Una IA le ganó al mejor jugador de Stratego de la historia con un entrenamiento de apenas USD 8.000

Estas son las nuevas funciones de inteligencia de audio en los Apple Watch Series 12 y Ultra 4

Apple prepara para fines de 2026 una actualización que permite a sus relojes inteligentes resumir conversaciones y recuperar fragmentos de audio recientes

Estas son las nuevas funciones de inteligencia de audio en los Apple Watch Series 12 y Ultra 4

ABC de todo lo que puede hacer Gemini 4 Argon: la nueva IA de Google para la ciberdefensa

El modelo tiene la capacidad de analizar sistemas web en funcionamiento sin necesidad de acceder a su código fuente

ABC de todo lo que puede hacer Gemini 4 Argon: la nueva IA de Google para la ciberdefensa

El World AI Film Festival debutará en Buenos Aires el 30 de octubre

La convocatoria para obras creadas con inteligencia artificial cierra el 9 de octubre y es gratuita. El ganador del Gran Premio representará a la Argentina en la final mundial de Cannes, en abril de 2027

El World AI Film Festival debutará en Buenos Aires el 30 de octubre

DEPORTES

El festejo “a lo Cristiano Ronaldo” de una figura de Dinamarca y su polémica reacción con el entrenador de Portugal

El festejo “a lo Cristiano Ronaldo” de una figura de Dinamarca y su polémica reacción con el entrenador de Portugal

Revelaron el tráiler del documental sobre el paso de Carlos Bilardo en el Sevilla

La actual esposa de Daniele De Rossi adoptará a la primera hija del futbolista: la dolorosa historia detrás del acto de amor

La revelación de Zinedine Zidane a 20 años del cabezazo a Materazzi en la final del Mundial 2006

El acalorado debate entre el Chavo Fucks y Ruggeri por el sucesor de la 10 de Messi en Argentina: “No pensé que iba a escuchar esto”

TELESHOW

La reacción de Sofía Gonet tras las críticas que recibió por ser fan de Slipknot: "Ya que se ofendieron"

La reacción de Sofía Gonet tras las críticas que recibió por ser fan de Slipknot: "Ya que se ofendieron"

Quiénes son los invitados de Juana Viale y La Peña de Morfi para el fin de semana

El pedido de la denunciante de Joaquín Levinton tras los dichos del músico: “Que le incauten los dispositivos electrónicos”

La Tora Villar recordó cómo le salvó la vida a un joven tras un accidente en la Panamericana: “Le pedí que se quede conmigo”

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi contaron los detalles de la internación de su hijo Antonio

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica declara alerta verde en cinco regiones por lluvias asociadas a la onda tropical 48

Costa Rica declara alerta verde en cinco regiones por lluvias asociadas a la onda tropical 48

El presidente Arévalo completa el relevo en tres instituciones económicas con la juramentación de nuevas autoridades

Las exportaciones de petróleo del Golfo se recuperan a pesar del bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Panameños continúan eligiendo el café al hacer sus pedidos por plataforma digital

La voz puede dar pistas sobre el envejecimiento cerebral: qué halló un estudio con argentinos y otros latinoamericanos