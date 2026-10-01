Cómo utilizará Edits la IA para indicar exactamente qué mejorar en los videos en Instagram

Entre los datos que procesa figuran el número de seguidores, las visualizaciones y la retención de cada video. REUTERS/Dado Ruvic

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Instagram incorpora un asistente conversacional de inteligencia artificial en Edits, su aplicación de edición de video. La herramienta no edita los clips de forma automática: analiza el rendimiento de la cuenta y traduce esos datos en recomendaciones concretas para que el creador decida qué ajustar en sus próximas publicaciones.

La función ya había sido anunciada por Meta en junio, durante un evento privado, y ahora comienza a llegar a los usuarios de Edits. Su objetivo es que cualquier creador pueda consultar, en lenguaje natural, qué está funcionando en su contenido y qué podría mejorar.

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Qué datos analiza la IA de Edits para dar recomendaciones

El asistente de Edits trabaja con un conjunto amplio de información sobre la cuenta y sus publicaciones. Entre los datos que procesa figuran el número de seguidores, las visualizaciones y la retención de cada video, además de los “me gusta” y las veces que un contenido se comparte.

Instagram Edits incorpora un asistente de IA que analiza métricas y recomienda ideas de videos para ampliar la audiencia.

A esas métricas se suman los comentarios recibidos, las tendencias que ganan fuerza dentro de Instagram y los intereses detectados en la audiencia del creador. La combinación de todas estas señales permite que la inteligencia artificial identifique patrones de comportamiento que resultan difíciles de ver cuando las métricas se consultan de forma aislada.

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El asistente conversacional de Edits analiza seguidores, visualizaciones, retención y comentarios para indicarle al creador qué tipo de contenido funciona mejor con su audiencia, sin editar el video por él.

A partir de ese cruce de datos, el creador puede preguntar directamente qué publicaciones tienen mejor desempeño, qué temas interesan más a sus seguidores o qué elementos conviene tener en cuenta antes de subir un nuevo video. La información, antes repartida entre distintos paneles de estadísticas, queda disponible en un solo espacio conversacional.

El uso de este asistente tiene un límite dentro de la aplicación, aunque los usuarios pueden ampliarlo mediante una suscripción a Meta One.

El creador solicita a la IA analizar el rendimiento de su perfil en un rango de fechas (del 20 de junio al 17 de septiembre). (Instagram)

Por qué Meta decidió que la IA no edite los videos por el usuario

Detrás de este diseño hay una decisión que responde a lo que pedían los propios creadores. Brett Westervelt, responsable de Edits, explicó que durante el desarrollo de la herramienta los creadores insistieron en que querían una inteligencia artificial capaz de analizar datos, pero no de tomar decisiones creativas en su lugar.

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Por eso el asistente se limita a buscar, relacionar e interpretar información. La decisión final sobre qué hacer con esos datos (cambiar el enfoque de un video, ajustar su duración o modificar el tipo de contenido) sigue en manos del creador.

Este planteamiento se aleja de lo que ya puede verse en otras plataformas de video, donde la inteligencia artificial empieza a intervenir de forma directa sobre el contenido.

La idea de Instagram es que la aplicación aproveche todo lo que ya sabe sobre la cuenta. REUTERS/Dado Ruvic

En qué se diferencia el enfoque de Instagram del de YouTube

YouTube avanza en una dirección distinta. La plataforma de Google presentó una herramienta conversacional propia que permitirá realizar cambios sobre los videos mediante instrucciones en lenguaje natural, incluidas tareas de edición directa sobre el material.

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Meta, en cambio, optó por no centrar su apuesta en que la inteligencia artificial edite por el usuario. La idea de Instagram es que la aplicación aproveche todo lo que ya sabe sobre la cuenta y su audiencia para orientar las decisiones del creador, en lugar de sustituirlo en el proceso de edición.

Por qué el acceso a datos exclusivos de Instagram marca la diferencia frente a otras IA

Herramientas como ChatGPT o Gemini pueden ayudar a encontrar ideas, redactar un guion o preparar un video, pero no cuentan con el contexto específico de cada publicación dentro de una plataforma.

Instagram incorpora un asistente conversacional de inteligencia artificial en Edits. REUTERS/Dado Ruvic

Instagram sí dispone de esa información: cuántas personas vieron un video, cuánto tiempo permanecieron en él, cómo reaccionaron y qué otros contenidos interesan a esa misma audiencia.

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El valor de esta nueva función del asistente de Edits no está tanto en lo que la inteligencia artificial puede generar, sino en los datos exclusivos a los que accede para explicar, con precisión, qué funciona y qué no en cada cuenta.