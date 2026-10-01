Las chengas: el gigante de maíz que sostuvo el sudor de los cafetales salvadoreños

Las chengas surgieron en El Salvador a mediados del siglo XIX con la expansión de los cafetales. (Imagen de cortesía)

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Las chengas surgieron en El Salvador a mediados del siglo XIX, cuando la expansión de los cafetales impuso extensas jornadas a agricultores, cortadores y jornaleros. Estas tortillas de maíz, más grandes y gruesas que las habituales, permitían sostener el trabajo durante el día y se convirtieron en parte de la alimentación rural, tal como documentan medios locales.

Cada trabajador recibía habitualmente tres raciones diarias: una por la mañana, otra al mediodía y una más por la noche. Una sola pieza podía saciar el hambre, aunque los acompañamientos dependían de los recursos disponibles.

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Los más pobres las comían con chile, limón, sal o unos pocos granos de frijol. Quienes tenían mayor fortuna podían sumar aguacate, queso, leche fresca o dulce; también se las consumía troceadas con leche.

La preparación nació de una necesidad concreta en las haciendas cafetaleras. Las familias campesinas empleaban hasta cuatro veces más masa que para una tortilla corriente, lo que producía una pieza resistente, de aspecto rústico, tostada por fuera y suave en el interior.

La comida de los jornaleros en las fincas de café

El crecimiento de las fincas de café a mediados de 1800 incrementó las horas de labor bajo condiciones duras, según Diario El Mundo. Las chengas ofrecían una fuente de energía que podía durar todo el turno y requerían ingredientes accesibles para las comunidades rurales.

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Las tortillas de maíz grandes y gruesas sostuvieron las jornadas de agricultores, cortadores y jornaleros salvadoreños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tortilla y chenga designan el mismo alimento, pero la segunda palabra remite a una dimensión mayor y a la experiencia de quienes trabajaban en el campo. El término persiste en el habla popular y rural salvadoreña, especialmente entre personas mayores que aún lo utilizan para nombrar estas tortillas.

La finca, tostaduría y restaurante Las Tres Flores Café, situada en Santa Ana, vincula la preparación con la memoria de las haciendas. Una representante del establecimiento lo expresó en un video de TikTok: “No son solo chengas, Son homenaje. Este platillo es un tributo a las fincas donde aprendimos lo que vale la humildad y el amor por la tradición que hoy mantenemos viva”.

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La masa tradicional se obtenía del maíz nixtamalizado en molino, aunque también puede elaborarse con cuatro tazas de harina de maíz instantánea y entre dos y tres tazas de agua. La mezcla debe amasarse hasta que quede suave, manejable y sin grietas en los bordes.

La porción para cada chenga equivale a tres o cuatro veces la utilizada en una tortilla normal, aproximadamente del tamaño de una toronja o de un puño grande. Se forma al palmear la masa con ambas manos y girarla de manera gradual hasta alcanzar un diámetro similar al de un plato plano.

Una pieza gruesa, dorada y cocida en comal

El grosor debe conservarse rústico, de alrededor de 0,5 cm o algo más. Esa característica exige varios minutos de cocción por cada lado para evitar que el centro quede crudo.

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Las chengas se comían con chile, limón, sal o frijoles, según los recursos de cada familia campesina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chenga se coloca sobre un comal o una sartén amplia y plana, bien caliente y a fuego medio-alto. Se da vuelta cuando comienza a despegarse y adquiere un tono dorado en la base.

La versión asociada a los cafetales se sirve recién salida del comal con frijoles zancochados o amelcochados, queso fresco o cuajada salvadoreña. Las variantes actuales pueden incorporar chicharrones de cerdo cocidos en su propia grasa y aguacate.