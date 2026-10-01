El especial gesto del Cuti Romero con Leonel Flores tras su debut con la selección argentina

Leonel Flores hizo su debut con Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Cristian Cuti Romero tuvo un gesto especial con Leonel Flores horas después del debut del juvenil de Boca Juniors en la selección argentina. “Esto sigue, hermano”, le escribió el defensor al delantero de 19 años en respuesta a un posteo que este último había compartido en Instagram tras su estreno con la camiseta albiceleste. “Vamos, capitán”, devolvió gentilezas el delantero.

El intercambio se produjo tras la goleada por 4 a 0 de Argentina ante Bolivia, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso del combinado nacional después del Mundial 2026. Flores ingresó a los 35 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Exequiel Palacios y participó de manera directa en la jugada del cuarto gol del equipo, convertido por José Flaco López.

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El atacante del Xeneize avanzó por el sector izquierdo con la pelota dominada y desequilibró a la defensa boliviana con una apilada que le permitió meterse en el área. Aunque los rivales lograron cerrarle el espacio, la pelota quedó disponible para López, que ganó la disputa, recuperó el control y definió con un remate cruzado que se clavó contra el poste izquierdo del arquero Guillermo Viscarra. En el final del encuentro, Flores estuvo cerca de marcar su primer gol con la Mayor, pero Viscarra le ahogó el grito con una atajada.

El posteo de Flores y el comentario del Cuti

Después del partido, Flores publicó en sus redes sociales un mensaje sobre lo que significó su debut. “Un orgullo debutar con esta Selección tan hermosa. Muchas gracias a mi familia que me acompaña desde muy chico para que este sueño se hiciera realidad”, escribió el juvenil, que llegó a la convocatoria de Lionel Scaloni después de consolidarse en el plantel profesional de Boca, donde acumula 17 partidos oficiales y dos goles desde su estreno en Primera.

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Romero había vivido minutos antes una noche especial: marcó el tercer gol de Argentina a los 53 minutos, tras un centro de Nicolás Paz, y lo hizo en su primer partido como capitán confirmado del seleccionado. El defensor, de 28 años, asumió la cinta en reemplazo de Lionel Messi por decisión de Scaloni, quien lo había designado para suceder al astro rosarino.

La frase que le escribió Romero a Flores remite a la que él mismo utilizó para describir su propio presente en la Selección tras el encuentro. En diálogo con Telefe, el capitán había declarado: “Obviamente que esto sigue, hay que armar un buen grupo, tenemos buenos jugadores, tenemos un excelente cuerpo técnico y vamos a prepararnos para seguir intentando llevar a la selección a lo más alto”.

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El vínculo entre ambos jugadores quedó expuesto como una de las señales de la renovación que atraviesa el plantel nacional. Scaloni se refirió a Flores tras el partido y explicó el pedido especial que le hizo antes de que ingresara: “Que haga lo que hace en su club. Si no lo hiciera estaríamos preocupados. Tiene que hacerlo, porque lo hace muy bien. Hay que contenerlo, sé que en Boca, el Vasco Arruabarrena y el Mono Markic lo cuidan mucho. Es un talento que hay que cuidar, como a Franco Mastantuono. Hay que cuidarlo para que den frutos, no podemos pedirle que lo haga todos los partidos como hoy”.

En sintonía con las palabras del entrenador, el propio Flores había explicado en zona mixta cómo vivió sus minutos en Córdoba: “De chico que tengo bastante personalidad, a la hora de agarrar la pelota no me importa a quién tengo enfrente. Jugué tranquilo y con confianza, vengo soñando con esto desde chico”.

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Tras su participación ante Bolivia, Flores regresará a Boca Juniors, donde el cuerpo técnico del club lo espera para el próximo compromiso del equipo por el campeonato local. La selección argentina, por su parte, jugará su segundo amistoso el sábado ante Burkina Faso en el estadio Monumental, y el martes 6 de octubre enfrentará a Benín en el mismo escenario, en el encuentro que marcará la despedida de Messi del seleccionado.