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La romántica escapada de Nico Vázquez y Dai Fernández en la Costa Atlántica: amor y relax en la playa

La pareja se tomó unos días lejos de los compromisos laborales para disfrutar de su intimidad

Nico Vázquez habló de como comenzó su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que algo sucediera”
Nico Vázquez y Dai Fernández se tomaron un tiempo de relax lejos de los compromisos laborales
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Nico Vázquez compartió a través de sus redes sociales una serie de imágenes de su fin de semana junto a Dai Fernández. Las fotografías fueron publicadas en su cuenta de Instagram y muestran diferentes momentos que la pareja atravesó durante su estadía en la playa.

Una de las postales de la serie muestra a los dos descalzos, abrazados y ubicados de espaldas al mar. La pareja aparece entrelazada frente al paisaje de la costa y bajo un cielo despejado, con el mar detrás de ellos.

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El actor también registró una caminata por la orilla de la playa junto a su perro. La fotografía fue tomada desde atrás y permite observar a Vázquez mientras avanza sobre la arena. El animal camina unos pasos por delante del actor, en dirección al agua.

El perro es el único protagonista de otra de las imágenes que integran la serie. En esa toma, el animal olfatea la arena en un sector de dunas cercano a la costa. Lleva puesto un arnés rosa, mantiene la cabeza baja y concentra su atención en recorrer ese terreno.

Composición de cuatro fotografías que presentan a Nico Vázquez y Dai Fernández en la playa junto a un perro
La romántica escapada de Nico Vázquez y Dai Fernández a la playa (Instagram)

La selección de fotografías también incluye un retrato de Vázquez solo, parado sobre la arena, con anteojos de sol y una remera blanca estampada. El actor posa descalzo para esa escena, que tiene al mar como fondo.

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El repaso de las imágenes de ese fin de semana concluye con otra toma de la pareja, abrazada y de frente a la cámara. Vázquez viste la misma remera blanca, mientras Fernández lleva una campera oscura.

Meses atrás, el Teatro Colón fue el escenario de la primera entrega de los Premios Pinti, la nueva ceremonia que reconoce lo mejor del teatro comercial porteño. Esa noche, entre galardones y aplausos, la pareja protagonizó un momento que se extendió más allá de la sala y llegó a las redes con fuerza propia.

Un perro blanco con manchas marrones y arnés rosa agacha la cabeza sobre la arena en una duna con el mar de fondo
La mascota de Dai también acompañó a la pareja

La ceremonia, organizada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), reconoció lo mejor del teatro comercial porteño. La conducción estuvo a cargo de Agustín “Rada” Aristarán y la transmisión fue por eltrece. La noche tuvo su cuota de lágrimas, aplausos y sorpresas, y una de las obras que más veces subió al escenario a recoger galardones fue Rocky.

La producción se alzó con tres premios: Mejor Producción y Espectáculo del Año en la categoría Drama o Comedia Dramática, diseño de iluminación y sonido y/o música original. El reconocimiento desató el festejo del elenco dentro y fuera de la sala.

Dai fue la primera en tomar la palabra. Desde sus redes, escribió: “Noche de gala en el Teatro Colón disfrutando de la primera entrega de los Premios Pinti. Felicitaciones a todo el equipo de Rocky, RGB Entertainmen, Preludio producciones por estos premios tan merecidos”.

Mujer con vestido largo negro sin tirantes y guantes negros posa en un pasillo ornamentado. A la derecha, pantalla de Instagram con perfil y comentario
Dai Fernández posa con un vestido de gala negro en el foyer del Teatro Colón, en una imagen publicada en Instagram que recibió un comentario de Nico Vázquez.

El posteo no se quedó en el agradecimiento colectivo. La actriz le dedicó un párrafo especial a Vázquez, su compañero de elenco y pareja: “Gracias por llevar este proyecto a lo más alto, con tu profesionalismo y tu calidad humana como bandera. Gracias por confiar en mí para acompañarte en esta historia, es un privilegio inmenso ser parte de esta familia”.

Vázquez no tardó en responder. El actor tomó el mensaje de Dai como punto de partida y lo devolvió con creces. “Gracias a vos por confiar en mí desde antes y siempre”, escribió, antes de continuar con una definición que sus seguidores destacaron de inmediato.

Sos una excelente actriz, pero, por sobre todo, una persona maravillosa. Tenés una belleza interior y exterior difícil de explicar. Sos de esas personas buenas de verdad, de las que hacen bien”, expresó el actor, en un tono que fue más allá del reconocimiento profesional.

El cierre del intercambio terminó de redondear la postal de la noche. “Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario. Gracias por tu amor, por tu entrega y por ser ese ser humano tan amoroso”, concluyó Vázquez, con una frase que sus seguidores celebraron con cientos de mensajes de apoyo.

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