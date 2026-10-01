Elon Musk defendió la transformación laboral por la IA: “Los empleos van a cambiar; siempre han cambiado”

El directivo de SpaceX respondió así a la prensa, que le consultó sobre el futuro del empleo frente al crecimiento de la IA. REUTERS/Jonathan Ernst

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Elon Musk defendió la transformación laboral que traerá la inteligencia artificial y aseguró que el avance tecnológico no implicará la desaparición de los puestos de trabajo. “Los empleos van a cambiar; siempre han cambiado”, afirmó el empresario a su salida de la Casa Blanca, donde fue recibido junto a otros ejecutivos tecnológicos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El directivo de SpaceX respondió así a la prensa, que le consultó sobre el futuro del empleo frente al crecimiento de la inteligencia artificial, a la que Trump busca rebautizar oficialmente como “superinteligencia”.

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Musk augura una “era de abundancia” gracias a la inteligencia artificial

Musk sostuvo que el desarrollo de la tecnología dará lugar a un período de bienestar generalizado. “Creo que vale la pena destacar los beneficios positivos de la IA, o superinteligencia. Yo creo que el resultado más probable es una era de abundancia, en la que no solo tendremos una renta básica universal, sino una renta alta universal”, señaló.

Elon Musk defendió la transformación laboral que traerá la inteligencia artificial. REUTERS/Kylie Cooper

El empresario amplió su planteo al terreno de la salud pública. Explicó que la combinación de robots y sistemas de superinteligencia permitirá un acceso ampliado a servicios médicos de alta calidad.

“Cuando tienes robots y superinteligencia eso significa que todas las personas en el mundo pueden tener una atención médica mejor que la de cualquiera aquí, incluyéndome a mí”, expresó Musk, quien calificó ese escenario como “maravilloso”.

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Ante la repregunta periodística sobre qué ocurriría si las personas se quedan sin trabajo, el fundador de SpaceX respondió sin eludir el planteo: “Bueno, los empleos van a cambiar. Siempre han cambiado. Creo que veremos una evolución de los roles”.

Por qué Elon Musk dice que la IA no genera desempleo

Para Musk, el temor a una ola de despidos masivos provocada por la automatización no se condice con los datos actuales del mercado laboral. El empresario remarcó que las cifras de desocupación no muestran un deterioro vinculado al avance tecnológico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Como ha mencionado el presidente, no es como si el desempleo hubiera aumentado, hay una enorme demanda de personas”, sostuvo. Según su lectura, la tecnología no reemplaza a los trabajadores sino que modifica la naturaleza de las tareas que estos realizan.

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El empresario cerró su intervención con una valoración optimista sobre el rumbo de estos cambios. “Creo que el resultado más probable es increíblemente beneficioso. Si pudieras mirar al futuro, es el futuro que querrías”, concluyó.

Trump impulsa el cambio de nombre de “inteligencia artificial” a “superinteligencia”

Las declaraciones de Musk se dieron en el marco de una reunión encabezada por Donald Trump en la Casa Blanca, el martes 29 de septiembre, en la que el mandatario propuso formalizar el término “superinteligencia” para referirse a lo que hasta ahora se conoce como inteligencia artificial.

Trump adelantó que firmaría un decreto para oficializar la nueva denominación y descartó cualquier intención de frenar el desarrollo de esta tecnología.

US President Donald Trump and SpacexAI Founder and CEO Elon Musk speak to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington, D.C., US, September 29, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

El encuentro reunió a referentes del sector como Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Jensen Huang, de Nvidia; Sundar Pichai, de Google, y Jeff Bezos, de Amazon. Según fuentes cercanas al encuentro, el objetivo del Gobierno era alinear posiciones con los principales directivos tecnológicos frente a las crecientes preocupaciones de seguridad vinculadas a los modelos de IA.

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El cambio de denominación no surgió de manera improvisada. En las últimas semanas, Trump insistió de forma reiterada en que, a su juicio, el término “inteligencia artificial” resulta inapropiado, ya que considera que la tecnología se define mejor con la palabra “súper”.

La iniciativa ya tuvo una primera aplicación concreta dentro de la administración estadounidense. El Departamento de Estado instruyó a sus diplomáticos en la oficina de organizaciones internacionales a utilizar el término “superinteligencia” en reemplazo de “inteligencia artificial”, según informó la agencia The Associated Press.