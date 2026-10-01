Costa Rica

Costa Rica declara alerta verde en cinco regiones por lluvias asociadas a la onda tropical 48

La CNE advirtió que la elevada saturación de los suelos aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos durante las próximas horas y el fin de semana.

El IMN prevé acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con máximos localizados de hasta 80 o 100 milímetros en algunos sectores. Crédito: Semanario Universidad
El IMN prevé acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con máximos localizados de hasta 80 o 100 milímetros en algunos sectores. Crédito: Semanario Universidad
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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró este jueves alerta verde para amplios sectores de Costa Rica ante el incremento de las lluvias previsto para la tarde y la noche, así como durante el fin de semana, debido al paso de la onda tropical número 48 y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.

La medida comprende la Zona Norte, la vertiente del Caribe, el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, regiones donde las autoridades mantienen una vigilancia especial debido a la combinación de nuevas precipitaciones y altos niveles de humedad acumulada en los suelos y las cuencas.

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Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias y aguaceros acompañados de tormenta principalmente sobre el eje montañoso central y sectores aledaños. Las precipitaciones más significativas podrían presentarse en el este del Valle Central, las montañas del Caribe, las llanuras de la Zona Norte y sectores del Pacífico, especialmente hacia el norte y el sur del país.

El IMN estima acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con máximos localizados que podrían alcanzar entre 80 y 100 milímetros, particularmente en la Zona Norte, el Pacífico Sur y el este del Valle Central. Para las horas nocturnas se mantiene la posibilidad de aguaceros con tormenta en la Zona Norte y la vertiente del Pacífico, mientras que en la Gran Área Metropolitana podrían presentarse lluvias y bancos de neblina.

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Uno de los factores que más preocupa a las autoridades es el nivel de saturación de los terrenos después de las lluvias de los últimos días.

La CNE indicó que se mantienen porcentajes elevados de saturación en suelos y cuencas, una condición que facilita que nuevas precipitaciones puedan provocar deslizamientos, inundaciones o aumentos repentinos en los niveles de ríos y quebradas.

La CNE declaró alerta verde en cinco regiones de Costa Rica ante el aumento previsto de las lluvias por el paso de la onda tropical 48. Crédito: CNE
La CNE declaró alerta verde en cinco regiones de Costa Rica ante el aumento previsto de las lluvias por el paso de la onda tropical 48. Crédito: CNE

Datos divulgados este jueves por el IMN señalan que la saturación de los suelos supera incluso el 95% en sectores de la Zona Norte y el Caribe Norte, así como en áreas cercanas a las montañas del Pacífico Central y Pacífico Sur.

Ese escenario significa que no necesariamente se requieren lluvias extraordinariamente intensas para que se produzcan incidentes, debido a que la capacidad del terreno para absorber más agua se encuentra reducida.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado especial a las personas que viven o transitan por sectores vulnerables a mantenerse atentas a posibles cambios en las condiciones del tiempo.

“Hacemos un llamado a la población a permanecer atenta ante las lluvias en su entorno, no cruzar o ingresar en cauces de ríos o quebradas si está lloviendo o se encuentran crecidos y mantener una vigilancia permanente en las zonas propensas a deslizamientos”, indicó Alejandro Picado, presidente de la CNE.

La advertencia cobra especial importancia en sitios cercanos a ríos, quebradas, laderas y terrenos con antecedentes de movimientos de tierra, donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos.

Las autoridades recomendaron no ingresar ni cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse atentos en sitios vulnerables a deslizamientos.
Las autoridades recomendaron no ingresar ni cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse atentos en sitios vulnerables a deslizamientos.

Las autoridades recomiendan además evitar cruzar corrientes de agua, incluso si aparentemente presentan poca profundidad, debido a que la fuerza de una crecida puede representar un peligro para peatones y vehículos.

En zonas propensas a deslizamientos, la población debe permanecer vigilante ante señales como aparición de grietas en terrenos o viviendas, inclinación de árboles o postes, desprendimientos pequeños de tierra y sonidos inusuales provenientes de las laderas.

La alerta verde constituye una fase preventiva que permite mantener activados los mecanismos de vigilancia y coordinación entre instituciones ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas generen incidentes.

La CNE recordó que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, las personas deben comunicarse inmediatamente con el Sistema de Emergencias 9-1-1.

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