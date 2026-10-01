Costa Rica declara alerta verde en cinco regiones por lluvias asociadas a la onda tropical 48

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró este jueves alerta verde para amplios sectores de Costa Rica ante el incremento de las lluvias previsto para la tarde y la noche, así como durante el fin de semana, debido al paso de la onda tropical número 48 y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.
La medida comprende la Zona Norte, la vertiente del Caribe, el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, regiones donde las autoridades mantienen una vigilancia especial debido a la combinación de nuevas precipitaciones y altos niveles de humedad acumulada en los suelos y las cuencas.
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Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias y aguaceros acompañados de tormenta principalmente sobre el eje montañoso central y sectores aledaños. Las precipitaciones más significativas podrían presentarse en el este del Valle Central, las montañas del Caribe, las llanuras de la Zona Norte y sectores del Pacífico, especialmente hacia el norte y el sur del país.
El IMN estima acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con máximos localizados que podrían alcanzar entre 80 y 100 milímetros, particularmente en la Zona Norte, el Pacífico Sur y el este del Valle Central. Para las horas nocturnas se mantiene la posibilidad de aguaceros con tormenta en la Zona Norte y la vertiente del Pacífico, mientras que en la Gran Área Metropolitana podrían presentarse lluvias y bancos de neblina.
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Uno de los factores que más preocupa a las autoridades es el nivel de saturación de los terrenos después de las lluvias de los últimos días.
La CNE indicó que se mantienen porcentajes elevados de saturación en suelos y cuencas, una condición que facilita que nuevas precipitaciones puedan provocar deslizamientos, inundaciones o aumentos repentinos en los niveles de ríos y quebradas.
Datos divulgados este jueves por el IMN señalan que la saturación de los suelos supera incluso el 95% en sectores de la Zona Norte y el Caribe Norte, así como en áreas cercanas a las montañas del Pacífico Central y Pacífico Sur.
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Ese escenario significa que no necesariamente se requieren lluvias extraordinariamente intensas para que se produzcan incidentes, debido a que la capacidad del terreno para absorber más agua se encuentra reducida.
Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado especial a las personas que viven o transitan por sectores vulnerables a mantenerse atentas a posibles cambios en las condiciones del tiempo.
“Hacemos un llamado a la población a permanecer atenta ante las lluvias en su entorno, no cruzar o ingresar en cauces de ríos o quebradas si está lloviendo o se encuentran crecidos y mantener una vigilancia permanente en las zonas propensas a deslizamientos”, indicó Alejandro Picado, presidente de la CNE.
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La advertencia cobra especial importancia en sitios cercanos a ríos, quebradas, laderas y terrenos con antecedentes de movimientos de tierra, donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos.
Las autoridades recomiendan además evitar cruzar corrientes de agua, incluso si aparentemente presentan poca profundidad, debido a que la fuerza de una crecida puede representar un peligro para peatones y vehículos.
En zonas propensas a deslizamientos, la población debe permanecer vigilante ante señales como aparición de grietas en terrenos o viviendas, inclinación de árboles o postes, desprendimientos pequeños de tierra y sonidos inusuales provenientes de las laderas.
La alerta verde constituye una fase preventiva que permite mantener activados los mecanismos de vigilancia y coordinación entre instituciones ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas generen incidentes.
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La CNE recordó que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, las personas deben comunicarse inmediatamente con el Sistema de Emergencias 9-1-1.
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