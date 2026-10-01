Economía

Llamaron a audiencia pública para aumentar las tarifas de agua en AMBA: AySA propone subas de hasta 22,6%

La empresa busca rediseñar el régimen tarifario de agua y cloacas, con subas para el 60% de los usuarios residenciales. La audiencia pública será virtual el 26 de octubre

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La audiencia pública fue fijada para el 28 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para evaluar la propuesta de AySA de modificar el régimen tarifario del servicio de agua y cloacas, una iniciativa que prevé aumentos para el 60% de los usuarios residenciales y reducciones para otro 20%.

La instancia participativa se realizará el 26 de octubre, a las 10, de forma virtual. El organismo informó que la transmisión y el mecanismo para participar se difundirán en su sitio web. La inscripción estará habilitada desde las 10 del 8 de octubre hasta la misma hora del 24 de octubre.

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La medida quedó formalizada a través de la Resolución 41/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El expediente abarca la actualización de los coeficientes zonales que inciden en las facturas, el valor del metro cúbico de cloacas en el denominado Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires y criterios diferenciales para asentamientos informales y urbanizaciones cerradas.

El proyecto modifica los coeficientes zonales

La propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) apunta a reformular una estructura que, según la empresa, no tuvo una revisión integral desde su diseño original hace más de cuatro décadas.

Para los usuarios no medidos, plantea reducir de 11 a cinco los niveles de coeficientes zonales. Los valores actuales oscilan entre 1,10 y 3,50, mientras que el nuevo esquema iría de 0,75 a 2,75. Estos coeficientes son parámetros que intervienen en el cálculo de la tarifa según la zona y las características del inmueble.

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El plan también prevé una adecuación del precio por metro cúbico del servicio de desagües cloacales en el Radio Antiguo de CABA, con el objetivo de incorporar el cobro vinculado a los desagües pluviales.

La resolución señala que el contrato de concesión habilita a modificar la estructura tarifaria, tanto para aumentar como para reducir valores, siempre que se preserve el equilibrio económico-financiero del acuerdo. La propuesta inicial de AySA fue reemplazada luego de observaciones del ERAS por una nueva presentación que corrigió errores materiales e incorporó el tratamiento de barrios informales y urbanizaciones cerradas.

Seis de cada diez hogares tendrían aumentos

De acuerdo con las proyecciones de AySA, calculadas con tarifas de septiembre y sin impuestos, el 60% de los usuarios residenciales tendría una suba promedio de 22,6%. Otro 20% mantendría su factura sin modificaciones, mientras que el 20% restante recibiría reducciones promedio de 14,7%.

El aumento aplica al 60% de los usuarios (Aysa)
El aumento aplica al 60% de los usuarios (Aysa)

En promedio, la factura residencial ponderada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano pasaría de $ 27.156 a $ 30.250 mensuales sin impuestos, un incremento de 11,4%.

Para los hogares afectados por las subas, AySA propuso un mecanismo gradual: los cargos alcanzados por la actualización de los coeficientes zonales tendrían un límite de 5% mensual acumulativo hasta llegar al valor final previsto. Además, quienes dejen de pertenecer a los segmentos con tarifas más bajas perderían de manera escalonada el descuento adicional de 15%, en tres etapas mensuales.

La empresa estimó, a la vez, que comercios, industrias e instituciones registrarían una baja media de 2,2% en sus facturas. En ese universo, el 63% no tendría cambios, el 22% recibiría reducciones y el 15% afrontaría incrementos.

Para los titulares de terrenos baldíos, la propuesta calcula un alza promedio de 7,6%, con una factura mensual que subiría de $ 17.822 a $ 19.172, siempre sin impuestos.

El excedente iría a la tarifa social

AySA calcula que el rediseño elevaría la recaudación global en 7,3%, equivalente a $ 140.057 millones a valores de septiembre. La compañía propone destinar la totalidad de ese excedente al Programa de Tarifa Social, con el argumento de ampliar la cobertura para beneficiarios y Barrios Populares.

La audiencia pública permitirá que usuarios, entidades y otras personas interesadas presenten observaciones sobre el proyecto. Las intervenciones no tendrán carácter vinculante, aunque el ERAS deberá explicar en su resolución final de qué modo las consideró o por qué las rechazó.

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