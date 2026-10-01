Cómo será la nueva pickup híbrida que esta detrás de la inversión más grande de la historia automotriz argentina

Aunque oficialmente no se confirmó el modelo, el nuevo proyecto industrial de Toyota en Argentina sería la fabricación de la pickup Toyota Tacoma Híbrida (HEV) que actualmente solo se produce en Estados Unidos y México, y que llegará a toda la región desde Zárate.

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El nuevo vehículo electrificado que Toyota producirá en Argentina tiene nombre y apellido, pero acorde a una política de bajo perfil, de guardar secretos en el mayor hermetismo y de esperar los plazos adecuados y la aprobación final de Toyota Motor Corporation (TMC), todavía no se anunciará.

El nombre que se maneja es Tacoma y el apellido es Híbrida. Se trata de una pickup mediana un poco más grande que la histórica Hilux, y que a través de la inversión de USD 1.360 millones vía RIGI que se anunció este miércoles, se empezará a fabricar en una nueva planta que Toyota construirá en Zárate.

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El principal destino de la producción es cubrir todo Sudamérica y Caribe del mismo modo que lo hace la marca actualmente con la Hilux argentina. Pero el principal dato que surge de este anuncio de la inversión más grande de la historia de la industria automotriz argentina es que no se trata solo de sumar un modelo a la operación local, sino de establecer a Argentina como el hub de vehículos utilitarios livianos para casi 30 países de toda la región latinoamericana.

Actualmente, la fábrica de Zárate opera a su máxima capacidad, ya que es la única planta argentina que trabaja en tres turnos y este año tiene previsto alcanzar un nuevo récord de producción.

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“Hacemos 806 vehículos por día y tenemos capacidad para 185.000 por año. Este año vamos a andar alrededor de los 183.400, si pensamos que el récord de la planta fue 181.000 en 2023, y que el año pasado no llegamos al récord solo por 300 unidades, (se fabricaron 180.700), este año será el récord de Zárate”, explicó Sebastián Bónica, director de la planta de Toyota Argentina a Infobae durante una recorrida por la planta en abril de este año.

La planta de Toyota en Zárate tiene capacidad para producir 185.000 unidades por año en tres turnos y este año llegará a 183.400. Un nuevo modelo requiere una nueva fábrica y eso explica el monto de la inversión. (Infobae)

Por ese motivo, incorporar un nuevo vehículo de gran volumen como será la nueva pickup Tacoma, requiere de una ampliación de la capacidad de producción de la fábrica, y el único modo de hacerlo es construyendo una nueva nave industrial en Zárate.

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Por ese motivo, el comunicado de prensa de Toyota, entre los pocos detalles que proporciona por mantener el protocolo de aprobaciones interno de la compañía (como corresponde), especifica que “se estima que el proyecto generará unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y cerca de 2.600 durante la etapa de operación, incluyendo directos e indirectos”.

La Toyota Tacoma se produce actualmente en México y en Estados Unidos, pero a mediados de julio, pocos días después que el presidente norteamericano, Doland Trump, anunciara que no tomaría la opción de renovar automáticamente por 16 años el acuerdo comercial con México y Canadá (T-MEC), sino que negociaría las condiciones para hacerlo, Toyota Motor North America (TMNA) anunció a través de un comunicado de prensa que la producción de ese modelo pasará de su planta en el estado mexicano de Baja California a sus instalaciones de San Antonio, en el estado de Texas, donde invertirá USD 3.600 millones en una segunda línea de ensamblaje de vehículos.

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La marca japonesa, que tiene en Norteamérica su principal mercado fuera de su país, transferirá parte de su producción actual de México a Estados Unidos con miras a finalizar por completo el proceso para 2030.

La marca anunció que esa inversión creará 2.000 nuevos puestos de trabajo y duplicará la superficie actual de la planta de Texas. “Al ampliar nuestra planta de San Antonio, reforzamos nuestro compromiso con la manufactura estadounidense, creando empleos significativos y sostenibles, a la vez que impulsamos nuestra misión de ofrecer vehículos de alta calidad que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes, tanto hoy como en el futuro”, añadió el texto oficial.

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Gustavo Salinas, CEO de Toyota Argentina, confirmó a Infobae que la inversión de Toyota es esta inversión es “un compromiso con la industria, un compromiso con la Argentina". (Prensa IDEA)

Cualquier similitud con las declaraciones de Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, al señalar que esta inversión es “un compromiso con la industria, un compromiso con la Argentina, con la visión de largo plazo que siempre tuvo Toyota. Cómo pensar y trabajar para acercarnos en los próximos 20 años al país que queremos”, dijo el ejecutivo a Infobae ayer en el Coloquio de Idea.

La estrategia global de Toyota establece que la mayor parte del abastecimiento de cada región se haga desde esa misma región. Es un estándar que se aplica en todo el mundo, por el cual entre el 70 y el 90% de la integración de los vehículos deben tener provisión regional.

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Traer Tacoma a Latinoamérica y Caribe implica desarrollar localmente la mayoría de los componentes. En función de esto es que la marca establece que el proyecto generará unos 2.600 puestos de trabajo entre los operarios directos de la nueva planta y los nuevos proveedores del modelo que se incorpora al catálogo de Zárate.

Actualmente la pickup Tacoma se produce en EE.UU. y México, pero Toyota anunció en julio que se trasladará toda la producción a Texas en un proceso gradual que finalizará en 2030. REUTERS/Jorge Duenes

De todos modos, la decisión de producir este vehículo en Argentina no tiene vinculación directa con la salida de producción de Tacoma en México.

Así lo aclararon fuentes de la marca en Argentina al decir que “México actualmente abastece a Norteamérica y eso no cambia. Somos dos regiones diferentes, siempre ha sido así y seguirá de ese modo. No están relacionados los dos anuncios. Nuestra inversión es para LATAM y Caribe que es la nuestra. Nosotros no abastecemos a Estados Unidos, México, ni Canadá”.

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Cuando se confirme que el nuevo vehículo que Toyota producirá en Argentina será la pickup Tacoma, se develará también la configuración que tendrá la versión LATAM que saldrá de Zárate.

En principio, la versión de Tacoma que se fabrica en México y Estados Unidos es híbrida autorecargable (bien al estilo Toyota), está planteada sobre un esquema de motor turbonaftero de 2.4 litros y 282 CV, con un motor eléctrico de 49 CV, que se alimenta de una batería de 1,8 kWh. Esto permite que la potencia total combinada sea de 330 CV.

La nueva Toyota Hilux es una inversión adicional. Cambia su fisonomía e incorpora la electrificación parcial y total a la gama. Se anuciará formalmente en diciembre.

La otra inversión de Toyota

El anuncio oficial de este miércoles fue el monto de USD 1.360 millones dentro del RIGI, y que tiene que ver con el nuevo modelo que se fabricará.

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Sin embargo, Toyota tiene pendiente el anuncio de a renovación/actualización de la nueva Hilux, que se anunciará formalmente en diciembre, y que además de actualizar la histórica pickup más vendida de la región, incorporará una motorización híbrida suave y una versión 100% eléctrica.

Esa es una inversión que está fuera de la anunciada por el Gobierno a través del Ministro de Economía, según publicó el portal Autoblog este miércoles, luego de consultar directamente con el presidente de Toyota Argentina.

“Son proyectos independientes, porque la renovación de la Hilux, prevista para fin de año, demandará una inversión cercana a los USD 400 millones”, señaló Salinas, lo que confirmó “sin querer” que la inversión principal no era para la Hilux eléctrica sino para otro modelo.