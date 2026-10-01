Guatemala

El presidente Arévalo completa el relevo en tres instituciones económicas con la juramentación de nuevas autoridades

Jonathan Menkos asumió la conducción del banco central y de la Junta Monetaria hasta 2030, Débora Alvarado tomó Finanzas Públicas y Juan Carlos Catalán llegó a la Superintendencia de Bancos

Dos hombres con traje formal se estrechan la mano ante la bandera de Guatemala en una habitación con paneles de madera
El presidente Bernardo Arévalo saluda a un representante durante un encuentro oficial frente a la bandera de Guatemala. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)
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El presidente Bernardo Arévalo juramentó el 1 de octubre a las nuevas autoridades del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos, una reorganización que completó el relevo en tres instituciones de la estructura económica y financiera del país. Jonathan Menkos Zeissig dejó el Ministerio de Finanzas Públicas para presidir el banco central y la Junta Monetaria hasta 2030, mientras Débora Alvarado asumirá la cartera que quedó vacante.

El cambio alcanza al organismo que define la política monetaria, cambiaria y crediticia, al ente encargado de supervisar a bancos y aseguradoras y al ministerio responsable de la administración fiscal. Arévalo sostuvo que la designación de Alvarado permitirá sostener la línea de política económica y financiera impulsada por el Ejecutivo durante casi tres años de gestión.

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Menkos reemplazó a Álvaro González Ricci en la presidencia del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria para el período 2026-2030. Su nombramiento se concretó conforme al artículo 132 de la Constitución Política de la República y a la Ley Orgánica del banco central.

Dos hombres con traje formal se estrechan la mano ante la bandera de Guatemala en una habitación con paneles de madera
El presidente Bernardo Arévalo saluda a un representante durante un encuentro oficial frente a la bandera de Guatemala. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

La conducción monetaria y la supervisión financiera hasta 2030

José Alfredo Blanco Valdés fue ratificado como vicepresidente del Banco de Guatemala, puesto que desempeña desde 2018. Economista de formación, reúne tres décadas de trayectoria dentro de la institución monetaria.

La Junta Monetaria dirige el banco central y establece las políticas monetaria, cambiaria y crediticia. También fija la tasa de interés líder, supervisa la liquidez del sistema bancario y reglamenta el encaje bancario.

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El Banco de Guatemala emite la moneda nacional, administra las reservas monetarias internacionales y resguarda el sistema de pagos. Menkos conducirá esas funciones mientras el país enfrenta cambios en la administración tributaria y el debate legislativo sobre el presupuesto del próximo año.

Juan Carlos Catalán Herrera asumió como nuevo superintendente de Bancos después de integrar la terna propuesta por la Junta Monetaria. Es doctor en Economía por la Universidad de California y suma 28 años de carrera en el banco central, con especialización en estabilidad financiera, prevención del lavado de dinero y monitoreo de riesgos sistémicos.

La Superintendencia de Bancos vigila e inspecciona bancos, sociedades financieras, aseguradoras y casas de cambio bajo su control. Además, evalúa la gestión de riesgos y la solvencia patrimonial de las entidades supervisadas.

La institución también opera la Intendencia de Verificación Especial, la unidad que analiza reportes de operaciones sospechosas y presenta denuncias ante el Ministerio Público cuando identifica indicios de lavado de dinero. Catalán Herrera permanecerá al frente del organismo hasta el 30 de septiembre de 2030.

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El presidente Bernardo Arévalo saluda a un representante durante un encuentro oficial frente a la bandera de Guatemala. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

Las metas tributarias y el presupuesto bajo revisión

Débora Alvarado, hasta ahora viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, llega a Finanzas Públicas con más de 15 años de experiencia profesional. Es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Su trayectoria incluye funciones en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, organizaciones civiles y áreas de planificación vinculadas al Ministerio de la Defensa Nacional. Antes de ser ministro, Menkos dirigió durante más de una década el mismo instituto y presidió el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria.

La nueva ministra deberá revisar las metas de ingresos fiscales para el cierre de 2026 y para el siguiente ejercicio. La Superintendencia de Administración Tributaria proyecta una recaudación de Q119.818 millones para 2026, equivalentes a unos USD 15.560 millones, y de Q131.635 millones para 2027, unos USD 17.095 millones.

Esas previsiones fueron acordadas en mayo por la Comisión Técnica de Finanzas Públicas, pero podrían modificarse por la exención temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo y del Impuesto al Valor Agregado aplicado a los combustibles. La medida entrará en vigor en los próximos días y reducirá los ingresos tributarios previstos.

También permanece vacante el Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal, tras la renuncia de Patricia Carolina Joachín Godínez, quien era presidenta suplente del Directorio de la SAT. En enero de 2027, ese organismo deberá evaluar la gestión del superintendente Werner Ovalle.

Alvarado asume mientras el Congreso analiza el proyecto presupuestario para 2027, calculado en Q192 mil millones, unos USD 24.935 millones. La discusión ocurrirá en un año electoral, con presiones sobre la asignación y la ejecución de los recursos públicos.

Entre las tareas de Finanzas Públicas figuran acelerar el gasto vigente, especialmente en infraestructura, acompañar la ejecución de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal y preparar la 67 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. La autopista, primer proyecto guatemalteco bajo el esquema de alianza público-privada, tiene entrega prevista para noviembre, mientras la reunión se celebrará del 10 al 14 de marzo de 2027.

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