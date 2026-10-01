Panameños continúan eligiendo el café al hacer sus pedidos por plataforma digital

El café en grano también avanzó entre quienes buscan una preparación más especializada en casa. Esta variedad aumentó 158% en comparación con 2025. (Cortesía)

Guardar

Los pedidos de café por plataforma digital en Panamá aumentaron 27% frente al año anterior, según un análisis de consumo.

El dato coincide con la conmemoración del Día Internacional del Café, que se celebra cada 1 de octubre desde 2015.

PUBLICIDAD

El crecimiento abarca tanto las preparaciones tradicionales como las alternativas frías y especializadas.

El cappuccino conserva el primer lugar entre las bebidas solicitadas en restaurantes, mientras que el espresso, el café en grano y el iced coffee mostraron los mayores aumentos dentro de sus respectivos segmentos.

La preferencia de los usuarios en Panamá, según el análisis de la plataforma PedidosYa, señala que los consumidores combinan bebidas para pedir en restaurantes con productos destinados a la preparación doméstica.

Un repartidor de plataforma digital con casco y mascarilla espera en el mostrador de un restaurante a que una empleada le entregue dos tazas de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cappuccino concentra una cuarta parte de las órdenes de café, mientras que el café molido lidera las compras en PedidosYa Market y las opciones frías ganan espacio.

PUBLICIDAD

El cappuccino reúne el 25% de los pedidos de café realizados a través de restaurantes en la aplicación. Además, registró un crecimiento interanual de 18%, de acuerdo con los datos de la plataforma.

Mientras, el frappé o frappuccino ocupa el segundo puesto, con una participación de 23%. El latte aparece después, con 21% de las órdenes, seguido por el iced coffee, que representa 15%.

Las bebidas frías mostraron un avance dentro de los hábitos de consumo. El iced coffee creció 65% interanual, mientras que el frappé o frappuccino aumentó 14% respecto del período anterior.

De igual manera, el espresso fue una de las variedades con mayor expansión. Sus pedidos aumentaron 183%, una cifra que lo ubicó entre las opciones con el avance más pronunciado de la categoría.

PUBLICIDAD

Dos trabajadores conversan en una oficina en Panamá mientras consumen café pedido a través de aplicaciones de entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mocaccino también elevó su demanda, con un alza de 71%. Estos resultados reflejan que las elecciones de los consumidores incorporan preparaciones distintas de las opciones tradicionales.

“El café continúa siendo una categoría muy relevante para los consumidores en Panamá y los datos muestran cómo sus hábitos de consumo continúan diversificándose”, afirmó Cristian Tello, responsable de Marketing de PedidosYa.

El directivo sostuvo que la demanda fue impulsada por bebidas clásicas y por variedades que tuvieron un crecimiento acelerado. También vinculó el resultado con la combinación entre el consumo fuera de casa y la preparación de café en los hogares.

PUBLICIDAD

El jueves es el día con mayor cantidad de pedidos de café en la aplicación. La franja de mayor demanda se registra a las 9.00, según el relevamiento difundido por la compañía.

El horario sitúa a la bebida como una elección asociada al inicio de la jornada o a una pausa durante el día. La plataforma indicó que el café conserva presencia en distintos momentos de la rutina cotidiana de sus usuarios.

Un repartidor en motocicleta detiene su marcha para revisar una mochila térmica de entregas en una avenida céntrica de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los complementos que aparecen con mayor frecuencia, el cappuccino se ubica en el primer lugar. Luego figuran el frappé con café y el latte.

La selección de estas preparaciones muestra que el pedido no se limita a una sola variedad. Las preferencias incluyen tanto bebidas calientes como frías, con distintas combinaciones según el momento de consumo.

PUBLICIDAD

En PedidosYa Market, el café molido o tostado concentra 66% de los pedidos de la categoría. Su demanda tuvo un incremento interanual de 177%.

Las cápsulas de café representan 22% de las órdenes en ese segmento y aumentaron 84%. El café instantáneo o soluble reúne 9% de los pedidos y registró un crecimiento de 90%.

El café en grano también avanzó entre quienes buscan una preparación más especializada en casa. Esta variedad aumentó 158% en comparación con 2025.

Dos vasos de café permanecen sobre un escritorio de oficina junto a una computadora portátil y material de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tello señaló que el predominio del café molido en el servicio de compras refleja una tendencia hacia la combinación de experiencias. “Cada vez más personas combinan el consumo de café fuera de casa con la preparación de esta bebida en sus hogares”, indicó.

PUBLICIDAD

El análisis de la plataforma ubica al café como una bebida presente tanto en los pedidos de restaurantes como en las compras para el hogar.

En Panamá, la demanda se distribuye entre preparaciones clásicas, opciones frías y productos para elaborar la bebida según las preferencias de cada consumidor.