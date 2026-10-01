IDEA: cinco dirigentes de distintos partidos hablaron de la necesidad de generar consensos a largo plazo

El panel de intendentes (IDEA)

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En la segunda jornada del 62° Coloquio de IDEA la política tuvo una mayor presencia, tanto en figuras vinculadas a la Justicia como en Patricia Bullrich y un grupo de jóvenes intendentes y legisladores de diferentes fuerzas políticas.

Este último grupo tuvo su panel esta tarde. Cinco referentes de cinco partidos políticos estuvieron presentes y mostraron más coincidencias que diferencias.

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El panel lo conformaron el presidente de la UCR e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; su par de Ezeiza, Gastón Granados, del PJ; Esteban Allasino, jefe comunal de Luján de Cuyo y del partido Unión Mendocina; el diputado porteño Nicolás Pakgojz, de La Libertad Avanza, y el exdiputado nacional por la Coalición Cívica Juan Manuel López.

El panel buscó las coincidencias y en casi todos los casos se hizo referencia a la necesidad de generar consensos.

En esa línea, Chiarella propuso “terminar con la grieta” y convocó a establecer “tres acuerdos para los próximos años: terminar con las etapas fundacionales, educación e infraestructura vinculadas al sector productivo y el que es la base de todo, terminar con la corrupción”.

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“Para 20 años de crecimiento, primero hay que terminar con 20 años de grieta. La Argentina eligió ese modelo como forma de hacer política. Un modelo que prioriza la pelea por sobre el consenso, que lucha por ver quién tiene razón. Y en el medio de esa pelea de la política está la gente y sus problemas sin resolverse”, expresó.

Luego del radical llegó el turno del peronista Granados, quien, en la misma línea, dijo que no es posible que “cada cuatro años cambie un presidente y el destino de Argentina”, y pidió “seguridad jurídica” para que lleguen las inversiones a los distritos.

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Cinco dirigentes de distintos partidos hablaron de la necesidad de generaron consensos a largo plazo

El mendocino Allasino también se movió en esa dirección y, tras hacer referencias al crecimiento de su localidad, dijo que “ningún país progresa en ciclos cortos”. Fue también quien incorporó el léxico libertario al señalar que en su municipio “pasó la motosierra”.

La voz libertaria y el escepticismo del más experimentado

En medio del debate sobre las posibilidades del consenso, el representante libertario quiso zanjar la discusión al afirmar que “el consenso está, es el Pacto de Mayo”, un acuerdo que el Gobierno presentó e invitó a los gobernadores a firmar, no a debatir. “No siempre todos van a estar de acuerdo, pero el desafío es no demoler lo que hizo el anterior gobierno”.

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El más experimentado del panel era López, quien desde diciembre ya no es legislador nacional pero ocupó una banca en la Cámara de Diputados durante los últimos 18 años, a lo largo de los gobiernos del kirchnerismo, el macrismo, Alberto Fernández y los primeros dos años libertarios.

López se mostró en algún punto escéptico pero reconfortado de que lo convocaran para debatir sobre la conformación de acuerdos políticos. Señaló que esos acuerdos no son solo responsabilidad de la política sino que los empresarios tienen que participar más en ese debate.

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional cerró su participación con una definición contundente: “Somos parte de una generación política que está decidida a construir esa alternativa. Nosotros no vamos a elegir de qué lado de la grieta estar, ya elegimos de qué lado de la historia queremos estar”.

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