Santa Fe: un operario cayó en un pozo de tres metros, quedó gravemente herido y fue rescatado

Los bomberos utilizaron un sistema de cuerdas, poleas y camilla para extraer al trabajador del espacio reducido

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Un operario cayó unos tres metros dentro del pozo de una noria y quedó atrapado este jueves por la mañana en la planta Puerto San Martín Cereales, en la localidad de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe. El trabajador, de unos 50 años, descendió involuntariamente por una escalera metálica hasta el primer descanso, donde terminó con los pies aprisionados entre los peldaños. A pesar del golpe, permaneció consciente durante todo el operativo de rescate.

El accidente se registró alrededor de las 7:30 en las instalaciones del establecimiento, ubicado sobre avenida Presidente Perón al 2700. Según el parte oficial de los Bomberos, relevado por Rosario 3, el hombre se desempeñaba como operario de la planta cuando sufrió politraumatismos al caer desde el nivel del suelo hasta el primer descanso de la escalera.

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La posición en que quedó la víctima dificultó notablemente el trabajo de los equipos de rescate: el sector presentaba condiciones de acceso restringido que obligaron a los rescatistas a priorizar la estabilización del trabajador antes de intentar extraerlo.

Para sacarlo de ese espacio, los equipos debieron implementar un sistema de cuerdas y poleas combinado con una camilla de rescate. Los voceros consultados calificaron la tarea como difícil, en función de la posición comprometida en que había quedado el operario. Del operativo participaron Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, además de personal de otras localidades de la región.

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Una vez extraído, el hombre fue trasladado consciente hasta la ambulancia que aguardaba en las inmediaciones del establecimiento y luego derivado a un centro asistencial de la zona.

Según La Capital, el operario sufrió heridas graves. El parte oficial de los Bomberos, por su parte, se limitó a consignar politraumatismos sin precisar diagnóstico ni gravedad.

El trabajador de Santa Fe permaneció consciente durante el operativo y fue derivado a un centro asistencial

Un eucalipto derribó un poste de hormigón y un operario cayó desde 13 metros en Mendoza

Un joven de 21 años, identificado como Nicolás Jofré, cayó desde una altura de entre 12 y 13 metros mientras realizaba tareas de poda en el Callejón Carbone, en Tres Porteñas, localidad del departamento de San Martín, provincia de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 del mismo jueves y desencadenó un operativo de emergencia que terminó con el traslado del trabajador en helicóptero hasta el Hospital Central.

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El desencadenante de la caída fue la ruptura del soporte sobre el que Jofré trabajaba. Según la información policial, el operario prestaba servicios para una empresa tercerizada de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde Algarrobo Grande cuando un eucalipto se desplomó sobre el tendido eléctrico. El impacto tensó los cables y produjo la fractura del poste de hormigón —que además sostenía un transformador perteneciente a la cooperativa— desde el que el joven precipitó al vacío. La caída se estimó entre 12 y 13 metros, de acuerdo con el reporte del Cuerpo Aéreo Policial (CAP).

El joven Nicolás Jofré precipitó desde 13 metros de altura durante tareas de poda en el departamento de San Martín

Los primeros en asistirlo fueron equipos de emergencia terrestres, que trasladaron al trabajador en una primera instancia al Hospital Perrupato. Pero la gravedad del cuadro que presentaba determinó que los médicos solicitaran un traslado sanitario aéreo hacia un centro de mayor complejidad, según informó Los Andes. A las 11.40, el CAP activó el operativo: el helicóptero Halcón 3 despegó desde Base Cóndor y se dirigió al Perrupato para recoger al paciente. Jofré fue embarcado bajo asistencia respiratoria mecánica y con soporte vasopresor, y fue entregado en la guardia del Hospital Central en estado reservado.

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El parte policial detalló un cuadro de lesiones de alta complejidad. El joven presentaba un traumatismo encefalocraneano (TEC) grave, con fractura de base de cráneo, hematoma subdural laminar, edema cerebral difuso y hemorragia subaracnoidea traumática. A eso se sumó un trauma toracoabdominal cerrado con contusión pulmonar bilateral y una herida cortante en la rodilla derecha.

Mientras Jofré permanece bajo atención médica en el Hospital Central, personal policial trabaja en el lugar del accidente para determinar las circunstancias exactas de la caída del poste. La investigación quedó a cargo de la oficina fiscal de San Martín, que interviene para establecer las responsabilidades en el marco de un accidente laboral. El expediente fue caratulado como lesiones graves y continúa abierto.

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