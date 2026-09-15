Valve revela cuánto costará el Steam Frame y regalará uno de sus videojuegos más populares

Valve revela el precio que tendrá el Steam Frame. (Valve)

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Valve terminó con meses de especulación y confirmó el precio y la fecha de lanzamiento del Steam Frame, su nuevo visor de realidad virtual (VR) presentado a finales de 2025. El dispositivo llegará en dos versiones de almacenamiento y tendrá como principal característica la posibilidad de ejecutar juegos de forma local, sin necesidad de permanecer conectado a una computadora.

El modelo de 256 GB costará 1.059 dólares, mientras que la versión de 1 TB tendrá un precio de 1.299 dólares. Ambas incluyen el visor, los mandos con seguimiento y un dongle USB para conectarlo a un ordenador.

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La compañía también anunció un incentivo para los compradores: cada Steam Frame incluirá una copia de Half-Life: Alyx, uno de los videojuegos más populares de Valve. En este caso, la empresa desarrolló una versión nativa para procesadores ARM que permite ejecutar el título directamente desde el visor.

Valve ha abierto el registro para adquirir Steam Frame, su visor de realidad virtual. (Steam)

Half-Life: Alyx funcionará de forma local

Valve asegura que no modificó el contenido de Half-Life: Alyx para adaptarlo al Steam Frame. Los usuarios podrán jugarlo directamente en el dispositivo o conectarlo a una computadora y continuar sus partidas gracias a la sincronización mediante Steam Cloud.

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El visor utiliza SteamOS, el sistema operativo basado en Linux que Valve emplea también en otros dispositivos. Para ejecutar juegos de Windows de manera local utiliza Proton, mientras que FEX permite traducir programas diseñados para procesadores x86 al chip ARM del visor.

El Steam Frame también puede ejecutar juegos de Android mediante una capa de compatibilidad denominada Lepton. Esto amplía el catálogo disponible más allá de los títulos diseñados originalmente para SteamOS.

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Valve regalará Half-Life: Alyx a los usuarios que compren su Steam Frame.

Un visor que no depende de un ordenador

Uno de los principales cambios frente al Valve Index, lanzado en 2019, es que el Steam Frame puede funcionar de manera independiente. El nuevo dispositivo incorpora un Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, capaz de ejecutar juegos directamente en el visor.

La conexión con un ordenador sigue siendo posible para quienes quieran aprovechar la potencia de su PC. En ese caso, el dongle USB permite transmitir los juegos desde la computadora hasta el casco sin utilizar un cable de conexión convencional.

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El sistema de seguimiento tampoco requiere estaciones externas. Cuatro cámaras integradas se encargan de detectar los movimientos del visor y los mandos.

Dos de estas cámaras también permiten observar el entorno mediante una función de passthrough en blanco y negro. El dispositivo incorpora además seguimiento ocular, una tecnología que permite concentrar una mayor calidad de imagen en la zona exacta hacia la que está mirando el usuario.

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Las gafas VR Steam Frame incorporan lentes LCD pancake con resolución de 2.160 × 2.160 píxeles por ojo, campo de visión de hasta 110 grados y tasa de refresco de 72 a 144 Hz.

Un accesorio permitirá tener passthrough a color

Valve también ofrecerá un accesorio opcional desarrollado junto con Arcturus Vision para quienes busquen una experiencia de realidad mixta similar a la de otros visores de gama alta.

El complemento se conecta al puerto de expansión PCIe del Steam Frame, pesa alrededor de 10 gramos e incorpora dos sensores Sony RGB de 32 megapíxeles. Su precio será de aproximadamente 129 dólares.

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De esta forma, el visor podrá ofrecer una representación a color del entorno exterior, frente al sistema monocromático integrado de fábrica.

El catálogo del Steam Frame arranca con más de 100 juegos certificados como Steam Frame Standalone Verified y también admite modo Gamepad y streaming desde una PC.

Reservas abiertas antes del lanzamiento

Valve ya habilitó el sistema de reservas para quienes quieran intentar comprar el Steam Frame. Los interesados deben registrarse y seleccionar el modelo antes del 17 de septiembre, aunque realizar la reserva no garantiza la compra.

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La compañía asignará aleatoriamente el orden de la cola entre las personas registradas. A partir del 18 de septiembre, quienes estén dentro del cupo disponible recibirán un correo para completar la compra. El resto pasará automáticamente a una lista de espera.

El Steam Frame se venderá oficialmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, y varios países europeos. Latinoamérica no está inicialmente entre los mercados donde Valve ofrecerá el dispositivo por canales oficiales.

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