Cómo localizar un teléfono perdido: pasos para Android y iPhone

Ambas plataformas permiten hacer sonar el teléfono, bloquear la pantalla o eliminar los datos de forma remota. (David Zorrakino / Europa Press)

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Perder un celular o sufrir un robo genera angustia, sobre todo cuando el dispositivo guarda información personal, fotos, contactos o datos bancarios. Tanto Android como iOS (iPhone) ofrecen herramientas gratuitas para rastrear la ubicación del equipo, bloquearlo o borrar su contenido de forma remota, funciones que suelen venir activadas por defecto y que dependen de la conexión a internet y los servicios de ubicación del teléfono.

Localizador de Google para teléfonos Android

Los usuarios de Android cuentan con la herramienta Localizador, desarrollada por Google, que permite ubicar un teléfono en un mapa, hacerlo sonar, bloquearlo o eliminar toda la información almacenada. El servicio se puede usar desde otro celular o desde una computadora, sin costo adicional.

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Para que el sistema funcione, el dispositivo debe cumplir ciertas condiciones básicas: estar encendido y conectado a internet, ya sea por datos móviles o wifi; tener activada la opción “Encontrar mi dispositivo”, que suele venir habilitada por defecto; estar vinculado a una cuenta de Google con sesión iniciada, y tener habilitados los servicios de ubicación para lograr mayor precisión.

La función "Encontrar mi dispositivo" de Google permite ubicar un celular Android en un mapa desde otro equipo o computadora. (Europa Press)

Los pasos para activar la búsqueda en un equipo Android

El proceso para usar “Encontrar mi dispositivo” comienza con el acceso desde otro equipo, ya sea a través del navegador en google.com/android/find o mediante la aplicación homónima instalada en otro celular Android.

Después, el usuario debe iniciar sesión con el correo y la contraseña asociados a la cuenta de Google del teléfono perdido.

Una vez dentro, el sistema muestra en el mapa la ubicación actual del dispositivo o, si está apagado, la última posición registrada. A partir de ese momento, quedan disponibles varias acciones: hacer sonar el teléfono, bloquear la pantalla con un mensaje que incluya un número de contacto, o eliminar los datos del dispositivo para proteger la información personal.

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Para rastrear el equipo es indispensable que esté encendido y con conexión a internet, ya sea por datos móviles o wifi. (Europa Press)

Apple integra la función Buscar mi iPhone en todos sus equipos

En los dispositivos de Apple, la herramienta equivalente se llama “Buscar mi iPhone” (Find My iPhone). Está integrada en todos los modelos y permite rastrear el equipo, hacerlo sonar, bloquearlo o borrar su contenido desde otro dispositivo Apple o a través de iCloud.

Para que la función opere correctamente, deben cumplirse algunos requisitos previos: la opción “Buscar mi iPhone” tiene que haber estado activada antes de la pérdida, el teléfono debe estar encendido y con conexión a internet, y el usuario tiene que contar con la sesión iniciada mediante su Apple ID.

Si el celular está apagado, Apple muestra la última ubicación conocida y permite activar el Modo Perdido, que rastrea en segundo plano y envía alertas cuando el dispositivo vuelve a conectarse a la red.

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"Buscar mi iPhone" está integrada en todos los dispositivos de Apple y se activa a través de la cuenta de iCloud. (Reuters)

El proceso para rastrear un iPhone a través de iCloud

Para localizar un iPhone extraviado, el primer paso consiste en ingresar a icloud.com/find desde cualquier navegador, o utilizar la app “Buscar” en otro dispositivo Apple.

Luego, se debe iniciar sesión con el Apple ID vinculado al teléfono perdido y seleccionar el equipo dentro de la lista de dispositivos asociados a esa cuenta.

El sistema despliega un mapa con la ubicación actual del iPhone o la última disponible. Desde esa pantalla es posible hacer que el teléfono emita un sonido, bloquearlo para impedir el acceso a la información, o borrar todo su contenido si no existen expectativas de recuperarlo.

El Modo Perdido de Apple rastrea el dispositivo en segundo plano y envía alertas cuando vuelve a conectarse a la red. (Apple)

Qué medidas tomar si el teléfono no puede ser localizado

Cuando el dispositivo no aparece en el mapa o solo muestra una ubicación antigua, se recomienda contactar al operador móvil para suspender la línea y evitar su uso indebido. También es posible reportar el número IMEI a las autoridades o a la compañía de telefonía, con el objetivo de bloquear el equipo y dejarlo inutilizable.

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Además, resulta conveniente cambiar las contraseñas de las cuentas vinculadas al celular, como correo electrónico, redes sociales o banca móvil, para impedir accesos no autorizados. Google y Apple insisten en la importancia de mantener siempre activadas las funciones de rastreo, ya que esa configuración previa puede definir si el dispositivo se recupera o se pierde de manera definitiva.