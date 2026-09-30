Konami regala Castlevania original para Android y iOS por el 40 aniversario del juego

El Castlevania original de 1986 estará disponible sin costo en App Store y Google Play hasta el 24 de octubre de 2026. (Konami)

Guardar

Konami ofrece de manera gratuita el primer Castlevania, el título que dio origen a la franquicia en 1986, para dispositivos Android e iOS. La promoción, disponible hasta el 24 de octubre de 2026 en App Store y Google Play, forma parte de los festejos por los 40 años de una de las sagas más reconocidas de la industria de los videojuegos.

El juego que inauguró la saga vuelve a estar disponible

Castlevania se lanzó por primera vez para NES en Japón a finales de septiembre de 1986, aunque llegó a otros mercados recién a finales de 1987. El título presenta a Simon Belmont, un cazador de vampiros que debe recorrer seis niveles poblados de criaturas góticas hasta enfrentarse a Drácula en su propio castillo, con el icónico látigo Vampire Killer como arma principal.

PUBLICIDAD

Aunque el juego no se comercializa de forma individual en las tiendas digitales de las consolas actuales, Konami habilitó su descarga gratuita bajo el nombre Castlevania: 40th Anniversary tanto para dispositivos con Android como con iOS. Una vez transcurrido el plazo promocional, el título pasará a tener un costo. La compañía apunta con esta iniciativa tanto a los seguidores de larga data como a los jugadores que no conocen el origen de la franquicia.

Simon Belmont, protagonista del primer Castlevania, tiene que enfrentarse a Drácula tras superar seis niveles. (Konami)

Descuentos en otras entregas de la saga

Como parte de la celebración, Konami aplicó rebajas en varios títulos disponibles para consolas y PC. En PlayStation Store, la Castlevania Anniversary Collection tiene un descuento del 80% (4 euros) hasta el 7 de octubre, mientras que la Dominus Collection está a mitad de precio (12,49 euros). La Advance Collection y el pack que reúne Symphony of the Night y Rondo of Blood presentan una reducción del 70% (6 euros cada uno).

PUBLICIDAD

En Steam rigen los mismos porcentajes de descuento, con vigencia hasta el 1 de octubre, y se extienden además a otros títulos de la saga como Lords of Shadow, su secuela con su contenido descargable, y Mirror of Fate HD.

Una nueva entrega llega en octubre

El aniversario coincide con el lanzamiento de Castlevania: Belmont’s Curse, previsto para el 15 de octubre en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Microsoft Store. El juego tiene como protagonista a Rose Belmont, hija de Trevor Belmont, personaje central de Castlevania 3.

Castlevania: Belmont's Curse llegará el 15 de octubre a PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. (Steam)

Con el Vampire Killer como arma, Rose deberá recorrer el castillo de Drácula y las calles de París, donde se enfrentará a jefes como Medusa y La Muerte para evitar la destrucción de la ciudad. A partir del 1 de octubre estará disponible una demo del juego en las mismas plataformas de lanzamiento.

PUBLICIDAD

Una gira musical para 2027

Konami confirmó, además, que en la primavera de 2027 se realizará una gira musical dedicada a la saga, con conciertos previstos en Tokio, Londres y Los Ángeles. Por el momento, la compañía no precisó las fechas exactas de cada presentación ni el valor de las entradas.

Nuevos proyectos de Konami

Además de los festejos por el aniversario, Konami avanza en el desarrollo de varios proyectos nuevos. Entre ellos figura Project Zircon, un título centrado en la construcción de mazos con mecánicas roguelike que ya puede agregarse a la lista de deseos en PC a través de Steam. También está en camino Rhapsody in Scarlet, una aventura de acción ambientada en el universo del jazz, prevista para PC, PS5 y Xbox Series X/S.

PUBLICIDAD

Project Zircon, un título roguelike, ya puede sumarse a la lista de deseos en Steam. (Steam)

Con una ventana de lanzamiento más distante, la compañía trabaja en Rev. NOiR, un proyecto que llegará a consolas de última generación y PC durante 2027. del que todavía se conocen pocos detalles.

Konami también desarrolla propuestas orientadas a un público familiar. Entre ellas se encuentra KONAMI Wai Wai World Craft, un título centrado en la creación de videojuegos cuyas plataformas de lanzamiento aún no fueron confirmadas, y eFootball Kick-Off!, pensado como una entrega exclusiva para la sucesora de Nintendo Switch.