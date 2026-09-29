Google garantiza el soporte de ChromeOS hasta 2034 tras el anuncio de Googlebook OS

Uno de los puntos que más tranquilidad aporta tiene que ver con la gestión de flotas de dispositivos. (Captura Google)

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Google ha despejado las dudas sobre el futuro de sus ordenadores económicos. La compañía garantiza el soporte de ChromeOS hasta mediados de 2034, un plazo que llega justo cuando empieza a tomar forma Googlebook OS, la nueva plataforma que apuesta por una integración más profunda con Android y las funciones de inteligencia artificial.

La llegada de este proyecto había generado una incertidumbre lógica entre quienes utilizan un Chromebook a diario. Ante la duda de si el sistema operativo quedaría relegado, la firma de Mountain View ha publicado información oficial que aclara el panorama para los próximos años.

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Cuánto tiempo más recibirá actualizaciones ChromeOS

Google garantiza el soporte de ChromeOS hasta mediados de 2034, lo que incluye tanto actualizaciones como parches de seguridad para los equipos actuales. Esta fecha marca el horizonte final del respaldo oficial al sistema operativo, aunque no implica que los dispositivos dejen de funcionar en ese momento concreto.

Sistema operativo ChromeOS Flex. (GOOGLE)

La medida asegura que los Chromebook en uso sigan operativos con normalidad durante bastante tiempo. Los equipos mantendrán su estabilidad habitual y continuarán recibiendo mejoras y funciones nuevas mientras dure este período.

Además, la compañía ha precisado que aquellos modelos con un ciclo de actualizaciones de 10 años que se extienda más allá de 2034 contarán con opciones para dar el salto hacia Googlebook, siempre que cumplan los requisitos técnicos necesarios.

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Qué pasa con Chrome Enterprise y Chrome Education

Uno de los puntos que más tranquilidad aporta tiene que ver con la gestión de flotas de dispositivos. Los equipos actuales conservarán las capacidades asociadas a Chrome Enterprise y Chrome Education dentro de sus periodos de vida útil previstos.

Esto resulta determinante para centros educativos y empresas que hayan invertido en parques de Chromebook. La continuidad del soporte permite rentabilizar esa inversión sin necesidad de plantear una sustitución de los equipos a corto plazo.

Alrededor de la laptop se despliegan flotando diversas ventanas de aplicaciones y documentos, destacando la productividad multitarea y la integración de herramientas de Google. (Captura Google)

El uso personal y profesional de estos ordenadores seguirá, por tanto, desarrollándose como hasta ahora, sin cambios que afecten a la experiencia cotidiana de los usuarios.

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Qué Chromebook podrán migrar a Googlebook OS

El anuncio de Google incluye un dato relevante para el futuro de la marca: algunos Chromebook podrán saltar al nuevo sistema operativo Googlebook OS una vez esté disponible el proceso de migración, que se encuentra en desarrollo en estos momentos.

Por ahora, la compañía no ha publicado una lista definitiva de dispositivos compatibles. Esa selección dependerá de las características técnicas de cada equipo, un criterio que todavía no se ha detallado con precisión.

Tampoco existe información sobre el procedimiento exacto ni sobre el calendario que seguirá esta actualización. Todo apunta a que serán los Chromebook más recientes los que tengan mayores posibilidades de completar la migración hacia la nueva plataforma.

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Por ahora, la compañía no ha publicado una lista definitiva de dispositivos compatibles. REUTERS/Lisi Niesner

Por qué la transición hacia Googlebook será gradual

El planteamiento de Google descarta cualquier cambio brusco. La firma norteamericana ha optado por un proceso paulatino que evita la retirada inmediata de ChromeOS del mercado de los ordenadores.

Esta estrategia responde a la necesidad de mantener la confianza de los usuarios en el segmento de los Chromebook. La compañía busca que quienes ya poseen un equipo puedan seguir utilizándolo con normalidad durante los próximos años.

Hasta que se conozcan todos los detalles sobre la compatibilidad entre ambas plataformas, el mensaje que traslada Google resulta claro: ChromeOS continuará formando parte de su ecosistema durante varios años más, con actualizaciones y medidas de seguridad que mantendrán operativos a los Chromebook actuales.

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Googlebook OS: así es el sistema que combina ChromeOS, Android y la IA de Gemini

Googlebook OS es el sistema operativo unificado que Google ha desarrollado para portátiles, resultado de la fusión entre la orientación ligera a la web de ChromeOS y el amplio catálogo de aplicaciones propio de Android.

Los nuevos portátiles combinan un sistema operativo basado en Chrome OS y Android con funciones de IA y hasta 10 años de actualizaciones. (Google)

Su arquitectura persigue un objetivo concreto: ofrecer el rendimiento de un escritorio tradicional junto con una sincronización nativa y profunda con los dispositivos móviles del usuario.

Esa conectividad se traduce en funciones como Cast My Apps y Continue On, herramientas que permiten duplicar y manejar las aplicaciones y la información del teléfono directamente desde la computadora, con una interacción fluida entre ambos equipos.

El eje central de la propuesta, sin embargo, es la integración nativa de Gemini, la inteligencia artificial de Google, incorporada en el núcleo mismo del sistema.

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Googlebook OS ha debutado en una gama de portátiles del segmento prémium, equipados con procesadores Intel Core Ultra y Qualcomm Snapdragon X Elite. (Foto AP/Jeff Chiu, archivo)

Esta base de inteligencia artificial habilita funciones como Create My Widget, que permite crear elementos dinámicos para el escritorio a partir de instrucciones en lenguaje natural. A esto se suma una asistencia proactiva en tiempo real y compatibilidad con entornos de desarrollo avanzados.

Concebido como el sucesor directo de ChromeOS en el terreno de las computadoras personales y de trabajo, Googlebook OS ha debutado en una gama de portátiles del segmento prémium, equipados con procesadores Intel Core Ultra y Qualcomm Snapdragon X Elite.