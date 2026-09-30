Honduras: Nueva onda tropical ingresará este miércoles y dejaría dos días de lluvias

1. Una nueva onda tropical ingresará a Honduras este miércoles y podría generar lluvias durante aproximadamente dos días en varias regiones del país. (Foto: Facebook)

Guardar

La onda tropical podría generar precipitaciones con acumulados importantes y actividad eléctrica en las regiones oriental y central del país. Copeco prevé que el fenómeno contribuya a la recuperación parcial de los embalses de Tegucigalpa, aunque no se espera que alcancen su máxima capacidad.

Una nueva onda tropical ingresará a Honduras este miércoles 30 de septiembre y podría generar dos días de lluvias en distintas regiones del territorio nacional, con precipitaciones que podrían contribuir a la recuperación de los embalses que abastecen de agua potable al Distrito Central.

PUBLICIDAD

El meteorólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Jorge Castellanos, informó que el fenómeno tendrá influencia durante el miércoles y el jueves, con lluvias más generalizadas en las regiones oriental y central del país, acompañadas de actividad eléctrica y acumulados importantes.

De acuerdo con el experto, la onda tropical ingresará por el territorio nacional durante la jornada del miércoles y comenzará a salir por el occidente el jueves, por lo que sus efectos podrían prolongarse aproximadamente 48 horas.

El meteorólogo Jorge Castellanos, de Copeco, informó que la onda tropical podría dejar precipitaciones con acumulados importantes y actividad eléctrica. (Foto: Cortesía)

“Podría dejarnos lluvias de forma más generalizada para la parte oriental central del país y tendría una duración para todo el día miércoles y haría su salida por la parte occidental el día jueves”, explicó Castellanos.

PUBLICIDAD

El meteorólogo agregó que las precipitaciones podrían registrar acumulados importantes en buena parte del país, lo que representa una oportunidad para mejorar las condiciones de disponibilidad de agua tras los meses de sequía que han afectado a distintas zonas de Honduras.

Castellanos explicó que las lluvias registradas en los últimos días superaron los 20 milímetros en algunos sectores. Sin embargo, la baja saturación del suelo provocó que gran parte del agua se infiltrara en la tierra, sin llegar en cantidades suficientes a los embalses.

En el caso de la represa Los Laureles, el meteorólogo señaló que el nivel de almacenamiento registra una recuperación cercana al 30 % de su capacidad, mientras que la situación de La Concepción continúa siendo más complicada debido a la persistencia de condiciones críticas.

PUBLICIDAD

La represa Los Laureles registra una recuperación cercana al 30 % de su capacidad, según los datos compartidos por el meteorólogo. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

“No así La Concepción que mantiene valores críticos aún, porque se han presentado lluvias, pero no han sido suficientes para paliar el tema de sequía que hemos venido arrastrando durante buena parte del año”, comentó el experto.

La situación de ambos embalses refleja los efectos de la sequía prolongada durante buena parte de 2026, que ha limitado la recuperación de las reservas de agua destinadas al abastecimiento de la población del Distrito Central.

El meteorólogo indicó que las precipitaciones podrían continuar durante el resto de septiembre, octubre e incluso a principios de noviembre, lo que permitiría una recuperación parcial de los niveles de los embalses que abastecen a la capital.

PUBLICIDAD

Aclaró que los pronósticos disponibles no contemplan que las represas del Distrito Central alcancen su máxima capacidad durante este período, por lo que el aporte de las lluvias no necesariamente resolverá el déficit acumulado.

La recuperación dependerá de la continuidad de las precipitaciones y de las condiciones meteorológicas que se presenten en las próximas semanas, especialmente en las zonas donde se encuentran las fuentes de abastecimiento de agua.

El embalse La Concepción continúa en niveles críticos debido a la sequía que ha afectado al Distrito Central durante buena parte del año. (FOTO: Hondudiario)

Entre las principales recomendaciones figura asegurar techos y ventanas de las viviendas, debido a la posibilidad de ráfagas de viento que podrían acompañar las precipitaciones.

La institución también pidió evitar el cruce de ríos y riachuelos durante las crecidas máximas, ya que el incremento del caudal puede representar un peligro para las personas que intenten atravesarlos a pie o en vehículos.

PUBLICIDAD

Asimismo, recomendó no permanecer al aire libre durante las tormentas eléctricas y buscar un lugar seguro mientras se registren descargas eléctricas.

Las autoridades mantienen la atención sobre el comportamiento de las lluvias durante los próximos días, tanto por su posible contribución a la recuperación de los embalses como por los riesgos que podrían generar en distintas regiones del país.