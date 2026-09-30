Panamá

Condenan en Panamá a 16 años de prisión a exministro de Obras Públicas Federico Suárez

Medida responde a los sobreprecios detectados en dos obras: la vía Domingo Díaz y la remodelación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo, según las autoridades

Un hombre con camisa a rayas azules y chaqueta azul marino mira hacia la derecha frente a una pared clara.
Antes de esta nueva sentencia, el exministro Federico Suárez arrastraba una condena de 158 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, según el diario La Prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a 16 años de prisión al exministro de Obras Públicas Federico Suárez por peculado.

El fallo, notificado este martes mediante el Edicto No. 765 colocado en el juzgado, responde a los sobreprecios detectados en dos obras: la vía Domingo Díaz y la remodelación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo.

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La jueza Águeda Rentería firmó la sentencia y fijó ocho años de cárcel por cada uno de los dos proyectos, penas que se suman para completar la condena total contra Suárez, de acuerdo con el diario La Prensa.

El sobreprecio de la vía Domingo Díaz superó los $47 millones.

La causa por la construcción de la vía Domingo Díaz se destapó a partir de una denuncia del entonces contralor Federico Humbert.

Vista aérea del Casco Viejo de Panamá con tejados rojos y plazas, rodeado por el mar y un viaducto con rascacielos al fondo.
El centro histórico del Casco Viejo en la Ciudad de Panamá se extiende junto al mar frente al horizonte urbano de rascacielos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril de 2017, Humbert presentó ante el Ministerio Público una auditoría que estableció un posible sobreprecio de $47,5 millones en esa obra.

El informe, siempre de acuerdo a la publicación del diario La Prensa, detectó que el costo final del proyecto ascendió a $237,5 millones, cuando el valor razonable calculado era de $190 millones.

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La diferencia entre ambas cifras constituye el sobreprecio que la Fiscalía Anticorrupción llevó a juicio.

La obra había sido adjudicada, durante el gobierno anterior, al consorcio integrado por Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y la constructora MECO.

El segundo proyecto que sustenta la condena es la remodelación de Patrimonio Histórico, en el Casco Antiguo.

Suárez ocupó la cartera de Obras Públicas durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), hoy asilado en Colombia.
Suárez ocupó la cartera de Obras Públicas durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), hoy asilado en Colombia.

Esa obra se licitó por $168,6 millones, pero su costo final trepó a $181,5 millones, una diferencia que la investigación atribuyó también a un esquema de sobreprecios.

La Fiscalía pidió absolución para seis de los ocho procesados. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado sanción penal únicamente para Suárez y para el empresario Marcelo De La Rosa. Para el resto de los procesados, el ente acusador pidió un veredicto absolutorio.

La jueza Rentería siguió ese criterio en la mayor parte del fallo. Absolvió de los cargos de peculado a Marcelo Luis De La Rosa, León Emilio Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez, Mauricio Cort y Sergio Fernando del Sour.

De esta manera, la condena recayó de forma exclusiva sobre el exministro, pese a que la Fiscalía había buscado también una sanción para De La Rosa.

El exministro acumula ahora dos condenas firmes: 16 años de prisión por peculado en los proyectos viales Domingo Díaz y Patrimonio Histórico, y una pena adicional de 158 meses de cárcel por blanqueo de capitales en el caso Blue Apple, con una multa de $27,4 millones.

Unas esposas de metal colocadas sobre una mesa de madera, con una libreta, un bolígrafo y una ventana al fondo.
Unas esposas metálicas reposan sobre un escritorio de madera junto a una libreta y un bolígrafo en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso Blue Apple ya había marcado el historial judicial del exfuncionario.

Antes de esta nueva sentencia, La Prensa indica que Suárez ya arrastraba una condena de 158 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales.

Se asegura que esa causa está vinculada con la sociedad Blue Apple, estructura que se utilizó para canalizar coimas a cambio del otorgamiento de proyectos estatales.

Junto con esa pena, el exministro del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) debe pagar una multa de $27,4 millones. La nueva condena por peculado se suma entonces a un expediente judicial que ya lo señalaba como una de las figuras centrales en la trama de corrupción vinculada a la adjudicación de obras públicas.

Con los ocho años impuestos por el proyecto de la vía Domingo Díaz y los ocho años correspondientes a la obra de Patrimonio Histórico, la Justicia panameña estableció un total de 16 años de prisión que se convierten en la sanción penal más alta que enfrenta Suárez hasta el momento por hechos de corrupción durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas.

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