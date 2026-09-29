La reacción de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, sobre la internación del exfutbolista

El firme pedido de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, sobre la internación del exfutbolista

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Ana Oertlinger pidió que periodistas y productores no la contacten mientras Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva por una infección pulmonar que derivó en un derrame pleural. La expareja del exfutbolista y madre de su hijo mayor, Gianluca, eligió expresarse en redes para reclamar privacidad frente al delicado momento que atraviesa la familia.

El mensaje se conoció en medio de la preocupación por la salud del exdelantero, que permanece bajo observación médica luego de haber sido intervenido. Familiares de Osvaldo señalaron que se encuentra lúcido y desmintieron que la internación esté vinculada con una recaída en adicciones.

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El mensaje de Ana Oertlinger sobre la internación de Daniel Osvaldo (X)

“A periodistas y productores: por favor, les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar. Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias”, escribió Oertlinger en X.

El exjugador ingresó de urgencia el jueves a un hospital de Lavallol, después de varios días con dolores persistentes. Si bien los primeros estudios no habían advertido un cuadro de gravedad, la aparición de fiebre motivó una nueva consulta y permitió detectar líquido acumulado en la zona pulmonar. Daniel Osvaldo fue operado y recibió tubos de drenaje. Continúa en terapia intensiva mientras se esperan los resultados de estudios y cultivos que permitirán definir los próximos pasos de su tratamiento.

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La familia también salió a desmentir las versiones que indicaban que le habían extirpado una parte del pulmón. En Infobae en Vivo al Amanecer, Luciana Rubinska contó que habló con uno de los hermanos del músico, quien aseguró que podía conversar e incluso siguió el triunfo de Boca ante Racing desde la internación.

Daniel Osvaldo junto a sus cuatro hijos en el Día del Padre de 2025. Gianluca, Victoria, María Helena y Morrison (Instagram)

En ese mismo programa, el neumonólogo José Manuel Viudes explicó que un derrame pleural es una acumulación de líquido entre el pulmón y la pleura, la membrana que lo recubre. Puede presentarse como una complicación de una infección respiratoria, por ejemplo, cuando una gripe o una neumonía no se resuelve de forma adecuada.

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“Se junta un líquido. Y cuando ese líquido se llena de pus se llama empiema y hay que drenarlo”, explicó el médico. Para determinar el tratamiento, los especialistas suelen analizar el líquido mediante una punción y, si es necesario, colocan un drenaje.

El drenaje puede permanecer entre tres días y una semana, de acuerdo con la evolución clínica. Viudes indicó que el tratamiento incluye antibióticos por vía intravenosa y busca impedir que el proceso infeccioso deje secuelas en el pulmón. También aclaró que el tabaquismo no es, por sí solo, una causa de derrame pleural, aunque puede debilitar la respuesta del organismo frente a una infección.

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El pedido de Oertlinger también puso el foco en Gianluca Osvaldo, el hijo de 19 años que tuvo con el exfutbolista. El joven mantiene un perfil activo en redes sociales, donde muestra viajes y momentos junto a Morrison, el hijo menor que Osvaldo tuvo con Jimena Barón.

A pesar de los siete años de diferencia, Gianluca y Morrison mantienen un vínculo cercano. El hijo mayor del exdelantero comparte con su padre la pasión por Boca Juniors y la música. Bajo el nombre artístico Lukka, publicó en YouTube las canciones “Otra vez” y “Roces”, vinculadas al género trap.

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En abril de 2025, Oertlinger afirmó en LAM, de América TV, que había presentado una denuncia contra su expareja por un presunto episodio de violencia que, según su relato, tuvo como víctima a Gianluca, que entonces tenía 18 años. La mujer sostuvo que el hecho se produjo luego de una discusión entre padre e hijo.

En esa entrevista, también dijo que a Osvaldo le molestaba la relación de Gianluca con Morrison y Jimena Barón. Ahora, ante la internación de su padre, Oertlinger evitó dar detalles sobre su evolución y pidió respeto por la intimidad familiar.