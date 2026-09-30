Deportes

Metió el gol de la clasificación de su selección, pero por un insólito error el pase se definió por sorteo

Musab Al-Shaqsi marcó el 3-1 de Omán sobre Kuwait y le otorgaba el boleto a las semifinales de la Copa del Golfo, pero la amarilla que recibió dejó todo igualado con Irak

Musab Al-Shaqsi marcó el 3-1 de Omán sobre Kuwait y le otorgaba el boleto a las semifinales de la Copa del Golfo, pero la amarilla que recibió dejó todo igualado con Irak
Guardar

Un hecho insólito definió la clasificación a las semifinales de la Copa del Golfo en Yeda, Arabia Saudita, donde la selección de Omán y la de Irak se sometieron a un sorteo en un hotel tras igualar en todos los criterios reglamentarios, en un desenlace alterado por la amonestación que recibió un futbolista al festejar su propio gol.

La resolución administrativa ocurrió al cierre de la fase de grupos de la 27ª edición del torneo regional, en una jornada en la que el seleccionado omaní superó por 3-1 a Kuwait y el combinado iraquí cayó por 2-0 ante el equipo anfitrión.

PUBLICIDAD

Antes del desenlace de los partidos en el estadio Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, la tabla de posiciones otorgaba la ventaja al conjunto iraquí. Pese a caer ante los locales, Irak mantenía el segundo puesto del Grupo Uno con cuatro puntos, producto de cuatro goles a favor, cinco en contra y un registro de ocho tarjetas amarillas. En ese instante, el triunfo parcial de Omán por 2-1 frente a Kuwait resultaba insuficiente para alterar el orden, ya que el cuadro omaní sumaba la misma cantidad de puntos pero contaba con solo tres goles convertidos, un factor que favorecía a los iraquíes por mayor cantidad de tantos anotados.

Musab Al-Shaqsy y su festejo (REUTERS/Stringer)
Musab Al-Shaqsy y su festejo (REUTERS/Stringer)

La ecuación matemática cambió en el minuto 84 del compromiso entre omaníes y kuwaitíes. El delantero Musab Al-Shaqsi conectó un cabezazo tras un tiro libre y marcó el 3-1 definitivo. Esta anotación igualó de manera exacta los registros de Omán e Irak en puntos, diferencia de gol y goles anotados, además del antecedente directo entre ambos planteles, que habían empatado 1-1 en la jornada inaugural del torneo.

PUBLICIDAD

Con la paridad absoluta en las primeras instancias de desempate, la reglamentación estipulaba que el cupo a la siguiente fase debía asignarse al equipo con mejor desempeño en el criterio de juego limpio. En el momento en que la pelota ingresó en el arco, el seleccionado de Omán obtenía la clasificación directa hacia las semifinales por contabilizar siete tarjetas amarillas contra las ocho que acumulaban sus rivales de Irak.

Sin embargo, la emoción del festejo modificó de inmediato el panorama para la delegación omaní. Llevado por la euforia tras convertir el gol decisivo, Musab Al-Shaqsi se quitó la camiseta en la banda del campo de juego. El árbitro del encuentro aplicó el reglamento del fútbol e instrumentó la amonestación correspondiente al atacante. Esa tarjeta amarilla significó la octava sanción disciplinaria para el plantel de Omán en lo que iba de la competencia.

La sanción a Musab Al-Shaqsi anuló de forma automática la única ventaja que poseía el conjunto omaní sobre el iraquí. Al no registrar ninguno de los dos seleccionados tarjetas rojas durante la fase de grupos, ambos planteles quedaron igualados en cuatro puntos, cuatro goles a favor, cinco goles en contra, un empate en el enfrentamiento directo y ocho tarjetas amarillas.

Sin más herramientas estadísticas ni disciplinarias en el reglamento para definir la segunda posición del grupo por detrás del líder Arabia Saudita, los organizadores del torneo tuvieron que recurrir a la última instancia prevista en el código de la competencia: la realización de un sorteo para determinar al semifinalista.

Los integrantes del comité de competición de la Federación de Fútbol del Golfo, encabezados por el directivo Khalid Al-Muqrin, se reunieron en el hotel Intercontinental de Yeda junto a los delegados oficiales de Omán e Irak. En ese recinto se examinaron minuciosamente los informes firmados por los árbitros de ambos encuentros para ratificar que la paridad en las amonestaciones era absoluta.

Una vez comprobada la igualdad en cada uno de los ítems del reglamento, los dirigentes efectuaron el sorteo formal ante la presencia de las dos delegaciones. El azar favoreció a la selección de Omán, que obtuvo el billete a las semifinales de la Copa del Golfo, mientras que la delegación de Irak quedó eliminada del certamen sin haber perdido la posición en la cancha.

Temas Relacionados

Musab Al-ShaqsiCopa del Golfoselección de Ománselección de Irakdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Procesaron a Bebote Álvarez, acusado de integrar una banda narco: los audios, fotos y pruebas que lo incriminan

El barra de Independiente está detenido desde fines de agosto. Además, lo embargaron por 800 millones de pesos

Procesaron a Bebote Álvarez, acusado de integrar una banda narco: los audios, fotos y pruebas que lo incriminan

“¿Qué le pasa?“: la alocada teoría sobre Vinícius Jr. que indica que fue reemplazado por un doble tras el Mundial

La hipótesis tomó fuerza en redes sociales, sustentada en el cambio físico del extremo del Real Madrid y la selección de Brasil

“¿Qué le pasa?“: la alocada teoría sobre Vinícius Jr. que indica que fue reemplazado por un doble tras el Mundial

Los detalles del durísimo informe de Darío Herrera contra Juan Sebastián Verón tras la final de la Supercopa Internacional

El árbitro documentó insultos, amenazas y el ingreso irregular del dirigente al campo de juego, en un reporte que también compromete a otros dos colaboradores de Estudiantes de La Plata

Los detalles del durísimo informe de Darío Herrera contra Juan Sebastián Verón tras la final de la Supercopa Internacional

Lamine Yamal anotó dos golazos en el 4-1 de España a Croacia por la Nations League: todos los resultados de la fecha

El crack del Barcelona fue la figura en el segundo triunfo del campeón del mundo. Inglaterra venció 2-0 a República Checa

Lamine Yamal anotó dos golazos en el 4-1 de España a Croacia por la Nations League: todos los resultados de la fecha

La familia de Daniel Osvaldo reveló detalles sobre su estado de salud: el comunicado completo

El círculo íntimo del ex jugador brindó un largo mensaje a través de las redes sociales

La familia de Daniel Osvaldo reveló detalles sobre su estado de salud: el comunicado completo

MALDITOS NERDS

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

‘TMNT: Splintered Fate’ llega a 1,5 millones y adelanta próximas novedades

Naughty Dog amplía ‘The Last of Us’ con dos proyectos todavía sin formato confirmado

Sony limita la compra de PlayStation 5 Pro en Japón a jugadores con 60 horas

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

ENTRETENIMIENTO

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

Sylvester Stallone lanza una dura crítica a los actores en películas de superhéroes: “¿De verdad creen que estos tipos son naturales?”

El exprometido de Hayden Panettiere inicia un proceso legal para proteger la herencia de su hija tras la muerte de la actriz

‘La chispa del amor’: todo sobre el nuevo Kdrama romántico que llega a Netflix con Chae Soo-bin

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos advierte que no permitirá dinero ilícito ni redes criminales en los comicios guatemaltecos y habla de la Contraloría General

Estados Unidos advierte que no permitirá dinero ilícito ni redes criminales en los comicios guatemaltecos y habla de la Contraloría General

La Habana, imágenes de una ciudad atrapada en el tiempo y marcada por el deterioro

El Salvador enviará helicópteros y tropas a Haití para misión antipandillas

El Salvador: Piden frenar la fertilización de nubes en Honduras y coordinar respuesta regional

Dos mujeres fueron detenidas en Costa Rica por presuntas estafas con cursos de manejo ofrecidos en redes sociales