Costa Rica

Operativo antidrogas en Costa Rica deja 13 detenidos y más de 250 dosis decomisadas

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó 11 allanamientos en dos barrios de Liberia como parte del Plan Escudo, una estrategia dirigida a intervenir puntos señalados por venta de drogas y hechos de violencia

El operativo dejó 13 personas detenidas, entre ellas dos menores de edad. Crédito: MSP
El operativo dejó 13 personas detenidas, entre ellas dos menores de edad. Crédito: MSP
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La Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica detuvo este martes a 13 personas, entre ellas dos menores de edad, durante una serie de allanamientos realizados en el cantón de Liberia, Guanacaste, como parte de una ofensiva contra estructuras dedicadas al narcomenudeo.

La intervención incluyó 10 allanamientos en el barrio El Capulín y uno adicional en el barrio Corazón de Jesús, zonas que, según las autoridades, habían sido identificadas por la presencia de ventas de droga y por incidentes asociados como robos, balaceras, agresiones con arma y disturbios.

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El operativo se desarrolló en horas de la madrugada y permitió decomisar más de 250 dosis de droga, además de marihuana y cocaína en cantidades adicionales, dinero en efectivo, un arma de fabricación artesanal y utensilios presuntamente utilizados para preparar y dosificar estupefacientes.

De acuerdo con el reporte policial, los puntos investigados operaban las 24 horas del día, los siete días de la semana, y distribuían principalmente crack, cocaína y marihuana.

La acción se enmarca en el denominado Plan Escudo, mediante el cual las autoridades buscan intervenir y desarticular ventas de droga ubicadas en comunidades previamente identificadas como de interés policial por su impacto sobre la seguridad local.

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Según las autoridades, los puntos intervenidos distribuían droga las 24 horas del día, los siete días de la semana. Crédito: MSP
Según las autoridades, los puntos intervenidos distribuían droga las 24 horas del día, los siete días de la semana. Crédito: MSP

Más de 250 dosis y dinero en efectivo

Durante los registros efectuados en las viviendas, los agentes decomisaron 130 dosis de crack, 116 envoltorios y 80 gramos de marihuana, así como 10 dosis y 15 gramos de cocaína.

También fueron ubicados ₡135,000 (USD 294) y USD 60 en efectivo, además de un arma de fabricación artesanal.

Los agentes encontraron además utensilios que, según la Policía, eran utilizados para la preparación y dosificación de las drogas antes de su comercialización.

El despliegue contó con el apoyo de la Fuerza Pública y del Servicio de Vigilancia Aérea, que participaron en la seguridad y coordinación de los allanamientos.

La PCD sostiene que este tipo de intervenciones busca afectar directamente las redes de narcomenudeo que operan a pequeña escala pero que tienen un impacto inmediato sobre las comunidades debido a las disputas territoriales y otros delitos asociados.

En este caso, las autoridades vinculan la actividad de venta de drogas con episodios de violencia armada, robos y alteraciones del orden público en los sectores intervenidos.

Los agentes decomisaron 130 dosis de crack, marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un arma artesanal. Crédito: MSP
Los agentes decomisaron 130 dosis de crack, marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un arma artesanal. Crédito: MSP

La mayoría de detenidos tiene antecedentes

Según la información oficial, gran parte de las personas detenidas cuenta con antecedentes judiciales o policiales por distintos hechos.

Entre los aprehendidos se encuentra un hombre de apellido Mora, con antecedentes por hurto simple, portación de armas, tentativa de agresión y tenencia de drogas.

Otro de los detenidos, de apellido Espinoza, registra antecedentes por resistencia, agresión con arma y agresión física, además de 18 reportes por tenencia de drogas.

También fue detenido un hombre de apellido Reyes, quien figura en expedientes por maltrato y violencia contra la mujer, amenazas y agresión psicológica.

A ellos se suma Alemán, con antecedentes por robo agravado, sustracción de menor, evasión de cárcel y venta de drogas.

Otro de los aprehendidos, de apellido Gutiérrez, había sido remitido previamente a tribunales por robo y hurto.

La PCD también detuvo a Zambrana, quien cuenta con expediente por introducción de drogas a un centro penal, agresión psicológica, violencia física y tenencia de drogas.

Por su parte, Abarca registra informes policiales por tenencia de estupefacientes.

Entre las personas detenidas figura además una mujer de apellido Ruiz, quien actualmente mantiene tobillera electrónica debido a un beneficio carcelario relacionado con una causa por venta de drogas investigada por la PCD en 2023.

La PCD realizó 11 allanamientos en Liberia como parte del Plan Escudo contra el narcomenudeo. Crédito: MSP
La PCD realizó 11 allanamientos en Liberia como parte del Plan Escudo contra el narcomenudeo. Crédito: MSP

Otros tres aprehendidos, identificados por los apellidos Cañas, Mora y López, no registran causas judiciales, según el informe divulgado por las autoridades.

La lista se completa con dos menores de edad, cuya identidad no fue revelada.

Los 13 detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica, mientras los indicios decomisados serán incorporados a las investigaciones abiertas por la PCD.

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