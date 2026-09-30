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El delantero detrás del doble nueve: las pistas de Scaloni en el once de Argentina ante Bolivia

El entrenador tendría dos dudas en la formación para el primero de los tres amistosos, con el ensayo de dos delanteros como alternativa tras el retiro de Lionel Messi

Lionel Scaloni junto al suspendido Leandro Paredes en la última práctica antes del amistoso con Bolivia (REUTERS/Agustín Marcarían)
Lionel Scaloni junto al suspendido Leandro Paredes en la última práctica antes del amistoso con Bolivia (REUTERS/Agustín Marcarían)
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La selección argentina recibirá a Bolivia este miércoles en Córdoba, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como dupla ofensiva confirmada para el primero de los tres amistosos de la ventana internacional, en la que Lionel Messi tendrá su despedida ante Benín. El encuentro será el primer compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni después de la derrota en la final del Mundial 2026 frente a España.

El partido comenzará a las 21h en el estadio Mario Alberto Kempes. Después, la Argentina jugará el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 frente a Benín, ambos en el estadio Monumental.

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Scaloni no confirmó públicamente la formación completa, aunque anticipó que el ensayo con dos atacantes será una de las pruebas ante la selección boliviana. “En principio van a jugar juntos Lautaro y Julián, al menos este partido. Es una linda prueba para los dos y ver qué nos pueden aportar”, explicó el entrenador, quien decidió cambios de últimos momento entre los convocados.

La búsqueda apunta a definir alternativas tras la salida de Messi del plantel. El técnico sostuvo que el equipo puede modificar su estructura sin abandonar su idea de juego: “Le buscaremos la vuelta para jugar de otra manera. Para eso están estos partidos, para probar si se puede jugar con dos delanteros, con tres, con tres centrales. Lo que sí, no va a cambiar nuestra identidad”.

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El puesto detrás de los delanteros se perfila como una de las principales incógnitas. Nicolás Paz y Franco Mastantuono compiten por ese lugar, aunque Scaloni dejó abierta la posibilidad de utilizarlos juntos en otro momento: “Pueden jugar juntos, pero en principio jugaría uno de los dos”.

El entrenamiento de la selección argentina de fútbol antes del partido amistoso frente a Bolivia en Córdoba

La última práctica en Ezeiza inclinó inicialmente la opción hacia Paz, quien trabajó junto a Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Matías Soulé en la mitad de la cancha. La presencia del futbolista de Roma también lo instaló como alternativa para ser titular ante Bolivia. El marplatense se movió por la banda derecha en el entrenamiento de este martes.

El probable equipo incluiría a Emiliano Martínez en el arco; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina o Román Vega en defensa; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Franco Mastantuono, y Nico Paz en el mediocampo; y Julián Álvarez con Lautaro Martínez en ataque.

Bajo esa configuración, el equipo utilizaría un esquema 4-4-2, con un mediapunta libre detrás de los dos delanteros y sin un volante central definido.

Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección tras el retiro de Messi, mientras que el Dibu Martínez ocupará la vice capitanía y Lautaro Martínez será el tercer referente para estos compromisos. “El capitán ya era ‘Cuti’ después de ‘Leo’ y Nicolás Otamendi. El segundo va a ser el Dibu y el tercero va a ser Lautaro Martínez”, confirmó Scaloni.

El entrenador consideró que cuenta con una base para sostener la competitividad durante el recambio. “Hay gente en la que confiar, así que está esa tranquilidad, aunque no te garantiza los resultados”, concluyó.

Tras la práctica, el plantel viajó a Córdoba para concentrar y pasar la noche previa al amistoso. El segundo encuentro será el sábado ante Burkina Faso, en el Monumental desde las 21.00. En el mismo recinto, pero a las 20:00, el martes 6 se llevará a cabo el cotejo ante Benín, con la despedida a Lionel Messi.

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