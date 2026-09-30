Retiran un popular aderezo por posible contaminación con salmonella: estos son los envases que no deben consumirse

La FDA mantiene el retiro voluntario del aderezo Jalapeño Avocado Dressing de Salata comercializado en supermercados HEB de Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos mantiene vigente el retiro voluntario del aderezo Jalapeño Avocado Dressing de Salata por una posible contaminación con Salmonella. La medida abarca botellas comercializadas en supermercados HEB de Texas entre el 13 de julio y el 5 de agosto de 2026. Hasta la publicación de la alerta oficial, no se habían informado casos de enfermedad asociados de forma directa con ese producto, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El fabricante, Salata Dressings, LLC, con sede en Houston, anunció el retiro el 11 de agosto de 2026, mientras que la autoridad sanitaria federal publicó la comunicación tres días después. La empresa tomó la medida luego de que un proveedor advirtiera que los jalapeños cortados utilizados en la elaboración del aderezo podían estar contaminados y podrían estar vinculados con un brote multiestatal, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

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El retiro se inserta en una investigación más amplia sobre jalapeños frescos procedentes de Sinaloa, México, distribuidos por Coast Citrus Distributors. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades identificaron 431 casos de Salmonella Javiana en 32 estados, con 57 hospitalizaciones y ninguna muerte, en su actualización del 19 de agosto. La agencia señaló que varias compañías retiraron alimentos elaborados con los jalapeños bajo investigación, entre ellas Salata, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿Qué aderezo Salata fue retirado del mercado por posible Salmonella?

El producto incluido en la alerta es Salata Jalapeño Avocado Dressing, un aderezo de jalapeño y aguacate vendido en botellas de plástico de 12 onzas, equivalentes a cerca de 355 mililitros. Los envases identificados por la autoridad sanitaria tienen tapa negra y fueron comercializados en locales HEB de Texas durante un período de poco más de tres semanas, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

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La comunicación pública no incluye otros formatos de presentación, clientes de servicios de alimentación ni comercios fuera de HEB. Tampoco menciona distribución en otros estados. La información oficial publicada hasta el 30 de septiembre se concentra en el producto de 12 onzas vendido en Texas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Los consumidores deben revisar la inscripción “Best By”, que indica la fecha de consumo preferente y aparece en la parte superior de la etiqueta. El retiro comprende los envases con las siguientes fechas:

5 de noviembre de 2026

13 de noviembre de 2026

18 de noviembre de 2026

25 de noviembre de 2026

La autoridad también indicó que el ingrediente cuestionado ingresó en cuatro lotes y que el producto final se elaboró entre el 8 y el 29 de julio de 2026, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

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La investigación sanitaria vincula la posible contaminación con jalapeños frescos cultivados en Sinaloa e importados a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Salata retiró el Jalapeño Avocado Dressing?

La empresa informó que un proveedor le comunicó un posible riesgo de contaminación en los jalapeños picados que integraban la receta. El aviso derivó en el retiro preventivo del aderezo antes de que se registraran enfermedades vinculadas con el producto. La autoridad federal no informó que la contaminación hubiera sido confirmada en los envases retirados; la medida se tomó por la posibilidad de presencia de la bacteria en el ingrediente utilizado, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

En la comunicación difundida por la FDA, Salata afirmó que identificó los productos terminados afectados, suspendió nuevas entregas, puso la mercadería en cuarentena y destruyó el producto. También indicó que notificó a HEB por teléfono y mediante un resumen posterior. La FDA aclara que reproduce los anuncios de empresas como servicio público y que esa publicación no implica respaldo oficial para la compañía ni para sus productos, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

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La investigación federal se centra en jalapeños cultivados en Sinaloa, México, e importados por Coast Citrus Distributors. La FDA informó que esa empresa inició un retiro limitado el 22 de julio y, el 5 de agosto, extendió la medida a los jalapeños restantes que podían estar involucrados en el brote. Salata figura en el registro oficial de compañías que retiraron productos elaborados con esos pimientos, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

¿Qué relación tiene el aderezo Salata con el brote de jalapeños?

Los CDC investigan un brote multiestatal de infecciones por Salmonella Javiana asociado con jalapeños suministrados por Coast Citrus Distributors. La autoridad sanitaria afirmó que la información epidemiológica y de trazabilidad apuntó a esos productos como fuente probable de los contagios. Los casos comenzaron entre el 19 de junio y el 2 de agosto de 2026, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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El último recuento oficial citado por los CDC registró 431 personas enfermas en 32 estados, 57 hospitalizaciones y ninguna muerte. La agencia advirtió que la cantidad real podría superar las cifras notificadas, ya que algunas personas no buscan atención médica y otras no reciben pruebas que permitan identificar la infección. Los casos más recientes pueden tardar entre tres y cuatro semanas en incorporarse a una investigación de brote, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los CDC identificaron además 28 agrupamientos de enfermos en restaurantes de las cadenas Chipotle Mexican Grill y Qdoba, ubicados en ocho estados. Ambas empresas dejaron de servir los jalapeños señalados después de la notificación. La agencia sostuvo que, tras esas medidas, no considera que esos locales impliquen un riesgo actual para los clientes en relación con este brote, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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La investigación sigue abierta y la FDA mantiene una lista de productos retirados que contienen jalapeños asociados con el caso. Esa nómina incluye salsas, guacamole, alimentos preparados y otros productos elaborados por distintas empresas. El listado puede modificarse si la investigación identifica nuevos alimentos o canales de distribución, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Las botellas de aderezo afectadas contienen 12 onzas, presentan tapa negra y llevan fechas de consumo preferente en noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas de Salmonella y quiénes tienen mayor riesgo?

La infección por Salmonella suele causar diarrea, fiebre y cólicos abdominales. La FDA indica que los síntomas aparecen, por lo general, entre 12 y 72 horas después de ingerir alimentos contaminados y pueden durar entre cuatro y siete días. Algunas personas también presentan náuseas, vómitos o sangre en las heces, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

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La mayoría de los pacientes se recupera sin un tratamiento específico. Sin embargo, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo en casos poco frecuentes y provocar complicaciones como infecciones arteriales, inflamación del revestimiento interno del corazón o artritis. La alerta de Salata menciona esos riesgos, que afectan con mayor probabilidad a personas vulnerables, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Los niños menores de cinco años, los adultos de 65 años o más y quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados pueden desarrollar cuadros de mayor gravedad. Los CDC aconsejan buscar atención médica ante diarrea acompañada por fiebre superior a 38,9 °C, diarrea persistente por más de dos días, heces con sangre, vómitos que impidan retener líquidos o signos de deshidratación, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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¿Qué deben hacer los consumidores que compraron el aderezo Salata?

Las personas que compraron Salata Jalapeño Avocado Dressing en HEB deben comprobar si la botella coincide con el formato y las fechas identificadas en el retiro. Si el envase tiene tapa negra, contiene 12 onzas y exhibe una de las cuatro fechas de consumo preferente mencionadas, la recomendación oficial es no ingerirlo, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Salata indicó que los clientes pueden devolver el producto al lugar donde lo compraron para obtener un reembolso. La FDA no pidió conservar el aderezo para realizar análisis domésticos ni informó sobre un mecanismo adicional de devolución. La autoridad recomienda seguir las instrucciones de la empresa y del comercio donde se adquirió el producto, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Los CDC aconsejan lavar con agua caliente y jabón las superficies, utensilios, recipientes y sectores del refrigerador que podrían haber estado en contacto con productos retirados. La medida busca reducir la posibilidad de contaminación cruzada con otros alimentos. Los consumidores que desarrollen síntomas después de ingerir productos incluidos en el retiro deben comunicarse con un profesional de salud, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La FDA continúa la investigación sobre los jalapeños asociados con el brote y puede publicar nuevas alertas o ampliar la nómina de productos afectados. Hasta ahora, la información oficial disponible mantiene que no hubo enfermedades atribuidas directamente al aderezo de Salata y que el retiro se limita a las botellas identificadas en la alerta federal, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.