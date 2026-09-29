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Oculta personas de tus fotos de Instagram usando Pixel, su nueva herramienta de IA

La inteligencia artificial de Meta llega a las historias de Instagram con una herramienta para ocultar personas y objetos, que ya se utiliza para evitar mostrar a las parejas en público

Instagram cuenta con una nueva herramienta que te permite ocultar a personas de tus fotos.
Instagram cuenta con una nueva herramienta que te permite ocultar a personas de tus fotos. (Meta)
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Instagram incorporó Pixel, una nueva herramienta de inteligencia artificial que permite pixelar o difuminar personas y objetos en las historias mediante instrucciones de texto. La función utiliza la tecnología de Meta AI para editar fotografías sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas ni realizar ajustes manuales.

La herramienta fue diseñada para facilitar la protección de la privacidad, especialmente cuando aparecen menores de edad o desconocidos en una fotografía. Sin embargo, su popularidad también se debe a un uso inesperado: ocultar el rostro de las parejas en las publicaciones, una práctica que ha generado comentarios y debates en las redes sociales.

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Cómo funciona Pixel, la nueva herramienta de IA de Instagram

La nueva función utiliza Muse, el modelo de inteligencia artificial de Meta para generar y editar imágenes. A diferencia de los métodos tradicionales, que requieren seleccionar manualmente las áreas que se quieren modificar, Pixel permite hacerlo mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

Con un solo promt Muse de Meta te permite pixelear tus fotos de Instagram.
Instagram ahora puede ocultar la identidad de una persona antes que subas la foto a tu perfil. (Meta)

De esta manera, los usuarios pueden indicar qué persona u objeto desean ocultar en una fotografía. La inteligencia artificial procesa la solicitud y aplica un efecto de pixelado o desenfoque sobre el elemento seleccionado.

Entre sus principales aplicaciones se encuentra la protección de la identidad de los menores en fotografías familiares, así como la posibilidad de ocultar a personas desconocidas que aparecen accidentalmente en imágenes tomadas en espacios públicos.

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Esta herramienta también permite modificar las historias sin necesidad de utilizar programas de edición externos. Basta con seleccionar el elemento que se quiere ocultar y escribir una instrucción para que la inteligencia artificial realice el cambio.

Con un solo promt Muse de Meta te permite pixelear tus fotos de Instagram.
Con un solo promt Muse de Meta te permite pixelear tus fotos de Instagram. (Meta)

Por qué Pixel se volvió viral en Instagram

Aunque Instagram presentó esta función con fines prácticos, su popularidad también responde a una tendencia relacionada con las relaciones sentimentales. Miles de usuarios comenzaron a utilizar Pixel para ocultar el rostro de sus parejas en fotografías publicadas en sus historias.

Esta práctica se conoce como soft launch y consiste en insinuar que se mantiene una relación amorosa sin revelar completamente la identidad de la otra persona. Antes de la llegada de esta herramienta, algunos usuarios recurrían a fotografías en las que solo aparecían las manos, las siluetas o partes del cuerpo de sus parejas.

Con Pixel, ahora es posible mostrar una fotografía conjunta y ocultar únicamente el rostro de la otra persona. El resultado ha generado comentarios en las redes sociales, donde algunos usuarios consideran divertido el efecto, mientras que otros lo califican de incómodo o incluso humillante para quienes aparecen en las imágenes.

Instagram realiza cambios y ahora podrás mostrar en tu perfil las fotos o videos en las que se te ha etiquetado.
Instagram te permite ocultar la identidad de las personas en las publicaciones que realizas. (Meta)

La discusión también ha puesto de manifiesto cómo una función concebida para proteger la privacidad puede adquirir usos distintos a los previstos por sus desarrolladores.

Cómo utilizar Pixel para ocultar personas en las historias

Para utilizar esta herramienta, es necesario acceder a la sección de historias de Instagram y seleccionar una fotografía de la galería del teléfono. Una vez elegida la imagen, el usuario debe ingresar al apartado de efectos de inteligencia artificial y buscar la función Pixel.

Después, basta con escribir una instrucción que identifique el elemento que se desea ocultar. Por ejemplo, se puede indicar que se pixele a la persona que aparece a la derecha de la fotografía. Meta AI procesa la solicitud y aplica el efecto correspondiente.

Cuando el resultado aparece en pantalla, el usuario puede revisar la edición antes de publicar la historia. De esta manera, es posible comprobar que la inteligencia artificial haya identificado correctamente a la persona u objeto seleccionado.

La función se está desplegando de forma gradual, por lo que podría no estar disponible todavía para todos los usuarios. Para comprobar si ya se puede utilizar, conviene mantener Instagram actualizado a la última versión disponible en las tiendas oficiales de Android y Apple.

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