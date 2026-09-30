¿Por qué el régimen cubano exige el servicio militar desde los 17 años?

La legislación de Cuba dispone la incorporación de varones al Servicio Militar Activo desde el año en que cumplen 17 años. (Foto de la página de Facebook Ministerio de las Fuerzas Armadas Cuba)

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En Cuba, el servicio militar obligatorio alcanza a adolescentes que aún no han cumplido la mayoría de edad. La ley dispone que los varones deben incorporarse desde el 1 de enero del año en que cumplen 17 años, una medida que permite el reclutamiento de menores. El sistema de reclutamiento vuelve a estar bajo atención tras la documentación de al menos 89 muertes de reclutas en la última década, entre accidentes, suicidios, enfermedades, presunta negligencia médica y hechos violentos.

La ley cubana presenta la defensa como “un deber” de todos los ciudadanos

La Constitución de Cuba establece que sus ciudadanos deben servir y defender la patria, además de prestar servicio militar o social de acuerdo con la ley. Sobre esa base, la Ley 75 de Defensa Nacional regula el Servicio Militar Activo y el de Reserva.

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El texto legal dispone que los varones deben cumplir el Servicio Militar Activo desde el año en que cumplen 17 hasta los 28 años. La duración general fijada por la norma es de dos años, aunque existen asignaciones con plazos distintos. Las mujeres pueden ingresar de manera voluntaria.

La legislación contempla que los jóvenes se registren ante las autoridades militares durante el año en que cumplen 16 años. Esa etapa antecede al llamado formal y permite a las autoridades organizar las convocatorias, evaluar las condiciones de los posibles reclutas y asignar destinos.

El hecho de que el sistema alcance a jóvenes de 17 años plantea un punto de preocupación, ya que se trata de personas menores de edad conforme a los estándares internacionales de protección de la infancia. El servicio supone la incorporación a estructuras militares y la instrucción en manejo de armas, táctica, tiro y reglamentos.

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Una investigación periodística documentó al menos 89 muertes de reclutas en Cuba entre 2016 y 2026. (Foto de la página de Facebook Ministerio de las Fuerzas Armadas Cuba)

Las sanciones refuerzan el carácter obligatorio del sistema

El servicio no funciona como una opción para los varones comprendidos en las edades previstas por la ley. En 2024, el Decreto 103 actualizó las contravenciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes militares.

La norma contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones de registro o presentación, así como para quienes obstaculicen o ayuden a evadir el servicio. También prevé responsabilidades para padres o tutores cuando se trate de menores de edad.

El marco legal no establece mecanismos amplios para la objeción de conciencia. Esa ausencia ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por familiares de jóvenes que rechazaron el llamado militar.

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La instrucción del servicio militar abarca entrenamiento táctico con armas y contenidos educativos sobre el proyecto político estatal. (Foto de la página de Facebook Ministerio de las Fuerzas Armadas Cuba)

El Gobierno sostiene que busca “preparar a la población”

La principal justificación oficial es la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional. El Estado cubano sostiene una doctrina conocida como “Guerra de Todo el Pueblo”, según la cual la protección del país no depende solo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sino de la preparación de la población para responder ante una eventual agresión.

Bajo ese modelo, el servicio militar cumple una función de entrenamiento y de formación de reservas. Tras completar la etapa activa, los reclutas pasan a integrar una reserva que puede ser movilizada para actividades de preparación defensiva o ante situaciones excepcionales.

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Las autoridades también vinculan el reclutamiento con la necesidad de cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Los jóvenes pueden ser enviados a unidades militares, servicios de custodia, tareas de apoyo u otras funciones definidas por las instituciones armadas.

La preparación incluye contenidos militares y políticos. En publicaciones oficiales, el Gobierno ha señalado que los reclutas reciben formación en táctica, infantería, tiro, educación física, historia nacional, pensamiento martiano y marxismo-leninismo. El sistema presenta esa instrucción como parte de la formación ciudadana y de la continuidad de su proyecto político.

La Constitución cubana establece la defensa de la patria como un deber ciudadano regulado por la Ley de Defensa Nacional. (Foto de la página de Facebook Ministerio de las Fuerzas Armadas Cuba)

Las muertes de reclutas profundizaron las dudas sobre el sistema

Una reciente investigación publicada por elTOQUE registró 89 muertes entre 2016 y 2026 situó el foco en las condiciones de seguridad y supervisión dentro del Servicio Militar Activo. En 65 casos se pudo determinar la edad de las víctimas: la mayoría tenía 18 o 19 años, aunque también figuraron un joven de 16 y cinco de 17.

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El registro incluyó 33 accidentes y 31 muertes clasificadas como suicidios. También documentó fallecimientos por enfermedades, presuntas deficiencias en la atención médica, disparos, explosiones y otros hechos violentos.

Entre los casos figuran cuatro reclutas que murieron durante el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, en agosto de 2022, y nueve fallecidos en las explosiones de un almacén militar en Melones, Holguín, en enero de 2025. Familiares de las víctimas han reclamado explicaciones sobre las circunstancias de las muertes y mayor información sobre las investigaciones.