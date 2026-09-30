Golpe al pandillerismo en Panamá Este: capturan a 10 presuntos integrantes de “Los Iluminatis”

Alias “Andrecito” figura entre las 10 personas aprehendidas durante el operativo, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de “Los Iluminatis”, organización que operaría en el corregimiento de 24 de Diciembre. Tomada de la PN

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La ofensiva contra las pandillas en Panamá sumó una nueva operación en el sector de la 24 de Diciembre, donde las autoridades aprehendieron a 10 personas presuntamente vinculadas con una estructura denominada “Los Iluminatis”. Entre los detenidos figura alias “Andrecito”, señalado como supuesto cabecilla del grupo.

La operación “Élite” fue desarrollada conjuntamente por el Ministerio Público y la Policía Nacional en el Sector 5 de la 24 de Diciembre, como resultado de una investigación iniciada en 2025. Las diligencias se concentraron en el área conocida como “La Favela” o “La Invasión”, donde presuntamente operaba la organización.

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Las autoridades relacionan a la estructura con homicidios, lesiones personales, robos a mano armada y posesión ilícita de armas de fuego, además de actividades vinculadas con drogas.

Durante los allanamientos también fueron decomisados dinero en efectivo, equipos tecnológicos y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

La operación Élite se concentró en el Sector 5 de la 24 de Diciembre, particularmente en el área conocida como “La Favela” o “La Invasión”, donde las autoridades ubican la actividad de la estructura investigada. Tomada del MP

La Policía Nacional sostiene que “Los Iluminatis” mantiene una presunta alianza con la estructura conocida como “Los HP” o “Manzana Cero”, una organización con antecedentes en Panamá Este.

Las investigaciones deberán establecer ahora el alcance de esa supuesta relación y las actividades desarrolladas conjuntamente por ambos grupos.

“Los HP” han aparecido anteriormente en investigaciones de las autoridades panameñas. En julio de este año, dos personas presuntamente vinculadas con esa estructura fueron aprehendidas en San Joaquín, Pedregal, como parte de investigaciones relacionadas con la operación “Bastión”. Al grupo se le relaciona con homicidios, drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

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Manzana Cero también tiene antecedentes de investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. La estructura ha sido ubicada históricamente en Felipillo y otros sectores del área este de la provincia de Panamá, una zona estratégica para grupos dedicados al movimiento y almacenamiento de drogas, mientras las autoridades han desarrollado diferentes operaciones para debilitar su presencia territorial.

Las investigaciones desarrolladas durante febrero, marzo y agosto permitieron el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas, que presuntamente permanecían escondidas y custodiadas en diferentes residencias ubicadas en Panamá Este. Cortesía

En el caso de “Los Iluminatis”, las investigaciones desarrolladas durante febrero, marzo y agosto permitieron, según la Policía, el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas que presuntamente permanecían ocultas y custodiadas en diferentes residencias de Panamá Este. El narcotráfico sería una de las principales actividades atribuidas a esta estructura.

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La operación ocurre en momentos en que Panamá mantiene 121 grupos pandilleriles activos, de acuerdo con las cifras divulgadas por las autoridades en 2026. El registro partía de unas 180 estructuras identificadas, de las cuales 59 fueron desarticuladas, mientras más de 400 personas vinculadas con esos grupos fueron enviadas a prisión.

El mapa criminal muestra una concentración especialmente importante en San Miguelito, Colón, Panamá Este y Panamá Norte, aunque las operaciones de este año también han alcanzado otras provincias. Las autoridades han identificado además ocho grandes estructuras alrededor de las cuales se articulan diferentes agrupaciones delictivas en el país.

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Durante 2026 se han desarrollado múltiples acciones contra esas organizaciones. En enero, la operación “Dominio” dejó 14 aprehendidos vinculados presuntamente con Unión Sinaloa en San Miguelito, mientras en marzo la operación “Legado” permitió capturar a 19 personas en Coclé y golpear a la estructura conocida como “Blindaje 7”.

Panamá mantenía identificadas en 2026 121 estructuras pandilleriles activas después de la desarticulación de otras 59, mientras San Miguelito, Colón y sectores de la capital figuran entre las áreas con mayor presencia de estos grupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También en marzo, la operación “Territorio” dejó cinco aprehendidos de la pandilla “Los Cantorales” en Torrijos Carter, mientras en mayo comenzó la operación “Combate” contra una estructura con control territorial en Santa Eduviges, Tocumen. Una segunda fase desarrollada en agosto permitió la captura de otros cinco presuntos integrantes.

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Las acciones continuaron durante septiembre. La operación “Custodia” dejó nueve aprehendidos vinculados con “Los Jota” o “JDM” en San Miguelito, mientras la operación “Rigor” permitió capturar a siete personas en Colón, incluido un presunto cabecilla. Las investigaciones ubicaban el control territorial de esta última estructura en Cativá y Altos de Los Lagos.

Panamá Este aparece así nuevamente dentro de las áreas donde las autoridades mantienen investigaciones contra organizaciones dedicadas al pandillerismo. En Tocumen, además, cuatro personas fueron condenadas recientemente por pandillerismo agravado dentro de la operación “Corintios”, mientras otras 21 relacionadas con el mismo caso ya cumplen condenas.

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Las 10 personas capturadas durante la operación “Élite” serán llevadas ante un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes, donde el Ministerio Público presentará sus solicitudes. Hasta entonces, mantienen la presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones para determinar su eventual responsabilidad y estructura de funcionamiento.