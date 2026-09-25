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Cinco funciones de un celular Android para lograr fotos y videos listos para publicar sin usar apps de edición

La herramienta de cabina de fotos imita la experiencia en un lugar así, ya que toma cuatro selfies consecutivas y las reúne de forma automática en un collage

Manos sujetando un teléfono inteligente verde que muestra en pantalla la vista de la cámara enfocada hacia un camino en un parque.
El celular tiene cinco funciones que facilitan la toma de fotos y videos, ya que ahorran pasos de ajsutes y edición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Estas cinco funciones de la cámara de un Android están orientadas a quienes buscan simplificar la toma de fotografías y videos desde el celular, sin tener que acudir a ediciones posteriores y publicar de una vez en redes sociales. Las herramientas se encuentran en la opción ‘Más’ de la cámara y permiten acceder a modos específicos sin realizar configuraciones manuales.

El Motorola edge 70 fusion incluye Cabina de fotos, una función que toma cuatro fotos tipo selfie y las reúne de forma instantánea en un collage.

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Las imágenes individuales también quedan guardadas automáticamente, por lo que el usuario conserva tanto la composición final como cada una de las fotografías que la integran.

Grupo de personas junto a autos estacionados y un árbol, con montañas de fondo bajo un cielo de atardecer
El celular cuenta con la capacidad de tomar fotografías iluminadas incluso cuando el ambiente cuenta con poca luz. (Foto tomada por Infobae Tecno)

La herramienta busca replicar la dinámica de una cabina de fotos. Para activarla, el usuario solo debe pulsar el obturador: el teléfono realiza las cuatro tomas y genera el collage sin pasos adicionales.

De ese modo, evita tener que capturar cada imagen por separado y luego recurrir a otra aplicación para armar la composición.

Qué otras funciones de cámara tiene este celular

Otra de las opciones es el video con doble captura, disponible en este modelo con sistema Android. La función permite registrar imágenes con dos cámaras al mismo tiempo, para incorporar en un mismo video lo que ocurre frente al teléfono y la imagen de quien realiza la grabación.

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Un hombre con gafas toca un piano eléctrico rojo frente a un micrófono en un escenario con luces rojas y pantallas al fondo
El celular puede tomar fotografías nitidas cuando el protagonista de la escena se encuentra en movimiento. (Foto tomada por Infobae Tecno)

En los teléfonos de Apple, esta posibilidad está disponible a partir del iPhone 17 Pro Max. La doble captura puede resultar útil para quienes necesitan mostrar una situación y, a la vez, incluir su reacción o explicación durante la filmación, sin alternar entre cámaras ni grabar dos videos distintos.

La tercera función es visión nocturna, destinada a tomar fotografías en lugares con poca luz. El celular realiza los ajustes necesarios para la escena, por lo que el usuario no necesita modificar manualmente los parámetros de la cámara antes de tomar la imagen.

Desde el apartado ‘Más’, los usuarios pueden seleccionar Cabina de fotos para obtener un collage de selfies, doble captura para grabar con dos cámaras o visión nocturna para fotografiar en entornos con iluminación reducida.

Captura de pantalla de la interfaz de cámara de un teléfono con iconos de opciones como escáner, panorámica y cámara rápida
Muchas de estas funciones se habilitan en la pestaña de 'Más' de la cámara. (Captura tomada por Infobae Tecno)

La cámara incorpora además la función Bloqueo de horizonte. Esta herramienta mantiene fija la orientación de la pantalla durante la grabación, incluso si el usuario gira el celular y cambia entre la posición vertical y la horizontal.

La opción puede servir para evitar que la imagen cambie de orientación de manera involuntaria mientras se graba un video. Así, el usuario puede conservar el encuadre elegido sin interrumpir la filmación para ajustar la posición del equipo.

Otra función permite desactivar el micrófono directamente desde la cámara antes de comenzar a grabar. De esa manera, el video queda guardado sin sonido cuando no es necesario registrar audio, lo que evita tener que eliminarlo después en una aplicación de edición y así ahorrar tiempo.

Mano que usa un pincel para pintar una pieza de cuero junto a un recipiente con tinta y una esponja sobre una mesa de madera
La cámara del celular se mantiene fiel a los colores de la escena, incluso cuando se trata de pinturas opacas. (Foto tomada por Infobae Tecno)

Batería de este celular

Este celular incorpora una batería de 7.000 mAh, una capacidad que permite usar las funciones avanzadas de cámara sin que el consumo de energía reduzca de inmediato la autonomía del equipo. Otro modelo con el mismo sistema operativo y con una batería de capacidad similar es el Xiaomi Redmi 15.

Qué otros celulares tienen herramientas similares

Otros modelos de celulares incluyen funciones similares. Por ejemplo, la doble captura de video se encuentra disponible en el iPhone 17 Pro Max.

Para activar esa función en dicho celular, se deben seguir estos pasos:

  • Abrir la app Cámara y seleccionar el modo Video.
  • Ingresar a los controles de la esquina superior derecha.
  • Activar Captura dual.
  • Pulsar Grabar para usar ambas cámaras al mismo tiempo.

De igual forma, Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra y S25 FE, así como la línea S26, cuentan con Dual Rec para grabar con dos cámaras al mismo tiempo.

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