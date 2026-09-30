“Dejen de darle aire”: Malena Galmarini cuestionó a Martín Guzmán y le recordó el día de su renuncia

El exministro de Economía Martín Guzmán cuestionó las referencias de Javier Milei al modelo de Arabia Saudita

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Martín Guzmán y Malena Galmarini protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales después de que el ex ministro de Economía cuestionara las referencias de Javier Milei al modelo de Arabia Saudita. La dirigente, esposa de Sergio Massa, apuntó contra la renuncia de Guzmán al gobierno de Alberto Fernández y cuestionó su gestión en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

El cruce comenzó a partir de una entrevista de Guzmán en Cenital. Allí, el exfuncionario rechazó los elogios de Milei a Arabia Saudita y sostuvo que el presidente desconoce el proceso político y económico que atravesó ese país desde 2018.

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“Lo que dice Milei sobre Arabia Saudita no tiene ningún sentido”, afirmó Guzmán. Luego aludió a la concentración de poder del príncipe heredero Mohammed bin Salman y a la detención de empresarios y miembros de familias influyentes en el hotel Ritz-Carlton de Riad.

Malena Galmarini recordó la salida de Martín Guzmán del gobierno de Alberto Fernández

“En 2018, el príncipe encerró a los empresarios más ricos hasta que entregaron parte de su dinero. Hubo una redistribución de riqueza enorme”, dijo el exministro. También planteó que el gobierno saudita buscó financiar obras públicas y una transformación de su estructura económica con recursos obtenidos de ese proceso.

La intervención de Malena Galmarini, actual senadora provincial bonaerense y extitular de AySA, llegó después de la difusión de ese fragmento de la entrevista. La dirigente recordó la salida de Guzmán del Ministerio de Economía, que ocurrió el sábado 2 de julio de 2022 por medio de un mensaje publicado en Twitter, mientras Cristina Kirchner encabezaba un acto.

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“Es genial que un señor que se fue un fin de semana por Twitter ahora quiera explicar qué hay que hacer”, escribió Galmarini.

La legisladora también cuestionó el conocimiento de Guzmán sobre el funcionamiento de la empresa estatal de agua y saneamiento. “Dos años después de gestión, no sabía que AySA era del Estado. No sabía que él mismo enviaba el dinero para las obras”, sostuvo.

En el mismo mensaje, Galmarini pidió que no se le otorgara espacio público al exministro. “Dejen de venderse. Dejen de darle aire. Que vuelva a Estados Unidos con su novia”, añadió.

Guzmán fue el primer ministro de Economía de la administración de Alberto Fernández. Durante su gestión acumuló diferencias con sectores del Frente de Todos vinculados a Cristina Kirchner y La Cámpora, entre otros motivos, por su propuesta de actualizar las tarifas de los servicios públicos y reducir subsidios.

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La respuesta de Martín Guzmán

El exministro respondió a la publicación de Galmarini y negó la afirmación vinculada con AySA. “Ay, Malena Galmarini. El país cada día más dañado por un presidente al que algunos ayudaron a que ocupe la Casa Rosada y usted en esta”, escribió.

Guzmán agregó: “Es obvio que lo que dice de AySA es una mentira bastante patética”. Luego trasladó el foco de su respuesta a la situación económica y al gobierno nacional.

“Es obvio que es más importante que nos dediquemos a frenar la barbarie de un gobierno que está destruyendo el tejido productivo de una gran parte de nuestra sociedad”, sostuvo.

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El exfuncionario cerró su mensaje con una referencia a su actividad política y técnica hacia las próximas elecciones presidenciales. “Prefiero ocuparme de eso y ayudar a construir un programa económico para 2027”, afirmó.