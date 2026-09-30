Lucas Sugo habló por primera vez luego de la muerte de su hija: “La voy a llorar todos los días”

El cantante uruguayo Lucas Sugo grabó un video para dirigirse a sus seguidores y expresar su agradecimiento por el apoyo y el afecto recibidos durante un periodo difícil en su vida personal

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Más de un mes después de la muerte de Florencia Sugo, el cantante uruguayo Lucas Sugo compartió un video en sus redes sociales para agradecer las muestras de afecto y referirse, por primera vez de manera pública, al duelo que atraviesa su familia. Con la voz entrecortada y visiblemente conmovido, el artista habló de “un tiempo tan difícil” y expresó su decisión de seguir adelante por sus hijos, sus seres queridos y por la joven, a quien definió como “mi flor amada”.

El músico publicó el mensaje luego de semanas de reserva y acompañamiento silencioso de parte de su público. Florencia murió el 19 de agosto tras enfrentar un carcinoma de sitio primario desconocido, un diagnóstico oncológico que recibió en 2025 y que la llevó a realizar tratamientos médicos en Uruguay y en Estados Unidos, donde participó de ensayos clínicos.

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En el registro difundido en sus plataformas, Sugo agradeció el cuidado con el que la gente acompañó a la familia durante el proceso. “Les quiero agradecer el afecto, la contención y el respeto en este tiempo tan difícil y tan doloroso”, manifestó al comienzo de su intervención.

El cantante se refirió a la imposibilidad de dejar atrás la ausencia de su hija, aunque remarcó que el recuerdo también será un motivo para levantarse cada día. “Toca seguir, de eso se trata la vida, o sea, levantarse y seguir, porque sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien”, sostuvo.

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En medio del proceso de su enfermedad, la hija de Lucas Sugo, Florencia, se mostró agradecida con sus seguidores por el apoyo recibido (Instagram)

La frase dio paso a uno de los pasajes más íntimos de su mensaje. “Por más que mi Flor amada sepa que la voy a llorar todos los días de mi vida, también por ella me voy a levantar todos los días”, aseguró. Luego agregó que buscará “dar pelea, seguir adelante y ser feliz” por ella, por su familia y por quienes le desean bienestar.

La publicación representó la primera expresión pública extensa de Lucas Sugo desde el fallecimiento de Florencia. Hasta ese momento, el artista había mantenido un perfil bajo frente a una situación que atravesó la intimidad de su entorno más cercano y que había modificado su agenda profesional en los últimos meses.

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Durante el período de tratamientos, el cantante suspendió presentaciones en distintas oportunidades para acompañar a su hija en los centros médicos. La situación también impactó en algunos de sus shows, ya que el propio Sugo había reconocido que le resultaba difícil interpretar en vivo uno de los temas más personales de su repertorio.

La relación entre padre e hija ocupó un lugar central en la historia artística de Lucas Sugo. En 2018, el músico compuso “La flor de mi vida” para celebrar los 15 años de Florencia. Con el paso del tiempo, la obra se convirtió en una de las canciones más asociadas al vínculo entre ambos.

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El profundo posteo del hermano de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo (Instagram)

La carga emocional del tema aumentó desde que la joven comenzó a atravesar el tratamiento contra el cáncer. En sus últimas presentaciones, el cantante había admitido que no podía interpretarla con la misma distancia que otras composiciones de su carrera. La canción quedó ligada a una historia familiar que sus seguidores conocieron a través de mensajes, publicaciones y expresiones públicas de afecto.

Florencia también había usado sus redes sociales para compartir parte de su experiencia. En marzo de 2026, dejó una reflexión que expuso su deseo de continuar con los tratamientos y su voluntad frente a la enfermedad. “Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir”, escribió entonces.

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Sus palabras volvieron a cobrar fuerza tras el video de su padre, quien retomó esa idea al explicar que intentará encontrar un camino posible en medio de una pérdida que definió como dolorosa.

Hacia el final del mensaje, el intérprete amplió su reflexión y habló sobre la necesidad de poner el foco en el presente. “Hay un capital emocional que a veces insistimos en invertir todo ese capital en el mañana, y no hay cosa más incierta que el mañana”, señaló.

El cantante Lucas Sugo interpreta la canción "La flor de mi vida", dedicada a su hija Florencia

Para el artista, una parte de esa energía debería destinarse a vivir el día a día con menos preocupaciones y menos postergaciones. “Si podemos agarrar una buena parte de ese capital emocional e invertirlo en el hoy, vivir hoy con menos estrés y con menos quejas, con menos preocupaciones, creo que sería lo mejor”, expresó.

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“Yo voy a intentar hacerlo así”, dijo antes de despedirse de sus seguidores. También les envió “bendiciones” y anticipó que volverá a encontrarse con ellos en el camino.

Además de Florencia, Lucas Sugo es padre de Lucas Agustín e Isabella. En su mensaje, dejó en claro que su familia será uno de los pilares para enfrentar el duelo y reconstruir la vida cotidiana después de una pérdida que cambió para siempre su historia personal.