¿Quién es Joheirry Mola, Miss Mundo 2026 reconocida con la Medalla al Mérito Civil en República Dominicana?

El presidente Luis Abinader recibió a Joheirry Mola en el Palacio Nacional tras su victoria en el certamen Miss Mundo 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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La llegada de Joheirry Mola al Palacio Nacional llevó la celebración de Miss Mundo 2026 al centro de la agenda institucional de República Dominicana. La representante dominicana fue recibida por el presidente Luis Abinader, quien le entregó la Medalla Presidencial al Mérito Civil tras su victoria en el certamen internacional.

El encuentro se realizó en Santo Domingo y contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña. Mola, de 24 años, obtuvo la corona mundial el 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam, y se convirtió en la segunda dominicana en conseguir este título.

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La recepción puso el foco en el recorrido de la joven dentro del concurso y en el alcance de su triunfo para el país. Abinader la felicitó por su participación en el certamen y por representar a República Dominicana en una competencia de alcance internacional.

Joheirry Mola obtuvo la corona mundial el 5 de septiembre en la ciudad de Nha Trang, Vietnam. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Medalla Presidencial al Mérito Civil reconoce su trayectoria

La Medalla Presidencial al Mérito Civil es una distinción otorgada por el presidente de República Dominicana. En este caso, el reconocimiento fue concedido a Joheirry Mola por su trayectoria, su civismo, su compromiso con el país y la representación que asumió durante el concurso de belleza.

El galardón distingue aportes que el Estado considera relevantes en el ámbito civil. La Presidencia vinculó la entrega de la medalla con el orgullo nacional que generó la coronación de Mola y con el desempeño que tuvo durante su participación en Miss Mundo.

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La ceremonia en el Palacio Nacional incorporó un reconocimiento oficial a una figura vinculada con el entretenimiento y los concursos de belleza. La distinción fue el momento central de la reunión entre el mandatario y la nueva reina internacional.

República Dominicana volvió a conquistar el título de Miss Mundo después de 44 años de su primera victoria. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Mola llevó propuestas sobre educación al escenario internacional

Además de su trabajo como modelo y representante de República Dominicana en el certamen, Miss Mundo 2026 es docente y comunicadora. Durante las distintas etapas de la competencia promovió mensajes relacionados con la educación, el servicio y el propósito personal.

En la fase final del concurso, la dominicana hizo referencia a la enseñanza del inglés para niños. Su planteamiento destacó ese aprendizaje como una herramienta que puede ampliar las oportunidades de formación y de comunicación de las nuevas generaciones.

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Ese perfil formó parte de su presentación ante el jurado y el público del certamen. La organización de Miss Mundo suele evaluar, junto con la imagen y la presencia escénica de las concursantes, las iniciativas sociales, culturales o educativas que representan.

La nueva Miss Mundo, quien trabaja como docente y comunicadora, promovió la enseñanza del inglés para niños en el concurso. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La corona regresó a República Dominicana después de 44 años

La victoria de Mola marcó el regreso de la corona de Miss Mundo a República Dominicana después de 44 años. La primera dominicana en obtener el título fue Mariasela Álvarez, quien ganó en 1982.

Álvarez asistió a la recepción junto con Diany Mota, presidenta de la organización Miss Mundo Dominicana, y Diana Victoria Mota, directora de la entidad. La presencia de la ganadora de 1982 conectó los dos triunfos dominicanos en la historia del certamen.

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Antes de recibir a Mola en el Palacio Nacional, Abinader ya había celebrado su coronación en la red social X. El presidente afirmó que la joven hizo historia para República Dominicana con la conquista del título mundial.

La agenda de la nueva Miss Mundo continuará ahora bajo la atención local e internacional, después de una coronación que volvió a situar a República Dominicana entre los países ganadores del concurso.