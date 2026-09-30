República Dominicana

¿Quién es Joheirry Mola, Miss Mundo 2026 reconocida con la Medalla al Mérito Civil en República Dominicana?

El presidente Luis Abinader reconoció a la reina internacional en Santo Domingo por su trayectoria, civismo y representación del país, durante una ceremonia que contó con la vicepresidenta Raquel Peña

El presidente Luis Abinader recibió a Joheirry Mola en el Palacio Nacional tras su victoria en el certamen Miss Mundo 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El presidente Luis Abinader recibió a Joheirry Mola en el Palacio Nacional tras su victoria en el certamen Miss Mundo 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Guardar

La llegada de Joheirry Mola al Palacio Nacional llevó la celebración de Miss Mundo 2026 al centro de la agenda institucional de República Dominicana. La representante dominicana fue recibida por el presidente Luis Abinader, quien le entregó la Medalla Presidencial al Mérito Civil tras su victoria en el certamen internacional.

El encuentro se realizó en Santo Domingo y contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña. Mola, de 24 años, obtuvo la corona mundial el 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam, y se convirtió en la segunda dominicana en conseguir este título.

PUBLICIDAD

La recepción puso el foco en el recorrido de la joven dentro del concurso y en el alcance de su triunfo para el país. Abinader la felicitó por su participación en el certamen y por representar a República Dominicana en una competencia de alcance internacional.

Joheirry Mola obtuvo la corona mundial el 5 de septiembre en la ciudad de Nha Trang, Vietnam. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Joheirry Mola obtuvo la corona mundial el 5 de septiembre en la ciudad de Nha Trang, Vietnam. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Medalla Presidencial al Mérito Civil reconoce su trayectoria

La Medalla Presidencial al Mérito Civil es una distinción otorgada por el presidente de República Dominicana. En este caso, el reconocimiento fue concedido a Joheirry Mola por su trayectoria, su civismo, su compromiso con el país y la representación que asumió durante el concurso de belleza.

El galardón distingue aportes que el Estado considera relevantes en el ámbito civil. La Presidencia vinculó la entrega de la medalla con el orgullo nacional que generó la coronación de Mola y con el desempeño que tuvo durante su participación en Miss Mundo.

PUBLICIDAD

La ceremonia en el Palacio Nacional incorporó un reconocimiento oficial a una figura vinculada con el entretenimiento y los concursos de belleza. La distinción fue el momento central de la reunión entre el mandatario y la nueva reina internacional.

República Dominicana volvió a conquistar el título de Miss Mundo después de 44 años de su primera victoria. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
República Dominicana volvió a conquistar el título de Miss Mundo después de 44 años de su primera victoria. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Mola llevó propuestas sobre educación al escenario internacional

Además de su trabajo como modelo y representante de República Dominicana en el certamen, Miss Mundo 2026 es docente y comunicadora. Durante las distintas etapas de la competencia promovió mensajes relacionados con la educación, el servicio y el propósito personal.

En la fase final del concurso, la dominicana hizo referencia a la enseñanza del inglés para niños. Su planteamiento destacó ese aprendizaje como una herramienta que puede ampliar las oportunidades de formación y de comunicación de las nuevas generaciones.

Ese perfil formó parte de su presentación ante el jurado y el público del certamen. La organización de Miss Mundo suele evaluar, junto con la imagen y la presencia escénica de las concursantes, las iniciativas sociales, culturales o educativas que representan.

La nueva Miss Mundo, quien trabaja como docente y comunicadora, promovió la enseñanza del inglés para niños en el concurso. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La nueva Miss Mundo, quien trabaja como docente y comunicadora, promovió la enseñanza del inglés para niños en el concurso. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La corona regresó a República Dominicana después de 44 años

La victoria de Mola marcó el regreso de la corona de Miss Mundo a República Dominicana después de 44 años. La primera dominicana en obtener el título fue Mariasela Álvarez, quien ganó en 1982.

Álvarez asistió a la recepción junto con Diany Mota, presidenta de la organización Miss Mundo Dominicana, y Diana Victoria Mota, directora de la entidad. La presencia de la ganadora de 1982 conectó los dos triunfos dominicanos en la historia del certamen.

Antes de recibir a Mola en el Palacio Nacional, Abinader ya había celebrado su coronación en la red social X. El presidente afirmó que la joven hizo historia para República Dominicana con la conquista del título mundial.

La agenda de la nueva Miss Mundo continuará ahora bajo la atención local e internacional, después de una coronación que volvió a situar a República Dominicana entre los países ganadores del concurso.

Temas Relacionados

República DominicanaJoheirry MolaMiss Mundo 2026Luis AbinaderSanto DomingoMedalla Presidencial al Mérito CivilMiss MundoMariasela ÁlvarezJoheirry Mola Miss Mundo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se entregaron voluntariamente 116 personas requeridas por la Justicia en República Dominicana entre agosto y septiembre

La DICRIM contabilizó 31 presentaciones del 17 al 31 de agosto y 85 durante los primeros 25 días de septiembre, en medio de operativos para localizar a personas con órdenes pendientes

Se entregaron voluntariamente 116 personas requeridas por la Justicia en República Dominicana entre agosto y septiembre

Presidente dominicano advierte: “A todo el que cometa un acto criminal, lo vamos a capturar, no le va a ir bien”

El Gobierno ordenó a los cuerpos de seguridad ubicar a las personas requeridas antes de nuevos delitos, en medio de la preocupación social por robos, violencia y otros episodios delictivos

Presidente dominicano advierte: “A todo el que cometa un acto criminal, lo vamos a capturar, no le va a ir bien”

Encuentran sin vida a mujer que fue reportada como desaparecida en República Dominicana

El cadáver de la mujer de 37 años fue localizado al mediodía en la Circunvalación Santo Domingo, con una lesión de bala, mientras las autoridades iniciaban las diligencias correspondientes en el lugar

Encuentran sin vida a mujer que fue reportada como desaparecida en República Dominicana

Autoridades presentarán un proyecto de convivencia tras una baja del 15,8% en homicidios en República Dominicana

El Gobierno dominicano llevará la iniciativa al Congreso Nacional para abordar la percepción de inseguridad, pese a que la tasa acumulada llegó a 7,36 por cada 100.000 habitantes el 25 de septiembre

Autoridades presentarán un proyecto de convivencia tras una baja del 15,8% en homicidios en República Dominicana

República Dominicana acelera la apuesta por redes y baterías para sostener su demanda eléctrica

InterEnergy presentó en la Clinton Global Initiative el avance de CEPM Zero, una iniciativa que combina fuentes limpias, capacidad de respaldo y digitalización del suministro

República Dominicana acelera la apuesta por redes y baterías para sostener su demanda eléctrica

TECNO

WhatsApp da herramientas para que padres cuiden a sus hijos sin tener que ver su celular

WhatsApp da herramientas para que padres cuiden a sus hijos sin tener que ver su celular

Así es el documento que firmaron Donald Trump y líderes tecnológicos para regular el avance de la IA

Todos los códigos de Free Fire para reclamar diamantes y premios este 30 de septiembre de 2026

Sam Altman confirma que OpenAI no saldrá a bolsa hasta garantizar la seguridad de su IA

Así es la nueva función de Xbox Series X y Xbox One que permite pasar juegos físicos a formato digital

ENTRETENIMIENTO

Lindsay Lohan vuelve a Netflix con la misma dupla de Mean Girls

Lindsay Lohan vuelve a Netflix con la misma dupla de Mean Girls

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

El relanzamiento de “Avengers: Endgame” suma escenas inéditas postcréditos que conectan la Saga del Infinito con Doomsday

De negarse a prestar su voz a 3 apariciones referidas: así Clint Eastwood dejó su marca en Los Simpson

‘El principito’ por fin tendrá una gran adaptación al cine: así es la película que se prepara con el guionista ganador del Oscar por ‘Slumdog Millionaire’

MUNDO

EN VIVO: el piloto y el copiloto del avión Flydubai permanecen heridos mientras se buscan esclarecer el atentado

EN VIVO: el piloto y el copiloto del avión Flydubai permanecen heridos mientras se buscan esclarecer el atentado

El ejército de Estados Unidos afirmó que completó la retirada de sus tropas de Irak

Renunció el director de la Torre Eiffel tras la polémica por apartar a empleadas durante una visita religiosa

Los dramáticos videos grabados dentro del avión de Flydubai: “Hubo un secuestro, hemos reducido a los terroristas”

Terror en el aire: el video que grabaron los pasajeros que atendieron al piloto del avión de Flydubai