Nicaragua

El opositor Juan Sebastián Chamorro prevé que el régimen de Nicaragua incumplirá las exigencias de la OEA

El dirigente nicaragüense advirtió que la falta de respuesta del Ejecutivo abriría una etapa de presión externa, con medidas graduales en los planos diplomático, económico, financiero y multilateral contra el país

ARCHIVO: Juan Sebastián Chamorro advirtió que el régimen de Daniel Ortega desoirá las exigencias de la OEA. /(AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
ARCHIVO: Juan Sebastián Chamorro advirtió que el régimen de Daniel Ortega desoirá las exigencias de la OEA. /(AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
Guardar

El líder opositor Juan Sebastián Chamorro considera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cumplirá las demandas planteadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para restablecer las libertades y abrir un proceso de diálogo en Nicaragua.

En declaraciones recogidas por Despacho 505, Chamorro advirtió que el incumplimiento dará paso a una nueva etapa de presión internacional contra el régimen nicaragüense.

PUBLICIDAD

La propuesta que será discutida por los cancilleres de la OEA el 2 de octubre establece un plazo de 30 días para que el régimen busque un diálogo y comience a cumplir una lista de demandas relacionadas con la situación política del país. Si no se registran avances, el documento contempla una escalada gradual de acciones en los ámbitos diplomático, económico, financiero y multilateral.

“El régimen muy probablemente no tomará ninguna de las acciones recomendadas, eso se puede ver venir”, afirmó Chamorro, según consigna Despacho 505. El dirigente opositor sostuvo que, si Ortega y Murillo desoyen las exigencias, Nicaragua y la comunidad internacional ingresarán en “una nueva etapa de relación”, marcada por “acciones concretas y específicas” contra el régimen.

PUBLICIDAD

El opositor señaló que las medidas posteriores todavía no están definidas en la propuesta. Sin embargo, dijo que habría preferido que el documento estableciera desde ahora cuáles serían las acciones que seguirían a un eventual incumplimiento.

Las demandas planteadas al régimen

La primera exigencia presentada formalmente por las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Perú consiste en liberar a todos los presos políticos y revelar el paradero de las personas en condición de desaparición forzada. El documento también plantea restituir la ciudadanía a 452 opositores despojados de su nacionalidad, además de restablecer los registros civiles y los derechos de los nicaragüenses declarados apátridas.

Juan Sebastián Chamorro, opositor Nicaraguense
ARCHIVO: el dirigente Juan Sebastián Chamorro consideró que el borrador de la OEA representa una advertencia directa al régimen. /(EFE/ Bienvenido Velasco)

La lista incluye la restitución de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. También exige permitir el regreso de los medios de comunicación y devolver la personalidad jurídica a las organizaciones de la sociedad civil ilegalizadas.

Entre las demandas figura, además, revertir las reformas constitucionales y devolver las propiedades y otros activos confiscados, incluidos los bienes de medios de comunicación. El borrador plantea retirar de Nicaragua al personal, la tecnología, las capacidades y las instalaciones de seguridad de países extranjeros cuya presencia, según el documento, representa una amenaza para la seguridad hemisférica.

Chamorro interpretó la propuesta como una advertencia directa al régimen nicaragüense. “Yo diría que se trata de una advertencia que le hace la OEA a los dictadores”, sostuvo el dirigente, quien no espera que Ortega y Murillo rectifiquen su conducta.

“Aunque hubiéramos preferido o querido que la resolución ya incluyera estas acciones de este plan, esta resolución, este borrador, es un paso a favor porque está dejando en evidencia a la OEA que fueron advertidos los dictadores”, agregó.

Un proceso con plazos definidos

Si la resolución es aprobada durante la reunión de cancilleres del 2 de octubre, el primer paso será crear un “Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua”. El organismo estará integrado por Estados miembros designados por la presidencia de la OEA, con una representación geográfica equitativa y el respaldo de la Secretaría General.

Los cancilleres de la OEA podrán convocar una reunión en 45 días para aplicar sanciones diplomáticas y económicas.
Los cancilleres de la OEA podrán convocar una reunión en 45 días para aplicar sanciones diplomáticas y económicas.

El grupo deberá abrir un canal directo con el régimen y buscar “un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses”. Esa gestión podría incluir una visita a Nicaragua encabezada por ministros de Relaciones Exteriores.

El mecanismo tendrá un plazo limitado. En un máximo de 30 días, el grupo deberá entregar a la presidencia un primer informe con sus recomendaciones, evaluar la respuesta del régimen y proponer los pasos siguientes.

La resolución también mantiene abierta la posibilidad de convocar la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores dentro de 45 días, o antes si las circunstancias lo justifican. En esa instancia, los países miembros podrían decidir nuevas medidas en los ámbitos diplomático, político, económico, financiero e institucional multilateral.

Temas Relacionados

OEANicaraguaDaniel Ortegapresos políticos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amenazas desde Nicaragua han forzado a exiliados a buscar terceros países por represión transnacional

El informe del ACNUDH señaló que la vigilancia y las intimidaciones contra opositores, periodistas y defensores en el extranjero elevaron los riesgos de seguridad y limitaron su permanencia en los lugares de acogida

Amenazas desde Nicaragua han forzado a exiliados a buscar terceros países por represión transnacional

Empresarios nicaragüenses denuncian que auditorías fiscales ponen en riesgo la continuidad de sus negocios

Tres propietarios de empresas describieron reparos fiscales, cálculos retroactivos y escasas opciones de recurso ante la Dirección General de Ingresos. Dos de ellos aceptaron pagos en cuotas para sostener sus compañías, mientras otro esperaba una eventual negociación

Empresarios nicaragüenses denuncian que auditorías fiscales ponen en riesgo la continuidad de sus negocios

Costa Rica pide que Rebeca Grynspan lidere la ONU y alerta sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela

El representante permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, Boris Marchegiani, defendió ante la Asamblea General la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General

Costa Rica pide que Rebeca Grynspan lidere la ONU y alerta sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela

Oro, café y trabajo forzoso: por qué el modelo exportador de Nicaragua lo ata al eslabón más barato de la cadena global

Las exportaciones crecieron 15.6% en el primer semestre de 2026, pero las materias primas siguen dominando. El contraste con Costa Rica, que exporta dispositivos médicos desde el puesto 49 del ranking mundial, revela décadas de decisiones acumuladas

Oro, café y trabajo forzoso: por qué el modelo exportador de Nicaragua lo ata al eslabón más barato de la cadena global

Sin reservas, sin protocolos y con Nicaragua sin poder abastecer a sus vecinos: la fractura del modelo agrícola centroamericano

El principal proveedor regional de frijol enfrenta las mismas limitaciones que sus compradores. Un análisis de Divergentes advierte que los países construyeron instituciones para mover mercancías, no para administrar crisis alimentarias

Sin reservas, sin protocolos y con Nicaragua sin poder abastecer a sus vecinos: la fractura del modelo agrícola centroamericano

TECNO

WhatsApp da herramientas para que padres cuiden a sus hijos sin tener que ver su celular

WhatsApp da herramientas para que padres cuiden a sus hijos sin tener que ver su celular

Así es el documento que firmaron Donald Trump y líderes tecnológicos para regular el avance de la IA

Todos los códigos de Free Fire para reclamar diamantes y premios este 30 de septiembre de 2026

Sam Altman confirma que OpenAI no saldrá a bolsa hasta garantizar la seguridad de su IA

Así es la nueva función de Xbox Series X y Xbox One que permite pasar juegos físicos a formato digital

ENTRETENIMIENTO

Lindsay Lohan vuelve a Netflix con la misma dupla de Mean Girls

Lindsay Lohan vuelve a Netflix con la misma dupla de Mean Girls

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

El relanzamiento de “Avengers: Endgame” suma escenas inéditas postcréditos que conectan la Saga del Infinito con Doomsday

De negarse a prestar su voz a 3 apariciones referidas: así Clint Eastwood dejó su marca en Los Simpson

‘El principito’ por fin tendrá una gran adaptación al cine: así es la película que se prepara con el guionista ganador del Oscar por ‘Slumdog Millionaire’

MUNDO

EN VIVO: el piloto y el copiloto del avión Flydubai permanecen heridos mientras se buscan esclarecer el atentado

EN VIVO: el piloto y el copiloto del avión Flydubai permanecen heridos mientras se buscan esclarecer el atentado

El ejército de Estados Unidos afirmó que completó la retirada de sus tropas de Irak

Renunció el director de la Torre Eiffel tras la polémica por apartar a empleadas durante una visita religiosa

Los dramáticos videos grabados dentro del avión de Flydubai: “Hubo un secuestro, hemos reducido a los terroristas”

Terror en el aire: el video que grabaron los pasajeros que atendieron al piloto del avión de Flydubai