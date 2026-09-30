Denisse González contó cómo evoluciona su salud tras su nueva internación: “Seguimos probando tratamientos”

Denisse González reingresó al centro médico tras sufrir una nueva baja sostenida en sus valores de plaquetas

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Tras meses de incertidumbre y preocupación por un cuadro que la obligó a pasar por distintos tratamientos, Denisse González fue a ser internada por tercera vez. La ex participante de Gran Hermano comunicó en sus redes sociales cómo continúa su salud y confirmó que los médicos avanzarán con nuevos estudios para buscar el origen de la baja sostenida de plaquetas.

Todo comenzó cuando la influencer compartió un posteo en sus stories ante sus más de 680 mil seguidores. “Ayer mis plaquetas volvieron a bajar a 6.000. Mi cuerpo no está respondiendo a algunos tratamientos, así que tuvieron que internarme nuevamente. Por suerte, ya lograron sacarme del estado de riesgo y ahora me van a realizar una punción de médula para seguir investigando”, comenzó diciendo la joven.

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Luego, la ex concursante del reality continuó desarrollando su estado actual en su historia de Instagram: “En unos días, si todo sale bien, vuelvo a casa y seguimos probando tratamientos, con análisis de sangre cada tres días para controlar cómo evoluciona todo”. La intervención permitirá ampliar los estudios mientras los profesionales buscan precisar qué provoca la disminución de sus plaquetas.

La joven señaló que, si su evolución es favorable, podría recibir el alta en los próximos días y seguir el tratamiento desde su casa. En esa etapa tendrá análisis de sangre cada tres días para controlar la evolución de sus valores.

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El posteo de Denisse González sobre su nueva internación (Instagram)

La exparticipante del reality también se refirió al impacto de este proceso en su rutina. “Sé que esto va para largo, pero mientras tanto sigo viviendo mi vida, trabajando y haciendo lo que me gusta. Me toca aprender a convivir con esta enfermedad sin dejar que mi vida gire únicamente alrededor de ella”, escribió.

Antes de esa actualización, González había publicado un video desde la clínica para contar que los valores habían vuelto a descender. “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, escribió. También anticipó que el equipo médico continuará con los estudios y los tratamientos: “Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos”.

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En esa grabación, la influencer recurrió al humor para narrar la nueva internación. “¿Dónde estará la que no responde? Yo internada por tercera vez”, ironizó desde la cama del hospital mientras comía una zanahoria. La publicación recibió numerosos mensajes de acompañamiento de sus seguidores.

Denisse González ingresó a la clínica por tercera vez para realizarse una punción de médula tras registrar una nueva baja en sus plaquetas (Video: Instagram)

Durante este proceso volvió a estar acompañada por Bautista Mascia, su pareja desde hace más de dos años y ganador de Gran Hermano 2024. El cantante reaccionó al posteo con una frase breve: “Las veces que sea necesario”. Días antes, la pareja había celebrado su segundo aniversario, en medio de los controles médicos que atraviesa González.

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La exparticipante del reality explicó previamente que padece trombocitopenia severa, un cuadro que se caracteriza por una disminución de plaquetas y requiere control médico por el riesgo de hemorragias. En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, relató que el diagnóstico se detectó mediante un análisis de sangre de rutina. “Llegué a tener mil plaquetas, no tenía absolutamente nada, era el número más bajo”, recordó. Los valores habituales se ubican entre 150.000 y 450.000 unidades.

Según contó, los estudios realizados no permitieron determinar la causa de la afección. La joven indicó que los médicos descartaron otras patologías autoinmunes, entre ellas lupus y hepatitis, y que los tratamientos recibidos no lograron estabilizar sus valores de forma definitiva. Antes de la nueva caída, sus plaquetas habían oscilado entre 100.000 y 200.000 unidades.

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González también recordó la angustia que atravesó durante su primera internación. “Esa noche que estaba sola hice un dibujito de despedida”, relató. Sus padres viven en Chubut y, en un primer momento, decidió no contarles la gravedad de la situación para evitar preocuparlos a la distancia. “Lloré toda la noche. Estaba angustiada”, señaló al reconstruir aquellas horas.