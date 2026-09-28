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Juegos que llegan a PS5, Xbox, Steam y Nintendo Switch: The Witcher 3 y Jurassic World Evolution 3 entre los destacados

Las principales plataformas concentran remasterizaciones, secuelas y expansiones, entre ellas Minecraft Dungeons II y Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

A la izquierda un personaje con espada y el título The Witcher 3, a la derecha tres dinosaurios y el título Jurassic World Evolution 3
La entrega de The Witcher y Jurassic Wolrd son de las que más llaman la atención de los jugadores. (Fotocomposición Infobae)
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La última semana de septiembre y el inicio de octubre de 2026 concentran una nueva tanda de lanzamientos y expansiones para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam), Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

La agenda incluye regresos de sagas conocidas, contenidos adicionales y propuestas independientes que abarcan desde los juegos de rol de acción hasta la gestión, la simulación y los combates aéreos.

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Durante este periodo llegarán revisiones de títulos publicados, como The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered y Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, junto con estrenos como Minecraft Dungeons II, Songs of Glimmerwick y Nivalis Nights. Habrá nuevos contenidos para Jurassic World Evolution 3 y Ghost of Yōtei.

The Witcher 3: Wild Hunt, de CD Projekt RED.
The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered llegará a PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2 con mejoras gráficas y de rendimiento. (Foto: CD Projekt RED)

Qué trae The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered

CD Projekt Red publicará el 29 de septiembre una versión actualizada de The Witcher 3: Wild Hunt, que estará disponible en PC, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

El relanzamiento recupera la aventura protagonizada por Geralt de Rivia, que llegó por primera vez hace 11 años y se convirtió en uno de los RPG de acción más reconocidos de su generación.

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La remasterización introduce cambios gráficos, mejoras de rendimiento y ajustes en aspectos de la jugabilidad y la progresión. El paquete reúne las expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine. Quienes ya posean el juego en las plataformas compatibles recibirán la actualización sin costo adicional.

Qué especies agrega Jurassic World Evolution 3 con Prehistoric East

El mismo 29 de septiembre, Frontier Developments ampliará Jurassic World Evolution 3 con el contenido descargable Prehistoric East, disponible en PC, PS5 y Xbox Series X|S.

Jurassic World Evolution 3 ampliará su parque en PS5, Xbox Series X|S y PC con cinco especies asiáticas. (Foto: Europa Press)
Jurassic World Evolution 3 ampliará su parque en PS5, Xbox Series X|S y PC con cinco especies asiáticas. (Foto: Europa Press)

La expansión se centra en especies procedentes de Asia y suma opciones para los jugadores que administran parques inspirados en la franquicia cinematográfica.

El contenido añade cinco animales: Nanshiungosaurus, Gobisaurus, Yangchuanosaurus, Sinosauropteryx y Tarbosaurus. Incorpora elementos destinados a ampliar y decorar las instalaciones, con el objetivo de ofrecer nuevas variantes para el diseño de recintos y espacios destinados a los visitantes.

Cómo será el regreso de Minecraft Dungeons

Mojang Studios y Double Eleven lanzarán Minecraft Dungeons II el 29 de septiembre para PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

La secuela de Minecraft Dungeons se publicará en Steam, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. (Foto: Europa Press)
La secuela de Minecraft Dungeons se publicará en Steam, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. (Foto: Europa Press)

La secuela mantiene el enfoque que distinguió al primer juego: deja en segundo plano la construcción y la supervivencia para priorizar las mazmorras, la obtención de objetos y los enfrentamientos propios de un RPG de acción.

La nueva entrega ampliará el catálogo de enemigos, armas y equipamiento. Conservará las posibilidades de juego compartido, una de las bases de la propuesta original. Minecraft Dungeons II trasladará otra vez el universo de bloques a combates cooperativos y recorridos centrados en el botín.

Qué mejora la edición remasterizada de Dynasty Warriors 3

El 1 de octubre llegará Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered a PC, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Omega Force recupera un juego que ayudó a establecer la fórmula Musou, basada en un personaje capaz de enfrentar a grandes grupos de enemigos de forma simultánea en campos de batalla inspirados en la antigua China.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered volverá a PS5, Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch 2 el 1 de octubre. (Foto: Europa Press)
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered volverá a PS5, Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch 2 el 1 de octubre. (Foto: Europa Press)

La edición reúne el juego original y la expansión Xtreme Legends. La actualización incorpora gráficos y controles renovados, escenarios adicionales y un plantel de más de 40 oficiales controlables.

Cuáles juegos completan la semana de novedades

El 28 de septiembre de este año debutará en PC Deskrawl: Idle ARPG, de First Day Games, una propuesta que sitúa a sus héroes en la parte inferior del escritorio mientras el usuario realiza otras tareas.

Los personajes avanzan de manera automática, aunque es posible intervenir en la construcción del asentamiento y en la captura de enemigos para sumarlos al grupo.

El 29 de septiembre se publicarán en PC American Truck Simulator Road Trip: Ford, que permitirá conducir vehículos como el Mustang Fastback de 1967, el F-150 y el Bronco; Nivalis Nights, ambientado en la ciudad de Cloudpunk; y Songs of Glimmerwick, un RPG de academia mágica donde la música permite ejecutar hechizos.

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