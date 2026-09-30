Este estado de EEUU enfrenta varios días de lluvias intensas e inundaciones repentinas por los remanentes del huracán Polo: estas son las zonas bajo vigilancia

Los remanentes del huracán Polo y una baja presión en altura provocan amenazas de inundaciones repentinas en el estado de Texas. (Erin Woodiel /The Argus Leader via AP)

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Texas permanece este miércoles bajo amenaza de lluvias intensas e inundaciones repentinas debido a la humedad tropical asociada con los remanentes del huracán Polo y a una baja presión en altura sobre el suroeste de Estados Unidos. Las vigilancias alcanzan sectores del oeste, centro y norte del estado, mientras el sistema proyecta lluvias hacia Oklahoma, Kansas, Nebraska e Iowa, según el Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene vigilancias por inundaciones en varias regiones texanas, con plazos que se extienden hasta el viernes 2 de octubre. Los pronósticos contemplan anegamientos urbanos, crecidas en ríos y arroyos, cortes en caminos rurales y problemas de circulación en pasos bajos, de acuerdo con las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional.

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La amenaza se produce después de las inundaciones registradas el martes 29 de septiembre en Nuevo México, donde las lluvias asociadas al sistema provocaron evacuaciones en comunidades del condado de Doña Ana y alertas por la situación del dique McLeod. El Servicio Meteorológico Nacional de El Paso/Santa Teresa advirtió entonces que las tormentas podían generar crecidas rápidas en arroyos y zonas de drenaje deficiente.

¿Por qué Texas está bajo amenaza de inundaciones por los remanentes del huracán Polo?

Los remanentes de Polo aportan humedad tropical desde el Pacífico hacia Arizona, Nuevo México y Texas. El Centro de Predicción Meteorológica explica que esa humedad interactúa con una baja presión en altura, una configuración que favorece tormentas de lento desplazamiento y precipitaciones repetidas sobre las mismas áreas.

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El riesgo aumenta porque varias zonas de Texas occidental y Nuevo México ya recibieron lluvias durante los días previos. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Midland/Odessa, el suelo húmedo absorbe menos agua, lo que acelera la escorrentía hacia arroyos, ríos, caminos y sistemas de drenaje urbano.

La agencia federal mantiene especial atención sobre cauces temporarios, carreteras con pasos bajos, áreas urbanas con drenaje limitado y terrenos afectados por incendios forestales. El Centro de Predicción Meteorológica advierte que las zonas quemadas pueden registrar escorrentías rápidas debido a la pérdida de vegetación y a los cambios en la capacidad de absorción del terreno.

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En este contexto, una tormenta concentrada durante pocas horas puede producir inundaciones repentinas aunque el promedio de lluvia previsto para una región sea menor. El Servicio Meteorológico Nacional distingue este tipo de episodios de las crecidas graduales de los grandes ríos, ya que los arroyos y canales pueden aumentar su caudal en cuestión de minutos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene vigilancias por anegamientos que se extienden hasta el viernes 2 de octubre. (REUTERS/Adrees Latif)

¿Qué partes de Texas están bajo vigilancia por inundaciones este miércoles?

Las alertas cubren una franja extensa de Texas. En el centro-sur, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Austin/San Antonio mantiene una vigilancia desde la tarde y la noche del 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre para sectores del Hill Country, áreas próximas a la Interestatal 35 y zonas de las llanuras del Río Grande.

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La vigilancia abarca partes de una región donde se ubican ciudades como Austin, San Antonio y comunidades rurales del centro-sur del estado. El organismo señala que las tormentas pueden causar inundaciones repentinas en algún punto del área bajo alerta, sobre todo entre la noche del miércoles y el viernes.

En el centro-oeste texano, el Servicio Meteorológico Nacional de San Angelo mantiene una vigilancia hasta la madrugada del 2 de octubre. El pronóstico contempla tormentas durante la noche y la madrugada, con posibilidad de acumulaciones rápidas de agua tanto en áreas rurales como en zonas urbanas.

La amenaza también alcanza el norte de Texas. Para Dallas, Fort Worth y localidades cercanas, el Servicio Meteorológico Nacional de Fort Worth prevé lluvias y tormentas desde el miércoles por la noche y mantiene una vigilancia por inundaciones hasta la mañana del viernes.

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En el Panhandle, el Servicio Meteorológico Nacional de Amarillo emitió durante la madrugada advertencias por inundaciones repentinas para sectores de los condados de Deaf Smith, Oldham y Potter. Los radares detectaron tormentas que ya habían dejado entre 25 y 102 milímetros de lluvia en esas áreas, con nuevos acumulados posibles antes de que las células se desplazaran.

¿Cuánta lluvia se espera en Texas y dónde podría llover más?

El Servicio Meteorológico Nacional de Austin/San Antonio prevé acumulados generales de entre 50 y 100 milímetros de lluvia en partes del centro-sur de Texas. Las cifras equivalen a entre dos y cuatro pulgadas y representan el volumen esperado durante el período de mayor actividad previsto entre el miércoles por la noche y el viernes.

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En sectores aislados del Hill Country y del corredor de la Interestatal 35, el organismo contempla registros de hasta 203 milímetros, equivalentes a ocho pulgadas. Estos valores no se proyectan para toda la región, sino para lugares donde las tormentas permanezcan estacionarias o donde varias células descarguen de forma sucesiva.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de San Angelo incluyen acumulados de entre 25 y 50 milímetros en lapsos breves para áreas del centro-oeste. Las tormentas más persistentes pueden superar esos registros, en especial si se forman bandas de lluvia sobre los mismos condados.

Las agencias meteorológicas oficiales expresan las precipitaciones previstas en milímetros o pulgadas, no en galones. Esta medición permite identificar los acumulados por zona y evaluar el posible impacto sobre ríos, arroyos, embalses, carreteras y redes de drenaje.

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Los pronósticos prevén acumulados de lluvia de hasta 203 milímetros en puntos aislados del centro-sur del territorio texano. (REUTERS/Adrees Latif)

¿Cuál es la diferencia entre una vigilancia y una advertencia por inundaciones?

Una vigilancia por inundaciones indica que la atmósfera y las condiciones del terreno pueden favorecer anegamientos o crecidas. El Servicio Meteorológico Nacional aclara que una vigilancia no implica que la inundación ya esté en curso, aunque requiere atención a las actualizaciones oficiales.

Una advertencia por inundación repentina se emite cuando el fenómeno ocurre o resulta inminente. Estas advertencias se basan en datos de radar, mediciones de lluvia, niveles de ríos, informes de emergencia y observaciones de autoridades locales, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

En el oeste de Texas, el Servicio Meteorológico Nacional de Midland/Odessa advierte que la escorrentía puede afectar ríos, arroyos, sectores urbanos, caminos secundarios y cruces de baja altura. Las autoridades recomiendan evitar rutas cubiertas por agua, ya que la profundidad y la velocidad de la corriente pueden cambiar sin aviso.

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La diferencia entre ambos avisos resulta relevante para los residentes y conductores. Una vigilancia requiere seguir la evolución del pronóstico; una advertencia implica que el riesgo ya tiene efectos observados o que puede materializarse de forma inmediata en el área indicada.

¿Qué ocurrió en Nuevo México antes del avance de las lluvias hacia Texas?

Las lluvias vinculadas con los remanentes de Polo dejaron inundaciones en Nuevo México el martes 29 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional de El Paso/Santa Teresa informó que las tormentas en el valle de Hatch y Rincon podían alcanzar tasas de precipitación de hasta 76 milímetros por hora.

Las autoridades del condado de Doña Ana dispusieron evacuaciones en Salem, Garfield, Hatch, Placitas y Rincon por las inundaciones y por la preocupación sobre el dique McLeod. Durante la noche del martes, el condado levantó las órdenes para Salem, Hatch, Garfield y Placitas, mientras Rincon permaneció evacuada por la acumulación de agua y otros riesgos locales.

El Centro de Predicción Meteorológica señaló que los modelos de corto plazo proyectaban acumulados de entre 76 y más de 102 milímetros en partes de Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas. El organismo ubicó entre las áreas expuestas a los arroyos, cañones estrechos, zonas urbanas y sectores afectados por incendios forestales.

La amenaza de precipitaciones excesivas se desplaza desde el centro del país hacia estados como Oklahoma, Kansas, Nebraska e Iowa. (Richard R. Barron/The ADA News via AP)

¿Cómo avanza el riesgo de lluvias hacia Oklahoma, Kansas, Nebraska e Iowa?

El sistema se desplazará hacia las Llanuras y el Medio Oeste entre este miércoles y el jueves. El Centro de Predicción Meteorológica ubica un riesgo moderado de lluvias excesivas, nivel 3 de una escala de cuatro, en una franja que incluye Oklahoma central y sectores de Texas.

Otra zona de riesgo moderado se extiende desde el sureste de Nebraska hasta el oeste de Iowa. El Servicio Meteorológico Nacional de Wichita mantiene una vigilancia por inundaciones para los condados de Lincoln y Russell, en Kansas, donde las lluvias y tormentas pueden continuar hasta el jueves.

En Iowa central, el Servicio Meteorológico Nacional de Des Moines prevé acumulados de entre 50 y 100 milímetros, con registros superiores en puntos aislados. La oficina advierte que las precipitaciones caerán sobre suelos húmedos y pueden provocar aumentos en el nivel de ríos y arroyos.

El Centro de Predicción Meteorológica prevé que la amenaza se desplace gradualmente hacia el este al final de la semana. Las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional actualizarán las vigilancias y advertencias según la evolución de los radares, las lluvias registradas y el comportamiento de los ríos.