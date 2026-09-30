Estados Unidos

Naufragio cerca de Puerto Rico: una pelea con machete hundió un bote con 62 migrantes y dejó al menos tres muertos

La Guardia Costera estadounidense, junto a la Fuerza Aérea dominicana, busca a 10 personas que siguen sin aparecer tras el hundimiento

La embarcación yacía dada vuelta a unos 16 kilómetros de Isla Mona cuando los rescatistas llegaron. Ninguno de los 62 pasajeros llevaba chaleco salvavidas (CBP AMO)
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El Canal de la Mona, la franja de agua que separa Puerto Rico de La Española, volvió a ser escenario de una tragedia migratoria.

Una embarcación precaria volcó en la noche del domingo 27 de septiembre cerca de Isla Mona, una pequeña isla deshabitada, después de que uno de los pasajeros atacara a otros con un machete.

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El descontrol que siguió empujó a decenas de personas al agua oscura, a unos 16 kilómetros (10 millas) de la costa, sin chalecos salvavidas. Nadie los encontró durante las primeras 12 horas. Para entonces, algunos ya habían muerto.

Un ataque con machete a bordo desató el pánico y precipitó uno de los naufragios más violentos registrados recientemente en el Canal de la Mona (U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS)
Un ataque con machete a bordo desató el pánico y precipitó uno de los naufragios más violentos registrados recientemente en el Canal de la Mona (U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS)

Un barco de paso evitó que la tragedia fuera mayor

Fue una embarcación que transitaba por la zona el lunes al mediodía la que avistó a los sobrevivientes. Su tripulación rescató por su cuenta a cuatro personas antes de alertar a las autoridades.

El portavoz Ricardo Castrodad, de la Guardia Costera, confirmó el operativo en declaraciones a Associated Press: “Todos podrían haber muerto fácilmente”, afirmó. Para el martes, el organismo ya había rescatado a 49 personas en total.

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Los helicópteros de la Guardia Costera sobrevolaron Isla Mona y sus alrededores el martes. Un video difundido por la agencia mostró a al menos dos sobrevivientes con chalecos salvavidas caminando por el borde rocoso de Isla Mona; uno de ellos saltó al agua hacia un rescatista mientras las olas golpeaban contra las piedras.

La tripulación de una embarcación civil fue la primera en actuar. Sin su intervención, las autoridades podrían haber llegado demasiado tarde (U.S. Coast Guard Sector San Juan/Handout via REUTERS)
La tripulación de una embarcación civil fue la primera en actuar. Sin su intervención, las autoridades podrían haber llegado demasiado tarde (U.S. Coast Guard Sector San Juan/Handout via REUTERS)

Origen, motivos y ruta: lo que las autoridades aún no pudieron confirmar

Castrodad precisó que la mayor parte de los migrantes a bordo era oriunda de República Dominicana, mientras que al menos dos provenían de Haití.

La nacionalidad de las tres personas fallecidas aún no fue establecida, tal como informó la Associated Press.

El funcionario aseguró que desconocía qué desencadenó el ataque con machete, aunque describió que “generó una situación de pánico” entre los pasajeros. El punto de partida de la embarcación tampoco fue determinado de forma oficial.

49 personas fueron sacadas del agua en un operativo que involucró helicópteros, embarcaciones y fuerzas de tres países (US Coast Guard/Handout via REUTERS)
49 personas fueron sacadas del agua en un operativo que involucró helicópteros, embarcaciones y fuerzas de tres países (US Coast Guard/Handout via REUTERS)

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) documentó 184 casos de migrantes muertos o desaparecidos en el Canal de la Mona entre 2014 y 2022, lo que lo convierte en una de las rutas más letales del Caribe.

Las corrientes fuertes, las olas altas y la distancia hacen del Canal de la Mona una travesía que cobra vidas con regularidad.

Quienes lo intentan huyen, en su gran mayoría, de la pobreza y la violencia en Haití y República Dominicana.

Vista satelital del mar Caribe con las islas de Cuba, Jamaica, La Española y Puerto Rico etiquetadas con nombres geográficos
Miles de personas emprenden cada año esa travesía buscando una salida. El Canal de la Mona es, para muchos, el único camino que creen tener (Google Earth)

El Canal de la Mona acumula años de naufragios y decenas de muertos

No es el primero ni el más letal. En junio de 2022, 11 niñas y mujeres haitianas murieron cuando la embarcación sobrecargada en la que viajaban naufragó al noroeste de Puerto Rico.

La semana anterior al hundimiento de Isla Mona, la policía de las Islas Turcas y Caicos detuvo una embarcación con 60 migrantes haitianos a bordo; en junio pasado, otras 240 personas procedentes de Haití fueron detenidas cerca del mismo archipiélago.

La búsqueda de los 10 desaparecidos se extiende, por el momento, a varias rutas del Caribe: el Estrecho de Florida, el Paso de los Vientos y el propio Canal de la Mona, con la participación de la Policía de Puerto Rico y la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Los sobrevivientes rescatados fueron trasladados a tierra y quedaron a disposición de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para una investigación posterior, tal como informó ABC News.

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