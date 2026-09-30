EN VIVO: el piloto y el copiloto del avión Flydubai permanecen heridos mientras se buscan esclarecer el atentado

Los pasajeros grabaron un video luego del ataque que se produjo mientras volaban rumbo a Israel

El piloto y el copiloto del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv, y que fue desviado por un “incidente” que algunos pasajeros han descrito como un acto terrorista, se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, informaron fuentes oficiales.

“Tanto el capitán del avión como el copiloto sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria”, indicó en un comunicado el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.

El centro de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz de Tabuk recibió “una llamada de auxilio del vuelo número FZ1073, perteneciente a la aerolínea Flydubai, para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto”, se apunta en la nota, que añadió que esto ocurrió a las 08.44 hora local (05.44 GMT).