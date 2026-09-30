EN VIVO: el piloto y el copiloto del avión Flydubai permanecen heridos mientras se buscan esclarecer el atentado

El piloto y el copiloto del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv, y que fue desviado por un “incidente” que algunos pasajeros han descrito como un acto terrorista, se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, informaron fuentes oficiales.
“Tanto el capitán del avión como el copiloto sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria”, indicó en un comunicado el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.
El centro de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz de Tabuk recibió “una llamada de auxilio del vuelo número FZ1073, perteneciente a la aerolínea Flydubai, para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto”, se apunta en la nota, que añadió que esto ocurrió a las 08.44 hora local (05.44 GMT).
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La ministra de Transporte israelí exigió la suspensión de los vuelos de Flydubai e investigar el acuerdo de aviación con los EAU
La ministra de Transportes, Miri Regev, exige la suspensión de todos los vuelos de flydubai a Israel tras el incidente ocurrido esta mañana a bordo de un vuelo procedente de Dubái con destino a Tel Aviv, según informan medios hebreos.
Asimismo, Regev habría solicitado a la Autoridad de Aviación Civil que investigue si los Emiratos Árabes Unidos infringieron el acuerdo de aviación suscrito con Israel, el cual estipula que solo pueden aterrizar en el país pilotos que posean pasaportes de naciones que mantengan relaciones diplomáticas con Israel.
Informaciones no confirmadas señalan que el copiloto del vuelo —identificado en algunos reportes como ciudadano omaní— apuñaló al capitán e intentó estrellar la aeronave antes de ser reducido por los pasajeros.
Un pasajero elogió el heroísmo de los israelíes que redujeron a un atacante
Un pasajero identificado como Daniel relata al Canal 12 su experiencia a bordo del avión de flydubai, después de que el copiloto presuntamente agrediera al capitán e intentara estrellar la aeronave.
«De repente escuché un forcejeo. Algo así como una pelea que provenía de la cabina de mando», comenta por teléfono desde el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, donde finalmente aterrizó el vuelo. «La puerta estaba entreabierta y vi que intentaban empujar a alguien hacia afuera. Entonces, tres israelíes que estaban sentados detrás de mí se acercaron para ver qué ocurría y el avión entró de repente en un picado muy pronunciado, con el morro hacia abajo y girando violentamente».
«Por lo que entendí, un copiloto apuñaló al capitán; una vez que lograron reducir al agresor, otros dos pilotos que viajaban en el avión asumieron el control», explica. Ha trascendido que dos pilotos que no estaban de servicio tomaron los mandos después de que el capitán quedara incapacitado.
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