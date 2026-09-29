El Salvador

De 15 a 80 años de cárcel: imponen condenas por violencia contra niñas y mujeres en El Salvador

Los hechos juzgados ocurrieron en distintos períodos, desde agresiones registradas entre 2013 y 2018 hasta ataques denunciados en 2026

Imponen condenas por violencia contra niñas y mujeres en El Salvador. (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador).
Imponen condenas por violencia contra niñas y mujeres en El Salvador. (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador).
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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a Josué Otoniel García Pineda a 80 años de prisión por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz y violación en menor o incapaz, ambos en modalidad continuada agravada contra dos víctimas, en San Salvador Centro.

Los abusos ocurrieron entre 2013 y 2018 en una comunidad del distrito de Ciudad Delgado. La acusación de la Fiscalía General de la República sostuvo que el imputado formaba parte del círculo cercano de las menores y aprovechó esa condición para realizarles tocamientos indebidos. En uno de los casos, además, cometió violaciones de forma reiterada.

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Las investigaciones determinaron que García Pineda amenazó a las víctimas para evitar que relataran lo ocurrido. El caso comenzó a investigarse en 2022, cuando las menores contaron las agresiones a una familiar, después de que el acusado dejó de frecuentar la vivienda.

La autoridad judicial valoró la prueba pericial, documental y testimonial incorporada por la representación fiscal. La condena incluyó 26 años y ocho meses de cárcel por agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada contra cada una de las víctimas, además de otros 26 años y ocho meses por violación en menor o incapaz agravada continuada en perjuicio de una de ellas.

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Durante el juicio, el condenado fue declarado reo rebelde. Ante esa situación, el tribunal giró una orden de captura para localizarlo y detenerlo.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a Josué Otoniel García Pineda a 80 años de prisión por agresión sexual y violación contra dos menores en Ciudad Delgado. (Imagen: FGR)
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a Josué Otoniel García Pineda a 80 años de prisión por agresión sexual y violación contra dos menores en Ciudad Delgado. (Imagen: FGR)

Agresor sexual recibió 16 años de cárcel en La Libertad

Una pena de 16 años de prisión fue impuesta contra William de Jesús Méndez Campos por abusar sexualmente de una niña desde que ella tenía siete años, durante 2024, en La Libertad Costa.

Según el expediente de la Fiscalía General de la República, las agresiones ocurrieron en la vivienda de la víctima, ubicada en playa San Diego. El acusado se aprovechó del vínculo que tenía con la menor para realizarle tocamientos cada vez que la niña estaba bajo su cuidado.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla dictó la condena en presencia del imputado, tras valorar las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía durante el juicio. Méndez Campos fue condenado por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada.

Condenan a 15 años de prisión por intento de homicidio en Usulután

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel impuso una condena de 15 años de cárcel contra Óscar Nelson Maravilla por homicidio agravado en grado de tentativa.

La sentencia se relaciona con el ataque cometido el 2 de julio de 2024 dentro de una vivienda del distrito de Ereguayquín, municipio de Usulután Este, en el departamento de Usulután.

De acuerdo con el reporte fiscal, el procesado y la víctima sostuvieron una discusión. Durante el altercado, el imputado la agredió con un corvo y le provocó lesiones en las manos y la cabeza.

Tras el ataque, la mujer recibió auxilio y fue trasladada a un centro hospitalario, donde obtuvo asistencia médica. Los agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron al imputado en flagrancia.

Hombre recibió 15 años de cárcel por intentar asesinar a su expareja en Morazán

Por el delito de feminicidio simple tentado, Edwin de la Paz Guevara Álvarez recibió una pena de 15 años de prisión por intentar asesinar a su expareja en el departamento de Morazán.

El Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de San Miguel dictó 15 años de prisión a Edwin de la Paz Guevara Álvarez por tentativa de feminicidio. (Imagen: FGR)
El Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de San Miguel dictó 15 años de prisión a Edwin de la Paz Guevara Álvarez por tentativa de feminicidio. (Imagen: FGR)

La víctima había sufrido un ciclo de violencia durante aproximadamente 12 años. El hecho por el que Guevara Álvarez fue condenado ocurrió durante la madrugada del 2 de marzo de 2026, en la vivienda de la mujer, situada en el cantón Las Marías, distrito de Jocoro.

Según la acusación de la Fiscalía, el imputado llegó en estado de ebriedad y agredió a la víctima con patadas y golpes de puño en el rostro, el cuello, la cabeza y las piernas.

La mujer denunció a Guevara Álvarez por violencia intrafamiliar el 2 de septiembre de 2024 ante el Juzgado de Paz de Jocoro. El mismo juzgado otorgó medidas de protección por un año a favor de la víctima el 25 de junio de 2025.

Las medidas estaban vigentes hasta junio de 2026. El reporte fiscal indicó que el condenado las incumplió al agredir a la víctima.

El imputado estuvo presente en la vista pública realizada en el Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de San Miguel, donde se dictó la sentencia.

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Abuso sexual infantilIntento de feminicidioViolencia intrafamiliarEl SalvadorAgresión sexualViolación

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