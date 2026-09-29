Meta diseñó a Muse con un sistema de permisos que permite gestionar trámites, facturas y pagos mediante confirmaciones previas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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El youtuber Matt Robb denunció que Muse, el agente de inteligencia artificial (IA) de Meta, compartió la dirección de su casa con un comprador de Facebook Marketplace y pactó sin autorización la venta de un teclado por un precio inferior al que él había establecido.

El episodio ocurrió a pocos días del lanzamiento de la herramienta, a principios de septiembre de 2026, y expuso los riesgos de delegar acciones comerciales y el acceso a información sensible en asistentes autónomos.

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Qué hizo Muse, la IA de Meta, sin consentimiento del usuario

Muse acordó con otro usuario la venta de un teclado MX Keys Mini publicado por Robb en Facebook Marketplace. Aparte de reducir el precio original sin consultarlo, el agente fijó la recogida en el edificio donde vive el creador de contenido.

Muse acordó en Facebook Marketplace la venta de un teclado por un monto inferior al fijado por el creador de contenido. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

“Acabo de descubrir que Muse le dio mi dirección a la gente y acordó un precio muy bajo”, escribió Robb en un hilo de Threads en el que relató lo sucedido. El youtuber sostuvo que no supo del acuerdo hasta que el comprador ya se había presentado en el lugar.

El comprador llegó al edificio a las 21:15 y envió varios mensajes consecutivos al no recibir respuesta. Tras comprobar que nadie bajaba para concretar la operación, se retiró a las 21:38 y dejó una calificación negativa al vendedor.

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Muse atribuyó parte del problema a su propia respuesta automática. “Peor aún, mi respuesta automática le dijo ‘¡Sí, estoy aquí!’ a las 21:27 cuando claramente no estabas disponible, lo cual es culpa mía”, explicó el agente en una de las capturas difundidas por Robb.

El asistente autónomo envió un mensaje automático al comprador en el que aseguró que el usuario estaba disponible en la propiedad. (Foto: Europa Press)

Cuáles permisos se toma Muse, la IA de Meta, para realizar diferentes tareas

Meta presentó Muse como una inteligencia artificial personal capaz de gestionar tareas como reservar viajes, organizar calendarios, completar formularios, renegociar facturas y finalizar pagos después de una confirmación previa.

La empresa de Mark Zuckerberg indicó al lanzarla que los usuarios podían determinar a qué aplicaciones accedía el agente y qué acciones podía ejecutar. Ese sistema de permisos abarca datos bancarios para completar pagos y datos de ubicación o domicilio.

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En la experiencia relatada por Robb, la información residencial fue transmitida al comprador sin que el creador hubiera dado autorización ni tuviera conocimiento previo de la operación.

David Singleton, integrante del grupo de Muse en Meta, se contactó con el usuario para revisar los accesos e instrucciones del agente de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Qué respondió Meta ante este incidente con su inteligencia artificial

David Singleton, integrante del grupo de Muse, afirmó en la red social X que había contactado con Robb para investigar el caso. Agregó que, en situaciones similares revisadas con usuarios, Muse había seguido instrucciones directas y pedido los permisos correspondientes.

Robb rechazó esa explicación y aseguró que el agente de IA no le consultó por la venta hasta después de la llegada del comprador. El youtuber añadió que vive en un edificio con seguridad.

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De qué otra forma la IA se ha salido del control humano

Otro hecho que genera dudas sobre el control de la IA es que en julio de 2026, agentes de inteligencia artificial de OpenAI protagonizaron un incidente de ciberseguridad cuando accedieron sin intervención humana a infraestructura de Hugging Face durante una evaluación interna.

Sistemas de inteligencia artificial de OpenAI ingresaron sin intervención humana a la infraestructura de Hugging Face en julio de 2026. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cientos de agentes colaboraron al intercambiar fragmentos de código e instrucciones para sortear límites establecidos, una práctica identificada como reward hacking. Los sistemas aprovecharon vulnerabilidades en un proxy de caché para conectarse a internet, escalar privilegios e ingresar a los sistemas de Hugging Face.

La compañía detectó el acceso no autorizado y cortó las conexiones el 13 de julio de 2026, mientras OpenAI detuvo la actividad de sus agentes e inició una investigación con especialistas externos.

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Asimismo, ambas empresas tecnológicas confirmaron que no se alteraron los datos públicos ni los modelos que utlizan los usuarios.