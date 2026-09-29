Cuánto nos acerca a la Luna y a Marte la prueba exitosa del cohete Starship de Elon Musk

SpaceX lanza el vuelo 14 de Starship desde Starbase, Texas

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El día de ayer ya puede enmarcarse como histórico a nivel espacial, ya que SpaceX logró por primera vez que su megacohete Starship alcanzara la órbita terrestre.

El resultado cambió el alcance del programa espacial privado: la empresa ya no prueba solo un vehículo capaz de despegar, separarse de su propulsor y regresar al océano. Ahora cuenta con una nave que alcanzó la velocidad necesaria para permanecer alrededor del planeta, liberó una carga útil real y completó una secuencia de regreso controlado.

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La diferencia parece técnica, pero define el futuro del sistema. Un vuelo suborbital permite atravesar las capas altas de la atmósfera y reunir datos sobre el ascenso, la separación de etapas y el reingreso. Una órbita exige algo distinto: velocidad horizontal suficiente para que la nave caiga de manera continua sin tocar la superficie.

Una infografía de Infobae explica la entrada en órbita del cohete Starship de SpaceX y los retos de su sistema de reutilización para futuras misiones espaciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de la Tierra, ese umbral ronda los 28.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, mientras la gravedad atrae a la nave hacia abajo, la curvatura del planeta queda por debajo de su trayectoria.

Ese equilibrio representa la condición de partida para cualquier misión de larga duración. Los satélites de comunicaciones, los laboratorios espaciales, los telescopios y las cápsulas tripuladas dependen de él. También las futuras expediciones lunares y marcianas. Un vehículo que no puede entrar en órbita no puede esperar allí a una tripulación, recibir combustible de otras naves ni partir hacia destinos más lejanos.

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La misión 14 incluyó además otro salto cualitativo: la nave superior Ship liberó 26 satélites Starlink V3, la nueva generación de la constelación de internet de SpaceX. La empresa ya había expulsado unidades de prueba en trayectorias suborbitales, pero esos dispositivos volvieron pronto a la atmósfera. Esta vez, los satélites quedaron en una órbita funcional y pasaron a formar parte de una red diseñada para ampliar la conectividad desde el espacio.

Starship alcanzó la órbita terrestre por primera vez y desplegó 26 satélites Starlink V3, una prueba clave para futuras misiones humanas lunares (REUTERS/Steve Nesius)

El éxito llegó pese a un incidente durante el ascenso. Uno de los seis motores Raptor de la etapa superior se apagó antes de tiempo. En una primera comunicación, el portavoz de SpaceX, Dan Huot, afirmó que la compañía descartaba la inserción orbital. Poco después, los controladores recibieron nuevos datos y corrigieron la decisión. “No nos rendimos todavía, seguiremos con el intento orbital”, dijo Huot.

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La nave conservó el margen de rendimiento necesario para continuar. Cerca de 25 minutos después del despegue, encendió brevemente uno de sus motores y entró en órbita.

Desde el centro de control llegó la confirmación: “Starship está en órbita”. Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, escribió luego en la red social X: “¡Primer vuelo orbital de Starship exitoso!”.

La órbita convierte a Starship en una plataforma de carga y no solo en un prototipo

El vuelo 14 validó que la nave de SpaceX puede transportar carga a una órbita estable, un requisito previo para viajar a la Luna con tripulaciones en el futuro (SpaceX)

El despegue ocurrió a las 7.46, hora local de Texas, desde su plataforma Starbase, con los 33 motores Raptor del propulsor Super Heavy.

El cohete de 123 metros de altura es el sistema de lanzamiento más alto construido hasta ahora. Su primera etapa concentra una potencia que SpaceX calcula en 7.600 toneladas de empuje.

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Tras impulsar a la nave, la primera etapa llamada Super Heavy se separó y descendió hacia el golfo de México. El propulsor registró algunas paradas de motor, pero completó un amerizaje controlado unos siete minutos después del despegue. La atención se concentró entonces en Ship, la etapa superior que debía alcanzar la órbita, liberar la carga y regresar a través de la atmósfera.

La nave alcanzó cerca de 28000 kilómetros por hora, la velocidad necesaria para caer hacia la Tierra sin abandonar su trayectoria orbital (captura de TV Reuters)

La nave transportó los 26 Starlink V3 en su bodega de carga. Cada unidad salió por una abertura estrecha, mediante un mecanismo de liberación que los expulsó uno a uno a una altitud cercana a los 269 kilómetros. Después, los satélites debían desplegar paneles solares y antenas, establecer enlaces por radiofrecuencia y láser, y elevar sus órbitas con propulsores propios antes de prestar servicio.

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La importancia comercial de ese despliegue supera el número de unidades. Los Starlink V3 incorporan más capacidad que las generaciones previas y forman parte del plan de SpaceX para aumentar la velocidad de internet de su red orbital. La empresa calcula que esta carga añadió 26 terabits por segundo de capacidad, una cifra que, según sus previsiones, multiplica por cerca de 20 el aporte de una misión convencional del cohete Falcon 9.

Para Starship, el dato clave no reside solo en los satélites. La misión probó que la gran bodega de la nave puede llevar carga útil hasta una órbita operativa.

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El vuelo 14 de Starship puede considerarse histórico al alcanzar la órbita terrestre (REUTERS/Steve Nesius)

SpaceX proyecta una capacidad superior a 100 toneladas métricas en órbita baja terrestre y plantea cifras mayores para versiones futuras. Si ese rendimiento se confirma con reutilización frecuente, el costo por kilogramo enviado al espacio podría bajar de forma sustancial.

Esa posibilidad resulta central para la exploración humana. Las misiones tripuladas no requieren únicamente astronautas y una cápsula. Necesitan hábitats, alimentos, agua, trajes, sistemas de soporte vital, equipos científicos, vehículos de superficie, paneles solares y reservas de combustible. La infraestructura necesaria para sostener una presencia fuera de la Tierra pesa mucho más que una tripulación.

Durante décadas, la masa disponible para cada lanzamiento limitó los proyectos de exploración. Las agencias espaciales debieron repartir equipos entre varios cohetes, reducir el tamaño de los módulos o renunciar a determinadas cargas. Starship propone una arquitectura distinta: trasladar grandes volúmenes con un sistema que, en teoría, vuelve a la Tierra y vuela otra vez.

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Super Heavy impulsó el despegue con 33 motores Raptor y regresó al golfo de México, una fase esencial del sistema reutilizable espacial (REUTERS/Steve Nesius)

La idea todavía espera pruebas decisivas. La nave terminó su misión tras tres horas y ocho minutos, en lugar de las casi diez horas previstas al inicio. Después de liberar los satélites, SpaceX redujo el tiempo de vuelo y ordenó el reingreso. Ship atravesó la atmósfera con una posición horizontal, similar a la de un paracaidista, y luego encendió motores para orientarse de forma vertical antes del amerizaje en el Pacífico, frente a la costa de Chile.

El vehículo llegó intacto a la superficie del mar, se ladeó y explotó al contacto con las olas. Ese final no invalida el objetivo orbital, pero muestra el límite actual del programa. Una nave destinada a transportar seres humanos no puede depender de un amerizaje destructivo. Debe soportar el reingreso, aterrizar con precisión y volver al servicio con inspecciones limitadas.

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SpaceX aspira a recuperar tanto Super Heavy como Ship en la propia torre de lanzamiento. La empresa ya ensayó la captura del propulsor con los brazos mecánicos de la torre en tres oportunidades. El siguiente gran paso consiste en intentar la misma maniobra con la etapa superior. Esa recuperación permitiría evitar plataformas de aterrizaje, barcazas y grúas, aunque exige una precisión extrema en los últimos segundos de vuelo.

La NASA necesita que Starship lleve astronautas a la Luna

Diseño del módulo de aterrizaje humano SpaceX Starship que llevará a los primeros astronautas de la NASA a la superficie de la Luna bajo el programa Artemisa. (SPACE X)

La relevancia del vuelo 14 trasciende a SpaceX porque la NASA eligió una versión de Starship como sistema de alunizaje humano para el programa Artemis. La nave no despegará desde la Tierra con astronautas rumbo a la superficie lunar. El esquema prevé que una Starship modificada espere en órbita, reciba combustible de naves cisterna y luego se encuentre con la cápsula Orion, que transportará a la tripulación.

El plan introduce operaciones que ninguna misión de Starship completó todavía. La primera consiste en transferir propelentes criogénicos de una nave a otra en órbita. Starship utiliza metano líquido y oxígeno líquido, sustancias que deben permanecer a temperaturas muy bajas. Su almacenamiento durante días o semanas, sin pérdidas que alteren la misión, plantea una dificultad técnica mayor que el simple traslado de combustible en la Tierra.

Una expedición lunar puede requerir hasta una docena de vuelos de naves cisterna para llenar los tanques de la Starship de alunizaje. Cada lanzamiento debe alcanzar la órbita, acoplarse con precisión y transferir propelente sin comprometer el estado de los vehículos. El vuelo 14 no resolvió ese desafío, pero estableció la condición previa: una Ship ya demostró que puede llegar a la órbita con carga.

El primer vuelo orbital deja a Marte más cerca en los planes de Elon Musk, aunque faltan soporte vital y aterrizajes en tierra segura (SpaceX)

También falta incorporar y validar sistemas de soporte vital, procedimientos de evacuación, comunicaciones para tripulación y criterios de seguridad propios de un vuelo humano. Un fallo de motor durante una misión no tripulada puede terminar en un amerizaje de prueba. Con astronautas a bordo, el diseño debe ofrecer márgenes, redundancias y opciones de aborto para cada fase crítica.

La NASA ubica Artemis III en 2027 como una misión de demostración de operaciones en órbita terrestre entre Orion y los módulos comerciales de SpaceX y Blue Origin, antes de futuras expediciones de superficie. El calendario depende del avance de los sistemas de alunizaje, los trajes espaciales, el cohete Space Launch System y la cápsula Orion. La agencia también seleccionó a Blue Origin para desarrollar otro módulo lunar, una decisión que introduce una segunda vía para el programa.

El director de la NASA, Jared Isaacman, destacó el resultado del vuelo 14 en X. “Lanzamiento espectacular, llevando la Nave a órbita y manejando cada paso de manera segura, responsable y especialmente inspiradora”, escribió. También señaló la expectativa de que la cooperación con SpaceX convierta estas misiones en operaciones rutinarias.

El vuelo 14 de Starship realiza una de las pruebas más importantes para el progreso del proyecto (Captura de TV/Reuters)

Para Elon Musk, la Luna representa una escala intermedia. Su objetivo declarado apunta a una ciudad autosuficiente en Marte. “Podemos ir a otros lugares del sistema solar, como Saturno, pero creo que lo más importante en lo que debemos centrarnos es en el camino más rápido hacia una ciudad autosuficiente en Marte”, fueron las palabras que pronunció el multimillonario empresario Elon Musk al presentar hace dos años su nuevo cohete Starship, con el que se propone generar una revolución espacial como la que hizo el legendario Apolo que llevó el hombre a la Luna.

Una misión a Marte requeriría aún más combustible, protección ante la radiación, sistemas de vida de larga duración y la capacidad de aterrizar cargas pesadas en otro planeta. Antes de ese horizonte, Starship deberá demostrar vuelos repetidos, recuperaciones completas y transferencias de propelente en el espacio.

El vuelo 14 no resolvió esas tareas, pero situó por primera vez al vehículo en el escenario donde todas deberán ocurrir: la órbita terrestre.