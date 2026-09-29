“No empujar, no gritar, no correr”: cómo protegerse durante un terremoto en El Salvador

Iván García afirmó que mantener la calma durante un terremoto reduce el riesgo de lesiones causadas por una evacuación apresurada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Mantener la calma durante un terremoto es la primera recomendación de Iván García, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia de Cruz Roja Salvadoreña. Luis Colato, jefe de Seguridad Ocupacional de Comandos de Salvamento, añadió una advertencia para evitar accidentes: “No empujar, no gritar, no correr”. Ambos hablaron en entrevistas con Infobae El Salvador.

García sostuvo que una reacción apresurada puede causar lesiones aunque el sismo no haya provocado daños directos en el lugar. Alertó que salir corriendo o abandonar una vivienda, oficina u otro inmueble sin orden puede terminar en caídas, golpes o accidentes con objetos cercanos.

PUBLICIDAD

“Si no guardamos la calma, vamos a ser las primeras víctimas”, afirmó García. El coordinador explicó que algunas personas resultan lesionadas por el afán de salir de inmediato, no porque les haya caído una estructura u otro elemento durante el terremoto.

“Se han caído por el hecho de salir corriendo”, expresó. Aunque reconoció que el temor es una reacción lógica, insistió en que las personas deben evitar conductas que aumenten el peligro.

Iván García recomienda esperar durante el movimiento

García indicó que la recomendación es esperar mientras ocurre el sismo, en lugar de buscar una salida de inmediato. Según explicó, correr durante el movimiento puede provocar que una persona tropiece, se caiga o derribe objetos que estén a su alrededor.

PUBLICIDAD

En medio del pánico de un terremoto, la calma y el conocimiento son tus mejores aliados. Aprende las medidas de seguridad vitales: dónde resguardarte para protegerte la cabeza, por qué no debes huir de inmediato y cómo establecer un punto de reunión seguro para tu familia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Cuando el movimiento termine, las personas pueden evacuar de forma ordenada si el área presenta riesgos. García pidió evitar desplazamientos que expongan a quienes están dentro de una vivienda o edificio.

El coordinador de Cruz Roja Salvadoreña señaló que los niños y adultos mayores deben recibir ayuda prioritaria. Si no es posible salir con seguridad, recomendó llevarlos a un lugar de protección mientras pasa el sismo.

“Son las personas que tenemos que resguardar en primer lugar”, afirmó. Después, si las condiciones lo permiten, aconsejó evacuar la zona que pueda estar en peligro.

Rescatistas aconsejan identificar zonas de resguardo

García pidió reconocer con anticipación los espacios que puedan servir de protección dentro de una casa, una oficina o cualquier lugar cerrado. Entre las alternativas que mencionó están ubicarse debajo de una mesa o buscar una esquina que parezca segura.

PUBLICIDAD

El objetivo es evitar la exposición ante la caída de objetos o un posible colapso de paredes. “Lo que buscamos en ese momento es resguardar nuestra vida”, señaló al explicar qué debe priorizar una persona durante un terremoto.

Cruz Roja Salvadoreña recomendó esperar mientras ocurre el sismo y evacuar solo cuando termine el movimiento y exista un riesgo en el área. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coordinador se refirió a los llamados espacios vitales. “En ese espacio vamos a encontrar durante varias horas, o va a quedar atrapado, mejor dicho, lo que es oxígeno”, afirmó.

“Eso nos va a ayudar bastante a poder resguardarnos del peligro que estamos en ese momento viviendo”, agregó García sobre esos espacios de protección.

Colato también recomendó buscar refugio debajo de una mesa o un escritorio. Explicó que esta medida busca prevenir golpes en la cabeza, ya que una persona que queda inconsciente tendría dificultades para responder a los rescatistas si quedara atrapada.

PUBLICIDAD

“Al golpearse la cabeza, la persona va a quedar inconsciente”, afirmó Colato. “Y cuando los rescatistas lo andemos buscando, ellos no van a poder contestarnos”.

El jefe de Seguridad Ocupacional de Comandos de Salvamento sostuvo que cada familia debería contar con una ruta de evacuación previamente identificada. La intención es que todos sepan por dónde salir cuando sea seguro abandonar la vivienda.

Comandos de Salvamento recomendó que cada familia tenga una ruta de evacuación y un punto de reunión seguros para actuar después de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todos deberíamos de tener ya una ruta de evacuación por dónde salir en caso de cualquier emergencia”, afirmó.

Colato también propuso acordar un punto de reunión cerca de la casa. La familia debe conocer ese sitio para encontrarse allí después de una evacuación.

PUBLICIDAD

Según explicó, el punto de encuentro debe estar a nivel del suelo, libre de objetos que puedan caer y alejado de paredes. Descartó elegir espacios debajo de árboles, postes eléctricos o cables.

Ventanas, lámparas y espejos son zonas de riesgo

García recomendó alejarse de ventanas y ventanales durante un terremoto. Indicó que estos elementos pueden colapsar o romperse con el movimiento.

También alertó sobre lámparas colgantes y objetos que no estén bien colocados. Su consejo fue observar qué elementos pueden caer y apartarse de esas zonas para reducir el riesgo de lesiones.

Luis Colato explicó que refugiarse debajo de una mesa o un escritorio durante un terremoto ayuda a evitar golpes en la cabeza y facilita el rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colato incluyó los espejos y las ventanas con solaires entre los objetos que conviene evitar dentro de las viviendas. Explicó que los vidrios pueden quebrarse y herir a las personas que estén cerca.

PUBLICIDAD

Comandos de Salvamento pide evacuar en fila

Colato alertó sobre las personas que se asustan apenas sienten un temblor y tratan de huir. En empresas, planteó que deben estar identificadas porque podrían necesitar apoyo durante una emergencia.

“Vamos a tener que tratar de detenerlos”, dijo sobre quienes buscan salir sin valorar los riesgos de una evacuación desordenada.

En empresas, centros comerciales y otros lugares concurridos, Colato aconsejó evacuar en fila. Explicó que las salidas sin orden pueden dejar a las personas atrapadas en los cruces de las rutas de evacuación.

El especialista mencionó el caso del estadio Cuscatlán como ejemplo de una aglomeración. Aclaró que no se trató de un terremoto, sino de una situación en la que muchas personas intentaban salir al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

“No empujar, no gritar, no correr”, resumió Colato. “Porque eso alarma a las demás personas también”.

Luis Colato pidió evacuar en fila y prepararse para las primeras 24 horas tras un terremoto con agua, documentos, alimentos no perecederos y un botiquín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Colato pide prepararse para las primeras 24 horas

Colato afirmó que los hogares deben prepararse para enfrentar las primeras horas posteriores a un terremoto sin esperar que la ayuda llegue de inmediato.

“Las personas debemos de estar preparadas para enfrentar un terremoto, por lo menos veinticuatro horas para estar solos. Luego la ayuda va a empezar a llegar, pero no en el momento”, sostuvo.

El jefe de Seguridad Ocupacional de Comandos de Salvamento recomendó preparar una mochila con documentos importantes y agua. También aconsejó tener alimentos no perecederos y un botiquín en la vivienda.

PUBLICIDAD