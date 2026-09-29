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Tensión en Corea por tres soldados heridos: el Sur acusa al Norte tras las explosiones de minas terrestres en la zona desmilitarizada

El ministro de Defensa de Seúl advirtió que el régimen de Kim Jong-un deberá enfrentar “medidas correspondientes”

Vista de un puesto de guardia norcoreano, tomada desde el mirador del pico Aegibong, al sur de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a ambas Coreas, en Gimpo, Corea del Sur, el 29 de noviembre de 2024 (REUTERS/Kim Soo-hyeon/archivo)
Vista de un puesto de guardia norcoreano, tomada desde el mirador del pico Aegibong, al sur de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a ambas Coreas, en Gimpo, Corea del Sur, el 29 de noviembre de 2024 (REUTERS/Kim Soo-hyeon/archivo)
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Las explosiones que hirieron a tres soldados surcoreanos la semana pasada fueron aparentemente causadas por minas norcoreanas, afirmó Seúl este martes, al acusar a Pyongyang de violar el armisticio y advertir con “medidas correspondientes”.

Uno de los soldados perdió un pie a causa de las explosiones registradas en la Zona Desmilitarizada (DMZ), la franja de amortiguación densamente minada que divide a ambas Coreas desde el armisticio de 1953. Las fronteras norte y sur de esa zona figuran entre las más fortificadas del mundo, y los incidentes con minas terrestres han elevado en el pasado la tensión entre las dos Coreas, que técnicamente siguen en guerra.

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“Una clara violación” del armisticio

El ministro de Defensa surcoreano, Kang Shin-chul, en la Asamblea Nacional, acusó a Corea del Norte de violar el armisticio tras la explosión de minas en la DMZ (YONHAP/AFP)
El ministro de Defensa surcoreano, Kang Shin-chul, en la Asamblea Nacional, acusó a Corea del Norte de violar el armisticio tras la explosión de minas en la DMZ (YONHAP/AFP)

El ministro de Defensa surcoreano, Kang Shin-chul, habló ante una audiencia parlamentaria, un día después de que su ministerio informara que se “sospecha fuertemente” que minas norcoreanas causaron las dos explosiones de la semana pasada. “Esto es una clara violación del acuerdo de armisticio, y dado que Corea del Norte es responsable, tomaremos las medidas correspondientes”, afirmó. Las fuerzas armadas “cuentan con una serie de medidas necesarias a su disposición, y las implementaremos por etapas”, agregó, sin dar más detalles.

El ministro explicó que la vegetación densa en la zona dificultó el trabajo de los detectores de minas, y que las fuerzas surcoreanas se encontraban en la DMZ para despejar el área antes de una operación conjunta con el Comando de las Naciones Unidas. Esa operación buscaba evaluar los cambios en el terreno provocados por las fuerzas norcoreanas al sur de la Línea de Demarcación Militar, que marca la frontera de facto entre ambos países.

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Una mina sin explotar hallada en el terreno

Soldados surcoreanos cierran un portón en un puesto de guardia cerca de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a ambas Coreas, en Paju, Corea del Sur, el 17 de junio de 2020 (REUTERS/Kim Hong-Ji/archivo)
Soldados surcoreanos cierran un portón en un puesto de guardia cerca de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a ambas Coreas, en Paju, Corea del Sur, el 17 de junio de 2020 (REUTERS/Kim Hong-Ji/archivo)

Hong Sung-pyo, investigador sénior del Instituto Coreano de Asuntos Militares, con sede en Seúl, dijo que resulta razonable concluir que las minas eran norcoreanas. “En términos prácticos, las únicas fuerzas que operan en el área de la DMZ son los militares surcoreanos, estadounidenses y norcoreanos”, declaró a la AFP. “Dada la interoperabilidad entre las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, habría pocos motivos para que el ejército de Estados Unidos hubiera colocado minas allí”.

Yang Jin-hyeok, del Estado Mayor Conjunto, dijo a los legisladores que una inspección del sitio realizada el martes halló una mina antipersonal norcoreana de plástico sin detonar. Seúl y Pyongyang siguen técnicamente en guerra desde que el conflicto coreano terminó en una tregua, no en un tratado de paz.

“Pocas opciones” para responder

Un soldado norcoreano monta guardia en su puesto dentro de territorio norcoreano, en una imagen tomada desde Paju, Corea del Sur, cerca de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a ambas Coreas, el 17 de junio de 2020 (REUTERS/Kim Hong-Ji/archivo)
Un soldado norcoreano monta guardia en su puesto dentro de territorio norcoreano, en una imagen tomada desde Paju, Corea del Sur, cerca de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a ambas Coreas, el 17 de junio de 2020 (REUTERS/Kim Hong-Ji/archivo)

Desde 2024, después de que el líder norcoreano Kim Jong-un designara a Corea del Sur como el “enemigo principal” de su país, el ejército de Pyongyang colocó minas y construyó barreras antitanque a lo largo de la frontera, como parte de un esfuerzo por sellarla de manera permanente. Durante esa operación, Pyongyang también voló los tramos septentrionales de rutas intercoreanas en desuso. El ministro Kang dijo el martes que se cree que las minas vinculadas al incidente del 21 de septiembre fueron colocadas como parte de esas obras de fortificación fronteriza. Los medios estatales norcoreanos no mencionaron las explosiones de la semana pasada.

En un incidente de 2015, dos soldados surcoreanos resultaron gravemente heridos por una mina en el lado sur de la DMZ, y uno de ellos perdió ambas piernas. Seúl concluyó entonces que tropas norcoreanas habían cruzado la línea de demarcación para colocar las minas, una acusación que Pyongyang negó. El episodio llevó a Corea del Sur a retomar las transmisiones de altoparlantes contra Pyongyang a lo largo de la frontera.

Yang Moo-jin, ex presidente de la Universidad de Estudios sobre Corea del Norte, en Seúl, sostuvo, sin embargo, que hay “muy pocas cosas que Corea del Sur pueda hacer realmente” como represalia por las últimas explosiones.

“Retomar las transmisiones por altoparlantes causaría más daño que beneficio, sobre todo porque los residentes de las zonas fronterizas cargarían con buena parte de la disrupción”, dijo a la AFP. “Eso deja a Seúl, en la práctica, con pocas opciones más allá de exigir una disculpa a Corea del Norte y buscar garantías de que un incidente así no vuelva a ocurrir”, agregó, salvo que esté dispuesta a asumir el riesgo de una mayor tensión militar y una nueva escalada.

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