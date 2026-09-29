La fila que la policía tuvo que calmar: cómo los apagones de Cuba convirtieron una panadería en el único punto de luz y de disputa en Guanabacoa

Junto al llamado “semáforo de Guanabacoa”, en el cruce de Vía Blanca y la calzada de Corral Falso, hay una panadería estatal que no se detiene pese a los apagones. Retomada del medio 14yMedio.

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Un asalto a mano armada marcó semanas atrás la misma avenida que ahora cientos de vecinos de Guanabacoa cruzan de noche para comprar pan. Dos hombres encapuchados le arrebataron una motorina a una pareja a punta de cuchillo en la entrada del municipio, según documentó 14 y medio, portal cubano independiente.

El episodio ocurrió en una zona sin iluminación, agravado por los cortes eléctricos que golpean a Cuba desde hace semanas.

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Ese mismo tramo, conocido como La Cotorra por la antigua embotelladora de agua que allí funcionó, se volvió obligatorio para quienes buscan pan cuando el resto del municipio queda a oscuras.

Una planta eléctrica mantiene abierta la única panadería de la zona

Junto al llamado “semáforo de Guanabacoa”, en el cruce de Vía Blanca y la calzada de Corral Falso, hay una panadería estatal que no se detiene pese a los apagones. Una planta eléctrica la mantiene encendida cuando el resto de las calles se apaga.

Es la única panadería del municipio que sigue operando durante los cortes de luz, gracias a un generador propio, mientras el resto del servicio depende de una red eléctrica con déficits de generación superiores a los 2,000 megavatios en las últimas semanas, según los reportes oficiales.

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A las ocho o las nueve de la noche, decenas de personas se agolpan frente al local. Algunas esperan junto a la puerta, otras se sientan donde encuentran un hueco y las motos se acumulan sobre la acera.

Es la única panadería del municipio que sigue operando durante los cortes de luz, gracias a un generador propio, mientras el resto del servicio depende de una red eléctrica con déficits de generación superiores a los 2,000 megavatios en las últimas semanas, según los reportes oficiales.

En las imágenes tomadas por 14ymedio, la luz del establecimiento cae sobre quienes esperan y deja el resto de la calle sumido en la oscuridad.

El déficit eléctrico nacional empuja a los vecinos a arriesgarse

El sistema eléctrico cubano sufrió una desconexión total el 18 de septiembre y recuperó la interconexión nacional recién el día 20, aunque no todos los consumidores retomaron el servicio de inmediato. En los días siguientes, la afectación máxima real rondó los 2.000 megavatios diarios, con una generación disponible que apenas superó los 1.000 megavatios en varias jornadas, de acuerdo con los reportes de la Empresa Eléctrica de La Habana.

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Guanabacoa figuró entre los municipios con circuitos afectados de forma reiterada. El circuito GC19 acumuló casi ocho horas sin servicio el 21 de septiembre y el circuito R454 llegó a más de 12 horas de corte cuatro días después, siempre por déficit de generación.

En ese contexto, la panadería iluminada se convirtió en el único punto de referencia nocturno para buena parte del municipio.

Muchos llegan para comprar apenas una o dos libras de pan. Para una parte de quienes hacen la cola, eso será toda la comida de esa noche o el desayuno de la mañana siguiente.

El trayecto obliga a cruzar la zona más insegura del municipio

Hasta la panadería llegan vecinos de distintos puntos de Guanabacoa y también de Regla. Para algunos, el recorrido implica atravesar de noche La Cotorra, la zona que los apagones y la escasa iluminación volvieron más insegura.

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El temor no es gratuito: el asalto documentado por el diario ocurrió precisamente en esa avenida de entrada al municipio.

Hasta la panadería llegan vecinos de distintos puntos de Guanabacoa y también de Regla. Para algunos, el recorrido implica atravesar de noche La Cotorra, la zona que los apagones y la escasa iluminación volvieron más insegura.

Aun así, la falta de alternativas empuja a muchos a hacer el trayecto. La posibilidad de encontrar pan en medio de un apagón pesa más que el riesgo de cruzar calles oscuras y aisladas.

Si el pan se acaba antes de llegar al mostrador, el margen es escaso: volver al día siguiente, buscar en otro municipio o esperar a que regrese la corriente.

Las disputas por el turno obligan a intervenir a la policía

La espera tampoco resulta tranquila una vez dentro de la fila. Vecinos consultados por 14ymedio aseguran que las “broncas” son habituales y que en ocasiones la policía ha tenido que intervenir.

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En una cola donde no está claro si el pan alcanzará para todos, cualquier disputa por un turno puede terminar en gritos o empujones.

Escenas similares se repiten en otros puntos de la isla. En Regla, después de más de 26 horas sin electricidad, numerosos vecinos amanecieron haciendo cola frente a una panadería, un banco y otros servicios básicos.

En Matanzas, otra fila se formó ante una panadería del barrio de Versalles donde solo se habían horneado diez bandejas de pan de flauta. Allí, ver gente esperando era ya la señal de que todavía quedaba algo por comprar.